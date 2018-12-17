استقالة‭ ‬صهر‭ ‬روحاني‭ ‬من‭ ‬منصب‭ ‬علمي‭ ‬بعد‭ ‬اتهامات‭ ‬بالمحسوبية

طهران‭ – ‬الزمان

استقال‭ ‬صهر‭ ‬الرئيس‭ ‬الايراني‭ ‬حسن‭ ‬روحاني‭ ‬الاثنين‭ ‬بعد‭ ‬يومين‭ ‬من‭ ‬تعيينه‭ ‬رئيسا‭ ‬للمسح‭ ‬الجيولوجي‭ ‬في‭ ‬ايران‭ ‬في‭ ‬ضوء‭ ‬اتهامات‭ ‬بالمحسوبية،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أفادت‭ ‬وكالة‭ ‬الانباء‭ ‬الايرانية‭ ‬الرسمية‭ ‬(ارنا)‭.‬

وتم‭ ‬تعيين‭ ‬كمبيز‭ ‬مهدي‭ ‬زادة،‭ ‬وهو‭ ‬في‭ ‬مطلع‭ ‬الثلاثينات‭ ‬وتردد‭ ‬أنه‭ ‬تزوج‭ ‬ابنة‭ ‬روحاني‭ ‬في‭ ‬حفل‭ ‬زفاف‭ ‬بسيط‭ ‬في‭ ‬آب/اغسطس،‭ ‬في‭ ‬المنصب‭ ‬البارز‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬الصناعات‭ ‬والتعدين‭ ‬السبت‭. ‬وأثارت‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬انتقادات‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬ومن‭ ‬بعض‭ ‬اعضاء‭ ‬البرلمان‭. ‬وقال‭ ‬مهدي‭ ‬زادة‭ ‬في‭ ‬رسالة‭ ‬استقالته‭ ‬“اشكركم‭ ‬على‭ ‬ثقتكم‭ ‬بي‭ ‬واستدعائي‭ ‬للعمل‭ ‬إلى‭ ‬جانبكم‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الوزارة‭ ‬،‭ ‬ولكنني‭ ‬أطلب‭ ‬منكم‭ ‬اعفائي‭ ‬من‭ ‬الخدمة‭ ‬حتى‭ ‬أواصل‭ ‬نشاطاتي‭ ‬العلمية‭ ‬والبحثية”،‭ ‬بحسب‭ ‬الوكالة‭. ‬ومهدي‭ ‬زادة‭ ‬طالب‭ ‬في‭ ‬برنامج‭ ‬الدكتوراه‭ ‬في‭ ‬هندسة‭ ‬النفط،‭ ‬وعمل‭ ‬مستشارا‭ ‬لوزارة‭ ‬النفط‭ ‬الايرانية‭ ‬واتحاد‭ ‬تايكوندو‭ ‬ومنظمة‭ ‬الشباب‭ ‬الوطنية،‭ ‬بحسب‭ ‬وكالة‭ ‬تسنيم‭ ‬المحافظة‭ ‬للأنباء‭. ‬

ودافع‭ ‬رضا‭ ‬رحماني،‭ ‬الوزير‭ ‬الذي‭ ‬عينه،‭ ‬عن‭ ‬تعيينه‭ ‬قبل‭ ‬ساعات‭ ‬من‭ ‬استقالته،‭ ‬وقال‭ ‬إنه‭ ‬تم‭ ‬اختياره‭ ‬“بناء‭ ‬على‭ ‬كفاءته‭ ‬ولا‭ ‬علاقة‭ ‬لكونه‭ ‬صهر‭ ‬الرئيس‭ ‬بذلك”،‭ ‬بحسب‭ ‬ارنا‭.‬

وجدد‭ ‬الإيرانيون‭ ‬على‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬انتقاداتهم‭ ‬للمحسوبية‭ ‬التي‭ ‬انتشرت‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬تحت‭ ‬وسم‭ ‬“الجينات‭ ‬الجيدة”،‭ ‬في‭ ‬اشارة‭ ‬الى‭ ‬ابن‭ ‬سياسي‭ ‬اصلاحي‭ ‬بارز‭ ‬قال‭ ‬إن‭ ‬نجاحه‭ ‬في‭ ‬الاعمال‭ ‬سببها‭ ‬أنه‭ ‬ورث‭ ‬“جينات‭ ‬جيدة”‭ ‬من‭ ‬والديه‭.‬