استعباد جنسي لمهاجرين في ليبيا والاتحاد الأوربي يحقق في إعاقة انقاذهم

جنيف‭- ‬بروكسل‭ -‬الزمان‭ ‬

أعلنت‭ ‬بعثة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لتقصي‭ ‬الحقائق‭ ‬بشأن‭ ‬أوضاع‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬في‭ ‬ليبيا‭ ‬الاثنين‭ ‬أنّ‭ ‬المهاجرين‭ ‬العالقين‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬البلد‭ ‬والذين‭ ‬يحاولون‭ ‬التوجه‭ ‬إلى‭ ‬أوروبا‭ ‬يتعرّضون‭ ‬للاستعباد‭ ‬الجنسي،‭ ‬منددةً‭ ‬بجريمة‭ ‬ضد‭ ‬الإنسانية‭.‬‮ ‬

وأعربت‭ ‬البعثة‭ ‬عن‭ ‬قلقها‭ ‬العميق‭ ‬إزاء‭ ‬تدهور‭ ‬أوضاع‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬في‭ ‬ليبيا‭. ‬وخلصت‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬صدر‭ ‬بمناسبة‭ ‬تقديم‭ ‬تقريرها‭ ‬الأخير،‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬هناك‭ ‬أسباب‭ ‬للاعتقاد‭ ‬بأن‭ ‬قوات‭ ‬أمن‭ ‬الدولة‭ ‬والمليشيات‭ ‬المسلحة‭ ‬ارتكبت‭ ‬مجموعة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬جرائم‭ ‬الحرب‭ ‬والجرائم‭ ‬ضد‭ ‬الإنسانية‮»‬‭.‬‮ ‬

وأوضح‭ ‬المحققون‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الانتهاكات‭ ‬تُرتكب‭ ‬‮«‬بحق‭ ‬ليبيين‭ ‬ومهاجرين‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬ليبيا‮»‬،‭ ‬في‭ ‬مراكز‭ ‬احتجاز‭.‬‮ ‬

ووثقت‭ ‬البعثة‭ ‬ورصدت‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬حالات‭ ‬الاعتقال‭ ‬التعسفي‭ ‬والقتل‭ ‬والتعذيب‭ ‬والاغتصاب‭ ‬والاستعباد‭ ‬الجنسي‭ ‬والإعدام‭ ‬خارج‭ ‬نطاق‭ ‬القضاء‭ ‬والاختفاء‭ ‬القسري،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الممارسات‭ ‬واسعة‭ ‬الانتشار‭ ‬في‭ ‬ليبيا‭.‬‮ ‬

وأشارت‭ ‬خصوصاً‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬وجود‭ ‬أسباب‭ ‬معقولة‭ ‬تدعو‭ ‬إلى‭ ‬الاعتقاد‭ ‬بأن‭ ‬العبودية‭ ‬الجنسية،‭ ‬وهي‭ ‬جريمة‭ ‬ضد‭ ‬الإنسانية،‭ ‬ارتُكبت‭ ‬بحق‭ ‬مهاجرين‮»‬‭.‬

وبحسب‭ ‬البعثة،‭ ‬تم‭ ‬استعباد‭ ‬مهاجرين‭ ‬في‭ ‬مراكز‭ ‬اعتقال‭ ‬رسمية‭ ‬وكذلك‭ ‬في‭ ‬‮«‬سجون‭ ‬سرية‮»‬‭ ‬حيث‭ ‬تُرتكب‭ ‬عمليات‭ ‬اغتصاب،‭ ‬وكلها‭ ‬تشكل‭ ‬جرائم‭ ‬ضد‭ ‬الإنسانية‭.‬‮ ‬

وأكد‭ ‬البيان‭ ‬أنّ‭ ‬الاتجار‭ ‬بالبشر‭ ‬والعبودية‭ ‬والسخرة‭ ‬والسجن‭ ‬والابتزاز‭ ‬وتهريب‭ ‬المهاجرين‭ ‬المستضعفين‭ ‬‮«‬يدرّ‭ ‬عائدات‭ ‬كبيرة‭ ‬لأفراد‭ ‬وجماعات‭ ‬ومؤسسات‭ ‬رسمية،‭ ‬ما‭ ‬يحثّ‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬الانتهاكات‮»‬‭.‬‮ ‬

