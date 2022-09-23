استخدام تفل القهوة في صنع ورق المرحاض 

فرانكفورت‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬هل‭ ‬يكون‭ ‬مصير‭ ‬شركة‭ ‬ألمانية‭ ‬مكتوبا‭ ‬في‭ ‬تفل‭ ‬القهوة؟‭ ‬فمع‭ ‬الارتفاع‭ ‬الهائل‭ ‬في‭ ‬تكاليف‭ ‬الإنتاج،‭ ‬تعوّل‭ “‬هاكله‭” ‬على‭ ‬إعادة‭ ‬تدوير‭ ‬هذه‭ ‬النفايات‭ ‬الغذائية‭ ‬في‭ ‬إنتاجه‭ ‬ورق‭ ‬المرحاض‭ ‬لتفادي‭ ‬الإفلاس‭.‬

وشهدت‭ ‬أعمال‭ ‬شركة‭ “‬هاكله‭”‬،‭ ‬وهي‭ ‬من‭ ‬الشركات‭ ‬المتوسطة‭ ‬والصغيرة‭ ‬تأسست‭ ‬قبل‭ ‬حوالي‭ ‬مئة‭ ‬عام،‭ ‬مسارا‭ ‬متقلبا‭ ‬في‭ ‬الآونة‭ ‬الأخيرة‭.‬

ففي‭ ‬2020،‭ ‬استفادت‭ ‬الشركة‭ ‬التي‭ ‬تعتبر‭ ‬من‭ ‬العلامات‭ ‬الألمانية‭ ‬الكبرى‭ ‬لورق‭ ‬الحمّام،‭ ‬من‭ ‬تهافت‭ ‬المستهلكين‭ ‬على‭ ‬إنتاجها‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬أول‭ ‬حجر‭ ‬منزلي‭ ‬فرض‭ ‬لمكافحة‭ ‬تفشي‭ ‬وباء‭ ‬كوفيد‭-‬19‭.‬لكن‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬أيلول‭/‬سبتمبر،‭ ‬باشرت‭ ‬آلية‭ ‬إعسار‭ ‬بسبب‭ “‬تضاعف‭” ‬فاتورة‭ ‬الطاقة،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أوضحت‭ ‬كارن‭ ‬يونغ‭ ‬مديرة‭ ‬مبيعاتها‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭.‬

وبالرغم‭ ‬من‭ ‬حجم‭ ‬الصدمة‭ ‬التي‭ ‬لحقت‭ ‬بالشركة‭ ‬وبموظفيها‭ ‬البالغ‭ ‬عددهم‭ ‬حوالي‭ ‬220‭ ‬شخصا،‭ ‬قاومت‭ ‬يونغ‭ ‬الصعوبات‭ ‬رافضة‭ ‬الاستسلام‭.‬

وإعادة‭ ‬تدوير‭ ‬تفل‭ ‬القهوة‭ ‬لإنتاج‭ ‬ورق‭ ‬الحمّام‭ ‬هو‭ ‬آخر‭ ‬ابتكار‭ ‬توصلت‭ ‬إليه‭ ‬الشركة‭ ‬المتمركزة‭ ‬في‭ ‬دوسلدورف‭ ‬بغرب‭ ‬ألمانيا،‭ ‬لخفض‭ ‬تكاليفها‭ ‬وفي‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬القيام‭ ‬بمبادرة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬البيئة‭.‬

وتقول‭ ‬كارن‭ ‬يونغ‭ ‬التي‭ ‬تدير‭ ‬الشركة‭ ‬مع‭ ‬زوجها‭ ‬فولكر‭”‬نريد‭ ‬استخدام‭ ‬ألياف‭ (‬تفل‭ ‬القهوة‭) ‬لصنع‭ ‬الورق‭”.‬وأنتج‭ ‬المصنع‭ ‬أولى‭ ‬اللفائف‭ ‬المصنوعة‭ ‬بهذه‭ ‬الطريقة‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭.‬

والهدف‭ ‬هو‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬استخدام‭ ‬تفل‭ ‬القهوة‭ ‬بدل‭ “‬20‭ ‬إلى‭ ‬25‭%” ‬من‭ ‬كمية‭ ‬السيلولوز‭ ‬المستمدّ‭ ‬من‭ ‬ألياف‭ ‬الخشب،‭ ‬وهي‭ ‬مادة‭ ‬أولية‭ ‬سجلت‭ ‬أسعارها‭ ‬ارتفاعا‭ ‬حادا‭ ‬بسبب‭ ‬طلب‭ ‬الصين،‭ ‬أكبر‭ ‬مستهلك‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬العالم‭.‬

وأوضحت‭ ‬يونغ‭ ‬المسؤولة‭ ‬عن‭ ‬المشتريات‭ ‬والتسويق‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬المادة‭ ‬البديلة‭ ‬تسمح‭ ‬أيضا‭ “‬بخفض‭ ‬استهلاك‭ ‬الأشجار‭ ‬بنسبة‭ ‬الربع‭”.‬

وسبق‭ ‬أن‭ ‬نجحت‭ ‬شركة‭ “‬هاكله‭” ‬في‭ ‬إنتاج‭ ‬ورق‭ ‬حمام‭ ‬انطلاقا‭ ‬من‭ ‬أعشاب‭ ‬تزرع‭ ‬في‭ ‬راينلاند‭ ‬تم‭ ‬دمجها‭ ‬في‭ ‬لبّ‭ ‬الورق‭ ‬بنسبة‭ “‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬30‭%”.‬

