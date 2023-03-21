استقالة أشهر مبتكر أزياء إيطالي

ميلانو‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬أعلنت‭ ‬دار‭ “‬موسكينو‭” ‬الإيطالية‭ ‬امس‭ ‬استقالة‭ ‬مديرها‭ ‬الفني‭ ‬الأميركي‭ ‬جيريمي‭ ‬سكوت‭ ‬الذي‭ ‬تولى‭ ‬إدارة‭ ‬الابتكار‭ ‬في‭ ‬ماركة‭ ‬الأزياء‭ ‬الفاخرة‭ ‬منذ‭ ‬2013‭. ‬وأفادت‭ “‬موسكينو‭” ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أنّ‭ ‬جيريمي‭ ‬سكوت‭ ‬شكّل‭ “‬مرحلة‭ ‬أساسية‭” ‬في‭ ‬تاريخها،‭ ‬وتميّزت‭ ‬تصاميمه‭ ‬بأسلوب‭ “‬جريء‭ ‬ولافت‭” ‬وعكست‭ “‬حسّه‭ ‬الفكاهي‭ ‬اللاذع‭”. ‬وتولّى‭ ‬سكوت‭ ‬تصميم‭ ‬مجموعات‭ ‬للدار‭ ‬الإيطالية‭ ‬طبعتها‭ ‬الجرأة‭ ‬والألوان‭. ‬ففي‭ ‬النسخة‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬أسبوع‭ ‬ميلانو‭ ‬للموضة،‭ ‬اعتمد‭ ‬سكوت‭ ‬في‭ ‬مجموعة‭ ‬موسكينو‭ ‬أنماطاً‭ “‬منفوخة‭”‬،‭ ‬كالعوامات‭ ‬المطاطية‭ ‬والفرش‭ ‬الهوائية‭.‬

وأكّد‭ ‬مصمم‭ ‬الأزياء‭ ‬الأميركي‭ ‬أنّ‭ ‬السنوات‭ ‬التي‭ ‬أمضاها‭ ‬وهو‭ ‬يعمل‭ ‬لصالح‭ ‬الماركة‭ ‬الإيطالية‭ ‬شكّلت‭ “‬احتفاءً‭ ‬مذهلاً‭ ‬بالإبداع‭ ‬والمخيّلة‭”‬،‭ ‬معرباً‭ ‬عن‭ ‬‮ ‬‭”‬اعتزازه‭” ‬بالتصاميم‭ ‬التي‭ ‬أنجزها‭. ‬ولم‭ ‬تكشف‭ ‬موسكينو‭ ‬عن‭ ‬المصمم‭ ‬الذي‭ ‬سيخلف‭ ‬سكوت‭.‬