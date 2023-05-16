استثمارات‭ ‬خليجية‭ ‬تتسرب‭ ‬وأخرى‭ ‬عراقية في‭ ‬طور‭ ‬التوجه‭ ‬نحو‭ ‬مصر‭ ‬

كتلة‭ ‬الوفد‭ ‬في‭ ‬البرلمان‭ ‬لـ‭(‬الزمان‭):‬قرض‭ ‬المليارين‭ ‬استفزاز‭ ‬للمشاعر

القاهرة‭ – ‬مصطفى‭ ‬عمارة

​​تفاقمت‭ ‬أزمة‭ ‬الاقتصاد‭ ‬المصري‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬شهدت‭ ‬الشهور‭ ‬الأخيرة‭ ‬زيادة‭ ‬في‭ ‬أسعار‭ ‬السلع‭ ‬الأساسية،‭ ‬وأرجعت‭ ‬مصادر‭ ‬اقتصادية‭ ‬تلك‭ ‬الزيادة‭ ‬إلى‭ ‬وجود‭ ‬أطنان‭ ‬من‭ ‬السلع‭ ‬ومستلزمات‭ ‬الإنتاج‭ ‬في‭ ‬الموانئ‭ ‬بسبب‭ ‬نقص‭ ‬العملة‭ ‬الصعبة‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬زيادة‭ ‬نسبة‭ ‬التضخم‭. ‬وحذر‭ ‬تقرير‭ ‬صدر‭ ‬مؤخرا‭ ‬عن‭ ‬وكالة‭ ‬عالمية‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬الديون‭ ‬المصرية‭ ‬سوف‭ ‬تغطى‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬قريبة‭ ‬100‭%‬‭ ‬من‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي،‭ ‬وحاول‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬المصري‭ ‬التخفيف‭ ‬من‭ ‬آثار‭ ‬تلك‭ ‬الأزمة‭ ‬عندما‭ ‬أعلن‭ ‬أن‭ ‬مصر‭ ‬ملتزمة‭ ‬بسداد‭ ‬فوائد‭ ‬الديون‭ ‬التي‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬5‭ ‬مليارات‭ ‬دولار‭ ‬شهريا‭ ‬وأن‭ ‬الإيرادات‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬70‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭. ‬ومع‭ ‬تزايد‭ ‬أزمة‭ ‬الديون‭ ‬المصرية‭ ‬هاجم‭ ‬نواب‭ ‬مصريون‭ ‬موافقة‭ ‬مجلس‭ ‬الشعب‭ ‬على‭ ‬قرض‭ ‬2‭ ‬مليار‭ ‬يورو‭ ‬لتمويل‭ ‬صفقة‭ ‬القطار‭ ‬الكهربائي،‭ ‬اذ‭ ‬أكد‭ ‬محمد‭ ‬عبد‭ ‬العليم‭ ‬ممثل‭ ‬حزب‭ ‬الوفد‭ ‬في‭ ‬البرلمان‭ ‬المصري‭ ‬لمراسل‮»‬‭ ‬الزمان‮»‬‭ ‬أن‭ ‬موافقة‭ ‬البرلمان‭ ‬خلال‭ ‬3‭ ‬ساعات‭ ‬على‭ ‬قرض‭ ‬ال‭ ‬2‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬هو‭ ‬استفزاز‭ ‬لمشاعر‭ ‬الشعب‭ ‬المصري‭ ‬الذي‭ ‬يأتي‭ ‬تحت‭ ‬وطأة‭ ‬ارتفاع‭ ‬الأسعار‭ ‬وقد‭ ‬قارب‭ ‬سعر‭ ‬كيلو‭ ‬اللحم‭ ‬الأحمر‭ ‬إلى‭ ‬400‭ ‬جنيه‭. ‬وبدلا‭ ‬من‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬مشاريع‭ ‬انتاجية‭ ‬يتم‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬مشاريع‭ ‬ترفيهية‭ ‬لا‭ ‬تفيد‭ ‬غالبية‭ ‬الشعب‭. ‬فيما‭ ‬بحثت‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬العراقي‭ ‬طيف‭ ‬سامي‭ ‬محمد‭ ‬وسفير‭ ‬جمهورية‭ ‬مصر‭ ‬لدى‭ ‬العراق‭ ‬وليد‭ ‬محمد‭ ‬اسماعيل،‭ ‬امس‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬تعزيز‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬في‭ ‬قطاعات‭ ‬المال‭ ‬والاقتصاد‭ ‬والاستثمار‭. ‬وقالت‭ ‬وزارة‭ ‬المالية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬اطلعت‭ ‬الزمان‭ ‬عليه‭ ‬،‭ ‬إن‭ ‬“وزير‭ ‬المالية‭ ‬طيف‭ ‬سامي‭ ‬محمد‭ ‬استقبلت،‭ ‬اليوم،‭ ‬سفير‭ ‬جمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬الشقيقة‭ ‬لدى‭ ‬العراق‭ ‬وليد‭ ‬محمد‭ ‬اسماعيل”‭.‬

وأضافت‭ ‬أنه‭ ‬“جرى‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء،‭ ‬بحث‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬الوثيقة‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬البلدين‭ ‬والشعبين‭ ‬الشقيقين،‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬تعزيزها‭ ‬ومواصلة‭ ‬التنسيق‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬السياسية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬ومنها‭ ‬الجوانب‭ ‬الاستثمارية‭ ‬والتنموية‭ ‬“‭.‬

