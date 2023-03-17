استطلاع دولي :نصف العاملات في المجال العلمي تعرضن للتحرش الجنسي

باريس‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬كشفت‭ ‬دراسة‭ ‬استقصائية‭ ‬دولية‭ ‬أجرتها‭ ‬شركة‭ “‬إيبسوس‭” ‬لصالح‭ ‬مؤسسة‭ “‬لوريال‭” ‬الخميس‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬يقرب‭ ‬من‭ ‬نصف‭ ‬العاملات‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬العلوم‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭ ‬تعرّضن‭ ‬للتحرش‭ ‬الجنسي‭ ‬في‭ ‬مكان‭ ‬العمل‭ ‬خلال‭ ‬حياتهنّ‭ ‬المهنية‭.‬‮ ‬

وبحسب‭ ‬هذا‭ ‬الاستبيان‭ ‬الذي‭ ‬شمل‭ ‬حوالى‭ ‬5‭ ‬آلاف‭ ‬باحث‭ ‬وباحثة‭ ‬في‭ ‬117‭ ‬دولة،‭ ‬قالت‭ ‬49‭%‬‭ ‬من‭ ‬العالمات‭ ‬إنهنّ‭ “‬واجهن‭ ‬شخصياً‭ ‬حالة‭ ‬واحدة‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬من‭ ‬التحرش‭ ‬الجنسي‭ ‬خلال‭ ‬مسيرتهن‭ ‬المهنية‭”‬،‭ ‬نصفهنّ‭ ‬تقريباً‭ ‬بعد‭ ‬انطلاق‭ ‬حركة‭ “‬مي‭ ‬تو‭” ‬المناهضة‭ ‬للتحرش‭ ‬الجنسي‭ ‬عام‭ ‬2017‭.‬

بالنسبة‭ ‬لـ65‭%‬‭ ‬منهنّ،‭ ‬كان‭ ‬لهذه‭ ‬المواقف‭ ‬تأثير‭ ‬سلبي‭ ‬على‭ ‬حياتهنّ‭ ‬المهنية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬قارات‭ ‬العالم‭.‬

ومع‭ ‬ذلك،‭ ‬أبلغت‭ ‬ضحية‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬خمس‭ ‬عن‭ ‬هذه‭ ‬الانتهاكات‭ ‬داخل‭ ‬المؤسسة‭ ‬التي‭ ‬يعملن‭ ‬فيها،‭ ‬وفق‭ ‬هذا‭ ‬المسح‭ ‬الذي‭ ‬شمل‭ ‬عاملات‭ ‬مجالات‭ ‬العلوم‭ (‬باستثناء‭ ‬العلوم‭ ‬الاجتماعية‭)‬،‭ ‬والتكنولوجيا،‭ ‬والهندسة‭ ‬والرياضيات،‭ ‬في‭ ‬50‭ ‬مؤسسة‭ ‬عامة‭ ‬وخاصة‭.‬

وتضمن‭ ‬الاستبيان‭ ‬توصيف‭ ‬مواقف‭ ‬عدة،‭ ‬إذ‭ ‬إنّ‭ ‬25‭%‬‭ ‬من‭ ‬العالمات‭ ‬المستطلعة‭ ‬آراؤهن‭ ‬تحدثن‭ ‬عن‭ ‬تلقي‭ ‬ملاحظات‭ “‬غير‭ ‬لائقة‭ ‬وبشكل‭ ‬متكرر‭”‬،‭ ‬وأشرن‭ ‬إلى‭ ‬طرح‭ “‬أسئلة‭ ‬متطفلة‭ ‬ومتكررة‭” ‬عليهنّ‭ ‬حول‭ ‬حياتهنّ‭ ‬الخاصة‭ ‬أو‭ ‬الجنسية‭ “‬تسبب‭ ‬عدم‭ ‬ارتياح‭ ‬لديهنّ‭”.‬

وحدثت‭ ‬غالبية‭ ‬الوقائع‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬المسيرة‭ ‬المهنية‭. ‬وكان‭ ‬لذلك‭ ‬أثر‭ ‬سلبي‭ ‬على‭ ‬المهن‭ ‬العلمية،‭ ‬إذ‭ ‬قالت‭ ‬52‭%‬‭ ‬من‭ ‬الضحايا‭ ‬إنهن‭ “‬تجنبن‭ ‬موظفين‭ ‬معينين‭” ‬لهذه‭ ‬الأسباب،‭ ‬و25‭%‬‭ ‬شعرن‭ “‬بأنهن‭ ‬في‭ ‬خطر‭ ‬في‭ ‬مكان‭ ‬العمل‭”.‬

وأبدى‭ ‬64‭%‬‭ ‬من‭ ‬العلماء‭ ‬الذين‭ ‬شملهم‭ ‬الاستطلاع‭ (‬رجال‭ ‬ونساء‭) ‬أسفهم‭ ‬لعدم‭ ‬اتخاذ‭ ‬إجراءات‭ ‬لمكافحة‭ ‬التحرش‭ ‬الجنسي‭ ‬في‭ ‬العمل‭.‬

وقالت‭ ‬ألكسندرا‭ ‬بالت،‭ ‬المديرة‭ ‬التنفيذية‭ ‬لمؤسسة‭ ‬لوريال،‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ “‬هذا‭ ‬الاستطلاع‭ ‬يؤكد‭ ‬أن‭ ‬المجال‭ ‬العلمي‭ ‬لم‭ ‬يشهد‭ ‬على‭ ‬ثورة‭ ‬بالقدر‭ ‬الكافي‭ ‬منذ‭ ‬حركة‭ #‬مي‭_‬تو‭”.‬

‮ ‬وتدعو‭ ‬المؤسسة‭ ‬التي‭ ‬تدعم‭ ‬وظائف‭ ‬العالمات‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭ ‬مع‭ ‬اليونسكو،‭ ‬المؤسسات‭ ‬إلى‭ “‬تحمل‭ ‬مسؤولياتها‭ ‬وتغيير‭ ‬سلوكها‭”. ‬كما‭ ‬تنادي‭ ‬بـ‭”‬سياسة‭ ‬عدم‭ ‬التسامح‭” ‬حيال‭ ‬هذه‭ ‬الانتهاكات‭ ‬وإقرار‭ “‬التزامات‭ ‬في‭ ‬الميزانية‭” ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشأن‭.‬

وأجريت‭ ‬الدراسة‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬معهد‭ ‬إبسوس‭ ‬باستخدام‭ ‬طريقة‭ ‬الاستشارة،‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬26‭ ‬تموز‭/‬يوليو‭ ‬إلى‭ ‬16‭ ‬أيلول‭/‬سبتمبر‭ ‬2022‭.‬