وتمنح‭ ‬التدابير‭ ‬التمهيدية‭ ‬لآلية‭ ‬الإعسار‭ ‬الشركة‭ ‬مهلة‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشهر‭ ‬لتصحيح‭ ‬أوضاعها‭ ‬وتقديم‭ ‬خطة‭ ‬قابلة‭ ‬للتنفيذ‭ ‬لمواصلة‭ ‬نشاطها‭.‬

وما‭ ‬يزيد‭ ‬الشركة‭ ‬تصميما‭ ‬على‭ ‬الاضطلاع‭ ‬بالتحدي‭ ‬بحسب‭ ‬كارن‭ ‬يونغ،‭ ‬هو‭ “‬سجل‭ ‬الطلبات‭ ‬الحافل‭”.‬

وما‭ ‬جعل‭ ‬المعادلة‭ ‬المالية‭ ‬مستعصية،‭ ‬هو‭ ‬أنه‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬بإمكان‭ ‬الشركة‭ ‬زيادة‭ ‬أسعارها‭ ‬للتعويض‭ ‬عن‭ ‬ارتفاع‭ ‬تكاليفها،‭ ‬إذ‭ ‬أن‭ ‬منافسيها‭ ‬الرئيسيين‭ ‬في‭ ‬المانيا‭ ‬لا‭ ‬يعتمدون‭ ‬مثلها‭ ‬على‭ ‬منتج‭ ‬واحد‭ ‬رئيسي‭ ‬مثل‭ ‬ورق‭ ‬الحمام‭.‬

وأوضحت‭ ‬كارن‭ ‬يونغ‭ ‬أن‭ “‬80%‭ ‬من‭ ‬كلفة‭ ‬لفافة‭ ‬ورق‭ ‬الحمام‭ ‬على‭ ‬ارتباط‭ ‬باللبّ‭ ‬والطاقة‭ ‬واللوجستية،‭ ‬وهذه‭ ‬العوامل‭ ‬الثلاثة‭ ‬تمليها‭ ‬السوق‭ ‬الدولية‭”.‬

‮ ‬وارتفعت‭ ‬الأسعار‭ ‬إلى‭ ‬حوالى‭ ‬400‭ ‬يورو‭ ‬للميغاوات‭ ‬ساعة‭ ‬بالنسبة‭ ‬للغاز،‭ ‬بالمقارنة‭ ‬مع‭ ‬حوالى‭ ‬50‭ ‬يورو‭ ‬قبل‭ ‬أزمة‭ ‬الطاقة،‭ ‬وإلى‭ ‬حوالى‭ ‬ألف‭ ‬يورو‭ ‬للكهرباء‭. ‬ويستهلك‭ ‬مصنع‭ ‬هاكله‭ ‬نحو‭ ‬ألف‭ ‬جيغاوات‭ ‬ساعة‭ ‬في‭ ‬السنة‭.‬

وحذرت‭ ‬الجمعية‭ ‬الألمانية‭ ‬للشركات‭ ‬المتوسطة‭ ‬والصغيرة‭ ‬التي‭ ‬تشكل‭ ‬العمود‭ ‬الفقري‭ ‬لأكبر‭ ‬اقتصاد‭ ‬أوروبي،‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬من‭ ‬موجة‭ ‬عمليات‭ ‬إفلاس‭ ‬بسبب‭ ‬الارتفاع‭ ‬الحاد‭ ‬في‭ ‬أسعار‭ ‬الطاقة‭.‬

وانتقلت‭ ‬شركة‭ “‬هاكله‭” ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬الأربعين‭ ‬الأخيرة‭ ‬بين‭ ‬عدة‭ ‬مالكين،‭ ‬من‭ ‬شركة‭ “‬كيمبرلي‭ ‬كلارك‭” ‬الأميركية‭ ‬العملاقة‭ ‬إلى‭ ‬شركة‭ ‬استثمارية‭ ‬في‭ ‬لوكسمبورغ،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يستحوذ‭ ‬فولكر‭ ‬يونغ‭ ‬على‭ ‬50‭% ‬من‭ ‬أسهمها‭ ‬عام‭ ‬2019،‭ ‬متبنيا‭ ‬نهجا‭ ‬جديدا‭ ‬يؤيد‭ ‬الابتكار‭.‬

وأوضحت‭ ‬كارن‭ ‬يونغ‭ ‬أنه‭ “‬بعد‭ ‬وقف‭ ‬تام‭ ‬للنشاطات‭ ‬لفترة‭ ‬وجيزة‭ (‬مطلع‭ ‬أيلولمسبتمبر‭) ‬علينا‭ ‬الآن‭ ‬إعادة‭ ‬إطلاق‭ ‬العمليات‭ ‬كما‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬فورمولا‭ ‬1‭”.‬

واعتمدت‭ ‬الشركة‭ ‬النفط‭ ‬بدل‭ ‬الغاز‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬إنتاج‭ ‬الورق،‭ ‬وتعتزم‭ ‬مستقبلا‭ ‬تغطية‭ ‬نصف‭ ‬حاجاتها‭ ‬من‭ ‬الكهرباء‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬تحويل‭ ‬الورق‭ ‬إلى‭ ‬لفائف‭ ‬‮ ‬بالطاقة‭ ‬الفولطاضوئية‭.‬

وهو‭ ‬مشروع‭ ‬أطلقته‭ ‬قبل‭ ‬18‭ ‬شهرا،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تواصله‭ ‬على‭ ‬ضوء‭ ‬مسار‭ ‬آلية‭ ‬الإعسار‭.‬