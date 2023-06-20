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استطلاع (الزمان): مستقبل العراق.. رئاسي أم برلماني؟
June 20, 2023
أحدث الأخبار
استطلاع (الزمان): مستقبل العراق.. رئاسي أم برلماني؟
June 20, 2023
مسؤول إيراني:العراق يتفاوض بجدية مع الامريكان للإفراج عن أموالنا
June 20, 2023
قيادات حوثية تؤدي فريضة الحج أول مرة وسط ترحيب أمريكي
June 20, 2023
إنطلاق إمتحانات السادس الإعدادي والجامعات تنهي التنافسي للدراسات العليا
June 20, 2023
العراق يعرض على الأردن فرصاً إستثمارية في قطاعات السكن والصناعة
June 20, 2023
البارزاني وأردوغان يبحثان أوضاع العراق والمنطقة
June 20, 2023
مسؤول إيراني:العراق يتفاوض بجدية مع الامريكان للإفراج عن أموالنا
June 20, 2023
تحديد عطلة العيد وموعد جديد لإنتخابات مجالس المحافظات
June 20, 2023
بنوك طعام
June 20, 2023
التقاعد تتراجع عن صرف مخصّصات الخدمة الجامعية
June 20, 2023
مصدر مصري لـ (الزمان):قمة إردوغان والسيسي المرتقبة ستحل الملفات الأربعة
June 20, 2023
قتلى وجرحى في هجوم قرب مستوطنة بالضفة
June 20, 2023
قيادات حوثية تؤدي فريضة الحج أول مرة وسط ترحيب أمريكي
June 20, 2023
360 برلمانيا فرنسيا يدعمون رغبة الايرانيين في التغيير
June 20, 2023
العراق:موعد جديد لانتخابات مجالس المحافظات
June 20, 2023
سيرك بغداد..مذكرات دبلوماسي عراقي عن الحرب والسلام
June 20, 2023
إطلاق حزمة مشاريع لإنشاء شبكات المياه و15مجمعاً سكنياً في بغداد
June 20, 2023
المغرب يعيد فتح قنصليتين في ليبيا
June 20, 2023
بغداد تتباحث مع فريق تقني تركي إستئناف صادرات الإقليم
June 20, 2023
رشيد وزيدان يؤكّدان أهمية إعادة النظر بقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل
June 20, 2023
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فيسبوك
تويتر
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الرئيسية
الاولى
اخبار
طبعة العراق
الف ياء
اغلبية صامتة
رياضة
مقالات
الاخيرة
ابل
اندرويد
+
أرشيف PDF
هيئــــــــة التحــــــــــرير
جميع الحقوق محفوظة
شروط استخدام الموقع
اتصل بنا