وقال‭ ‬رئيس‭ ‬البعثة‭ ‬محمد‭ ‬أوجار‭ ‬في‭ ‬البيان‭ ‬‮«‬المحاسبة‭ ‬ضرورة‭ ‬ملحة‭ ‬لإنهاء‭ ‬هذا‭ ‬الإفلات‭ ‬الواسع‭ ‬من‭ ‬العقاب‮»‬‭.‬‮ ‬

وأضاف‭ ‬‮«‬ندعو‭ ‬السلطات‭ ‬الليبية‭ ‬إلى‭ ‬الإسراع‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬خطة‭ ‬عمل‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬وخارطة‭ ‬طريق‭ ‬بشأن‭ ‬العدالة‭ ‬الانتقالية‭ ‬تركز‭ ‬على‭ ‬الضحايا،‭ ‬ومحاسبة‭ ‬جميع‭ ‬المسؤولين‭ ‬عن‭ ‬انتهاكات‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‮»‬‭.‬‮ ‬

أسّس‭ ‬مجلس‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬البعثة‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2020‭ ‬للتحقيق‭ ‬في‭ ‬الانتهاكات‭ ‬التي‭ ‬ارتكبتها‭ ‬جميع‭ ‬الأطراف‭ ‬في‭ ‬ليبيا‭ ‬منذ‭ ‬2016‭.‬‮ ‬

ومنذ‭ ‬ذلك‭ ‬الحين،‭ ‬أجرت‭ ‬البعثة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬400‭ ‬مقابلة‭ ‬وجمعت‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬2800‭ ‬معلومة‭ ‬بينها‭ ‬صور‭ ‬ومقاطع‭ ‬فيديو‭.‬

وستقدّم‭ ‬معلوماتها‭ ‬إلى‭ ‬المحكمة‭ ‬الجنائية‭ ‬الدولية،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬قائمة‭ ‬بالأفراد‭ ‬الذين‭ ‬يمكن‭ ‬تحميلهم‭ ‬مسؤولية‭ ‬الانتهاكات،‭ ‬لكنها‭ ‬تطلب‭ ‬أيضًا‭ ‬من‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬تشكيل‭ ‬لجنة‭ ‬جديدة‭ ‬لمواصلة‭ ‬أعمال‭ ‬التحقيق‭.‬

وأعلن‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬الإثنين‭ ‬أنّه‭ ‬سيطلب‭ ‬من‭ ‬السلطات‭ ‬الليبية‭ ‬‮«‬تفسيرات‮»‬‭ ‬بعد‭ ‬واقعة‭ ‬اتُّهم‭ ‬فيها‭ ‬خفر‭ ‬السواحل‭ ‬الليبيين‭ ‬بإطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬الهواء‭ ‬لمنع‭ ‬السفينة‭ ‬‮«‬أوشن‭ ‬فايكينغ‮»‬‭ ‬من‭ ‬إنقاذ‭ ‬مهاجرين‭.‬

وقال‭ ‬بيتر‭ ‬ستانو‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬مسؤول‭ ‬السياسة‭ ‬الخارجية‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬جوزيب‭ ‬بوريل‭ ‬للصحافيين‭ ‬‮«‬سنطلب‭ ‬تفسيرات‭ ‬وتوضيحات‭ (‬من‭ ‬السلطات‭ ‬الليبية‭) ‬بشأن‭ ‬ما‭ ‬حدث،‭ ‬ولماذا‭ ‬حدث،‭ ‬وما‭ ‬الذي‭ ‬سيحدث‭ ‬لاحقاً‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬أنّ‭ ‬الهدف‭ ‬هو‭ ‬معرفة‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬سفينة‭ ‬خفر‭ ‬السواحل‭ ‬الليبيين‭ ‬المتورطة‭ ‬في‭ ‬الحادث‭ ‬تم‭ ‬تمويلها‭ ‬بمساعدات‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭.‬‮ ‬

