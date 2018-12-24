استجواب‭ ‬ممثّل‭ ‬شهير‭ ‬في‭ ‬تركيا‭ ‬

اسطنبول‭-‬‭ ‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭)‬‭ ‬:‭ ‬استجوبت‭ ‬السلطات‭ ‬في‭ ‬اسطنبول‭ ‬الإثنين‭ ‬ممثّلاً‭ ‬تركيّاً‭ ‬شهيراً‭ ‬بشبهة‭ ‬توجيهه‭ ‬‮«‬تهديدات‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬الرئيس‭ ‬رجب‭ ‬طيّب‭ ‬أردوغان،‭ ‬كما‭ ‬أفادت‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭. ‬وبحسب‭ ‬شبكة‭ ‬‮«‬سي‭ ‬أن‭ ‬أن‭-‬تورك‮»‬‭ ‬فإنّ‭ ‬الممثّل‭ ‬متين‭ ‬أكبينار‭ ‬‭(‬77‭ ‬عاماً‭)‬‭ ‬حضر‭ ‬صباح‭ ‬الإثنين‭ ‬إلى‭ ‬مكتب‭ ‬المدّعي‭ ‬العام‭ ‬لاسطنبول‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬استدعاء‭ ‬لاستجوابه‭. ‬وكان‭ ‬مكتب‭ ‬المدّعي‭ ‬العام‭ ‬لاسطنبول‭ ‬أعلن‭ ‬الأحد‭ ‬أنه‭ ‬فتح‭ ‬تحقيقاً‭ ‬بحقّ‭ ‬أكبينار‭ ‬بعد‭ ‬‮«‬تصريحات‭ ‬مهينة‭ ‬تهدّد‭ ‬الرئيس‭ ‬التركي‭ ‬بالضرب‭ ‬والقتل‮»‬‭.‬

ووفقًا‭ ‬لوسائل‭ ‬إعلام‭ ‬تركيّة‭ ‬فقد‭ ‬فُتح‭ ‬التحقيق‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬قال‭ ‬الممثّل‭ ‬خلال‭ ‬برنامج‭ ‬بثّته‭ ‬قناة‭ ‬‮«‬هالك‭ ‬تي‭ ‬في‮»‬‭ ‬المعارضة‭ ‬الجمعة‭ ‬إنّ‭ ‬الديموقراطية‭ ‬هي‭ ‬‮«‬الخيار‭ ‬الوحيد‭ ‬لإنقاذ‭ ‬تركيا‭ ‬من‭ ‬الاستقطاب‭ ‬والفوضى‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬إذا‭ ‬فشلنا‭ ‬في‭ ‬ذلك،‭ ‬وعلى‭ ‬غرار‭ ‬ما‭ ‬حصل‭ ‬مع‭ ‬كلّ‭ ‬أشكال‭ ‬الفاشية،‭ ‬فإنّ‭ ‬الزعيم‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يُعلق‭ ‬رأساً‭ ‬على‭ ‬عقب‭ ‬أو‭ ‬أن‭ ‬يُسمَّم‭ ‬في‭ ‬زنزانة‭ ‬أو‭ ‬أن‭ ‬يلقى‭ ‬نفس‭ ‬المصير‭ ‬الذي‭ ‬لقيه‭ ‬قادة‭ ‬آخرون‭ ‬في‭ ‬الماضي‮»‬،‭ ‬وفقاً‭ ‬لنفس‭ ‬المصدر‭.‬

وقال‭ ‬الممثّل‭ ‬أيضاً،‭ ‬وفقاً‭ ‬لوسائل‭ ‬الإعلام،‭ ‬إنّ‭ ‬جميع‭ ‬القادة‭ ‬الأتراك‭ ‬‮«‬الذين‭ ‬تحوّلوا‭ ‬إلى‭ ‬روسيا‮»‬‭ ‬تمّت‭ ‬الإطاحة‭ ‬بهم‭ ‬في‭ ‬انقلابات‭ ‬عسكرية،‭ ‬باستثناء‭ ‬مؤسّس‭ ‬تركيا‭ ‬الحديثة‭ ‬مصطفى‭ ‬كمال‭ ‬أتاتورك‭. ‬وبحسب‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬فإنّ‭ ‬ممثّلاً‭ ‬آخر‭ ‬شارك‭ ‬في‭ ‬الحلقة‭ ‬نفسها‭ ‬ويدعى‭ ‬مجدت‭ ‬غيزان‭ ‬تم‭ ‬استجوابه‭ ‬أيضاً‭. ‬وشهدت‭ ‬الحياة‭ ‬السياسية‭ ‬في‭ ‬تركيا‭ ‬ثلاثة‭ ‬انقلابات‭ ‬عسكرية‭ ‬‭(‬1960‭ ‬و1971‭ ‬و1980‭)‬أعقبها‭ ‬قمع‭ ‬صارم‭. ‬وفي‭ ‬1997‭ ‬،‭ ‬دفع‭ ‬الجيش‭ ‬نجم‭ ‬الدين‭ ‬أربكان‭ ‬رئيس‭ ‬أول‭ ‬حكومة‭ ‬إسلامية‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬تركيا،‭ ‬إلى‭ ‬الاستقالة‭.‬

ونجا‭ ‬أردوغان‭ ‬نفسه‭ ‬من‭ ‬محاولة‭ ‬انقلاب‭ ‬عسكري‭ ‬دموي‭ ‬في‭ ‬تموز‭/‬يوليو‭ ‬2016‭.‬

وفتح‭ ‬القضاء‭ ‬التحقيق‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬الممثّلين‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬قال‭ ‬أردوغان‭ ‬في‭ ‬خطاب‭ ‬الأحد‭ ‬إنّه‭ ‬‮«‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يحاسبا‮»‬‭ ‬على‭ ‬التصريحات‭ ‬التي‭ ‬صدرت‭ ‬على‭ ‬الهواء‭.‬