وذكرت‭ ‬أن‭ ‬“اللقاء‭ ‬تناول‭ ‬أيضاً‭ ‬سبل‭ ‬ترسيخ‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬العراق‭ ‬ومصر،‭ ‬عبر‭ ‬بناء‭ ‬شراكات‭ ‬لتعزيز‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬في‭ ‬قطاعات‭ ‬المال‭ ‬والاقتصاد‭ ‬والاستثمار،‭ ‬الى‭ ‬جانب‭ ‬مناقشة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الموضوعات‭ ‬المدرجة‭ ‬في‭ ‬جدول‭ ‬أعمال‭ ‬زيارة‭ ‬السفير”‭.‬

وبالتزامن‭ ‬مع‭ ‬تفاقم‭ ‬الأزمة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬أوقفت‭ ‬شركات‭ ‬سعودية‭ ‬واماراتية‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬مصر‭ ‬بسبب‭ ‬ضبابية‭ ‬الوضع‭ ‬الاقتصادي‭ ‬وانخفاض‭ ‬قيمة‭ ‬الجنيه‭ ‬المصري،‭ ‬كما‭ ‬قرر‭ ‬رجل‭ ‬الأعمال‭ ‬المصري‭ ‬سميح‭ ‬ساويرس‭ ‬نقل‭ ‬استثماراته‭ ‬من‭ ‬مصر‭ ‬إلى‭ ‬الخارج‭ .‬

‭ ‬و‭ ‬كشف‭ ‬مصدر‭ ‬دبلوماسي‭ ‬رفيع‭ ‬المستوى‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬للزمان‭ ‬أن‭ ‬زيارة‭ ‬الرئيس‭ ‬عبدالفتاح‭ ‬السيسي‭ ‬مؤخرا‭ ‬للسعودية‭ ‬واتصالاته‭ ‬التي‭ ‬أجراها‭ ‬مع‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬الإمارات‭ ‬وقطر‭ ‬لم‭ ‬تفلح‭ ‬في‭ ‬إقناع‭ ‬الدول‭ ‬الخليجية‭ ‬بتقديم‭ ‬دعم‭ ‬مالي‭ ‬لمصر‭ ‬وزيادة‭ ‬الاستثمارات‭ ‬الخليجية‭ ‬إلا‭ ‬بعد‭ ‬تحقيق‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الشروط‭ ‬منها‭ ‬وقف‭ ‬تدخل‭ ‬المؤسسة‭ ‬العسكرية‭ ‬في‭ ‬النشاط‭ ‬الاقتصادي‭ ‬وتغيير‭ ‬الطاقم‭ ‬المنوط‭ ‬بإدارة‭ ‬النشاط‭ ‬الاقتصادي‭ ‬وتعويم‭ ‬الجنيه‭ ‬المصري‭ ‬بما‭ ‬يتناسب‭ ‬مع‭ ‬قيمته‭ ‬الحقيقية،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬اعتراض‭ ‬الدول‭ ‬الخليجية‭ ‬على‭ ‬تقييم‭ ‬الأصول‭ ‬المصرية‭ ‬المطروحة‭ ‬للبيع‭ ‬والذي‭ ‬لا‭ ‬يتناسب‭ ‬مع‭ ‬قيمتها‭ ‬الحقيقية‭ .‬‭ ‬وفي‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭ ‬قال‭ ‬خبراء‭ ‬ومصرفيون‭ ‬أن‭ ‬تراجع‭ ‬سعر‭ ‬الجنيه‭ ‬أمام‭ ‬الدولار‭ ‬الأمريكي‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬مرهونا‭ ‬بوفرة‭ ‬الدولار،‭ ‬ولفت‭ ‬المصرفيون‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تعويم‭ ‬الجنيه‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية‭ ‬أمام‭ ‬العملات‭ ‬الأخرى‭ ‬وعلى‭ ‬رأسها‭ ‬الدولار‭ ‬رفع‭ ‬من‭ ‬تكاليف‭ ‬السلع‭ ‬الإنتاجية‭ ‬والتي‭ ‬لها‭ ‬واردات‭ ‬خام‭.‬

‭ ‬ويرى‭ ‬المصرفيون‭ ‬أن‭ ‬توقيت‭ ‬خفض‭ ‬الجنيه‭ ‬المصري‭ ‬الجديد‭ ‬أمام‭ ‬الدولار‭ ‬لن‭ ‬يحدث‭ ‬إلا‭ ‬بعد‭ ‬وفرة‭ ‬في‭ ‬التدفقات‭ ‬الدولارية‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬المحلي‭ ‬بجانب‭ ‬عودة‭ ‬حركة‭ ‬الاستيراد‭ ‬إلى‭ ‬مسارها‭ ‬الطبيعي‭.‬

‭ ‬ورأى‭ ‬د‭. ‬علي‭ ‬الإدريسي‭ ‬الخبير‭ ‬الاقتصادي‭ ‬أن‭ ‬تعويم‭ ‬الجنيه‭ ‬المصري‭ ‬قادم‭ ‬لا‭ ‬محالة‭ ‬خصوصا‭ ‬مع‭ ‬ترقب‭ ‬المستثمرين‭ ‬الاستراتيجيين‭ ‬هذا‭ ‬الخفض‭ ‬الجديد‭ ‬قبل‭ ‬بدء‭ ‬استثماراتهم‭ ‬في‭ ‬الشركات‭ ‬المطروحة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬القطاع‭ ‬العام‭ .‬

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