وكانت‭ ‬منظمة‭ ‬‮«‬إس‭ ‬أو‭ ‬إس‭ ‬ميديتيرانيه‮»‬‭ ‬غير‭ ‬الحكومية‭ ‬التي‭ ‬تنقذ‭ ‬سفينتها‭ ‬‮«‬أوشن‭ ‬فايكينغ‮»‬‭ ‬مهاجرين‭ ‬في‭ ‬البحر‭ ‬المتوسط‭ ‬اتّهمت‭ ‬السبت‭ ‬خفر‭ ‬السواحل‭ ‬الليبيين‭ ‬بأنّهم‭ ‬تعمّدوا‭ ‬تعريض‭ ‬طواقمها‭ ‬ومهاجرين‭ ‬للخطر‭ ‬عبر‭ ‬إطلاقهم‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬الهواء‭ ‬لمنع‭ ‬السفينة‭ ‬من‭ ‬القيام‭ ‬بعملية‭ ‬إنقاذ‭.‬‮ ‬

وأفادت‭ ‬‮«‬إس‭ ‬أو‭ ‬إس‭ ‬ميديتيرانيه‮»‬‭ ‬أنّ‭ ‬خفر‭ ‬السواحل‭ ‬الليبيين‭ ‬اعترضوا‭ ‬في‭ ‬النهاية‭ ‬حوالى‭ ‬80‭ ‬مهاجراً‭ ‬وأعادوهم‭ ‬إلى‭ ‬ليبيا‭.‬‮ ‬

ويتعاون‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬مع‭ ‬خفر‭ ‬السواحل‭ ‬الليبيين‭ ‬عبر‭ ‬تدريبهم‭ ‬وتزويدهم‭ ‬مساعدات‭ ‬ومعدات‭ ‬وسفناً‭.‬

ويهدف‭ ‬التعاون‭ ‬بحسب‭ ‬بروكسل‭ ‬إلى‭ ‬إنقاذ‭ ‬حياة‭ ‬مهاجرين‭ ‬في‭ ‬البحر‭ ‬الأبيض‭ ‬المتوسط،‭ ‬لكنّ‭ ‬منظمات‭ ‬غير‭ ‬حكومية‭ ‬والأمم‭ ‬المتّحدة‭ ‬تندّد‭ ‬به‭ ‬بشكل‭ ‬مستمر،‭ ‬مشيرةً‭ ‬إلى‭ ‬تعرّض‭ ‬المهاجرين‭ ‬لسوء‭ ‬معاملة‭ ‬وإعادتهم‭ ‬قسراً‭ ‬إلى‭ ‬ليبيا‭.‬‮ ‬

وقال‭ ‬ستانو‭ ‬‮«‬بالنسبة‭ ‬لنا‭ ‬فإنّ‭ ‬إنقاذ‭ ‬الأرواح‭ ‬يأتي‭ ‬أولاً،‭ ‬وحقوق‭ ‬المهاجرين‭ ‬تأتي‭ ‬أولاً‮»‬‭.‬

لكنّ‭ ‬المتحدّث‭ ‬أقرّ‭ ‬بعدم‭ ‬وجود‭ ‬‮«‬حلّ‭ ‬مثالي‮»‬‭ ‬بسبب‭ ‬الوضع‭ ‬في‭ ‬ليبيا،‭ ‬التي‭ ‬تشهد‭ ‬حالة‭ ‬فوضى‭ ‬منذ‭ ‬سقوط‭ ‬نظام‭ ‬معمّر‭ ‬القذافي‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2011‭.‬‮ ‬

وأضاف‭ ‬‮«‬تعاوننا‭ (‬مع‭ ‬خفر‭ ‬السواحل‭ ‬الليبية‭) ‬مرن،‭ ‬ونكيّف‭ ‬أعمالنا‭ ‬وفقاً‭ ‬للتطوّرات‭ ‬على‭ ‬الأرض‭ ‬وسلوك‭ ‬شركائنا‮»‬‭.‬