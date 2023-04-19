استئناف تصوير‭ ‬فيلم‭  ‬راست‭ ‬بعد‭ ‬الحادث‭ ‬المفجع

لوس‭ ‬انجليس‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬يُستأنف‭ ‬تصوير‭ ‬فيلم‭ “‬راست‭” ‬مع‭ ‬أليك‭ ‬بالدوين‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أعلن‭ ‬منتجو‭ ‬العمل‭ ‬بعد‭ ‬عام‭ ‬ونصف‭ ‬عام‭ ‬على‭ ‬مقتل‭ ‬مصورة‭ ‬سينمائية‭ ‬بسبب‭ ‬إطلاق‭ ‬الممثل‭ ‬النار‭ ‬عرضياً‭. ‬وكان‭ ‬تصوير‭ ‬فيلم‭ ‬الويسترن‭ ‬هذا‭ ‬داخل‭ ‬مزرعة‭ ‬بولاية‭ ‬نيو‭ ‬مكسيكو‭ ‬الأميركية‭ ‬شهد‭ ‬مأساة‭ ‬في‭ ‬21‭ ‬تشرين‭ ‬الأول‭/‬أكتوبر‭ ‬2021،‭ ‬عندما‭ ‬شغّل‭ ‬بالدوين‭ ‬سلاحاً‭ ‬يُفترض‭ ‬أنه‭ ‬يحوي‭ ‬رصاصا‭ ‬خلبياً،‭ ‬غير‭ ‬أن‭ ‬ذخيرة‭ ‬حية‭ ‬أُطلقت‭ ‬من‭ ‬السلاح‭ ‬تسببت‭ ‬بمقتل‭ ‬المصورة‭ ‬هالينا‭ ‬هاتشينز‭ (‬42‭ ‬عاماً‭) ‬وإصابة‭ ‬المخرج‭ ‬جويل‭ ‬سوزا‭. ‬ودفع‭ ‬بالدوين‭ ‬ببراءته‭ ‬من‭ ‬تهمة‭ ‬القتل‭ ‬غير‭ ‬العمد‭.‬

وفيما‭ ‬تتواصل‭ ‬القضية‭ ‬الجنائية،‭ ‬يُتوقع‭ ‬استئناف‭ ‬تصوير‭ ‬الفيلم‭ ‬الخميس‭ ‬بولاية‭ ‬مونتانا‭ ‬الأميركية‭. ‬وقالت‭ ‬محامية‭ ‬الشركة‭ ‬المنتجة‭ ‬ميلينا‭ ‬سبادوني‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أرسلته‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إن‭ “‬الإنتاج‭ ‬سيواصل‭ ‬استخدام‭ ‬أفراد‭ ‬طواقم‭ ‬حائزين‭ ‬اعتمادات‭ ‬نقابية‭ ‬وسيحظر‭ ‬استخدام‭ ‬الأسلحة‭ ‬خلال‭ ‬العمل‭ ‬أو‭ ‬أي‭ ‬شكل‭ ‬من‭ ‬أشكال‭ ‬الذخائر‭”. ‬وأوضحت‭ ‬أن‭ “‬الذخائر‭ ‬الحية‭ ‬كانت‭ ‬على‭ ‬الدوام‭ ‬ولا‭ ‬تزال‭ ‬ممنوعة‭ ‬في‭ ‬مواقع‭ ‬التصوير‭”. ‬وأثارت‭ ‬هذه‭ ‬الحادثة‭ ‬صدمة‭ ‬في‭ ‬هوليوود‭ ‬وأُطلقت‭ ‬على‭ ‬إثرها‭ ‬دعوات‭ ‬لحظر‭ ‬استخدام‭ ‬الأسلحة‭ ‬في‭ ‬مواقع‭ ‬التصوير‭.‬

ودفع‭ ‬الممثل‭ ‬أليك‭ ‬بالدوين،‭ ‬المعروف‭ ‬خصوصاً‭ ‬بدوره‭ ‬في‭ ‬مسلسل‭ “‬30‭ ‬روك‭”‬،‭ ‬باستمرار‭ ‬ببراءته‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الحادثة‭. ‬وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬أفراداً‭ ‬في‭ ‬طاقم‭ ‬العمل‭ ‬أبلغوه‭ ‬بأن‭ ‬السلاح‭ ‬غير‭ ‬مؤذ،‭ ‬كما‭ ‬ينفي‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬قد‭ ‬ضغط‭ ‬على‭ ‬الزناد‭. ‬غير‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الكلام‭ ‬أثار‭ ‬تشكيكاً‭ ‬لدى‭ ‬خبراء‭ ‬عدة‭.‬

ويخضع‭ ‬الممثل‭ ‬البالغ‭ ‬65‭ ‬عاما،‭ ‬المشارك‭ ‬في‭ ‬إنتاج‭ ‬الفيلم،‭ ‬حاليا‭ ‬لرقابة‭ ‬قضائية‭. ‬وقد‭ ‬مُنع‭ ‬خصوصاً‭ ‬من‭ ‬تناول‭ ‬الكحول‭ ‬أو‭ ‬استخدام‭ ‬أسلحة‭ ‬نارية‭ ‬أو‭ ‬أي‭ ‬نوع‭ ‬من‭ ‬السلاح‭ ‬الخطر‭.‬

كما‭ ‬أن‭ ‬مسؤولة‭ ‬الأسلحة‭ ‬في‭ ‬الفيلم‭ ‬هانا‭ ‬غوتيريز‭ ‬ريد‭ ‬متهمة‭ ‬أيضاً‭ ‬بالقتل‭ ‬غير‭ ‬العمد‭.‬‮ ‬

وإذا‭ ‬ما‭ ‬أدين‭ ‬بالدوين‭ ‬وغوتيريز‭ ‬ريد،‭ ‬فإنهما‭ ‬يواجهان‭ ‬احتمال‭ ‬السجن‭ ‬حتى‭ ‬18‭ ‬شهراً‭ ‬مع‭ ‬دفع‭ ‬غرامة‭ ‬مقدارها‭ ‬خمسة‭ ‬آلاف‭ ‬دولار‭.‬

وفي‭ ‬نهاية‭ ‬آذار‭/‬مارس،‭ ‬حُكم‭ ‬على‭ ‬مساعد‭ ‬المخرج‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬الفيلم‭ ‬ديف‭ ‬هولز‭ ‬بالسجن‭ ‬ستة‭ ‬أشهر‭ ‬مع‭ ‬وقف‭ ‬التنفيذ‭. ‬وكان‭ ‬هولز‭ (‬63‭ ‬عاماً‭) ‬قد‭ ‬أعطى‭ ‬السلاح‭ ‬لبالدوين‭ ‬قائلا‭ ‬له‭ ‬إنه‭ ‬غير‭ ‬خطر‭. ‬وقد‭ ‬وافق‭ ‬على‭ ‬الإقرار‭ ‬بالذنب‭.‬

ويُتوقع‭ ‬أن‭ ‬يُستأنف‭ ‬تصوير‭ ‬الفيلم‭ ‬بمشاركة‭ ‬ماثيو،‭ ‬زوج‭ ‬المصورة‭ ‬الراحلة‭ ‬هالينا‭ ‬هاتشينز،‭ ‬بصفته‭ ‬منتجاً‭ ‬منفذاً‭. ‬وفي‭ ‬تشرين‭ ‬الأول‭/‬أكتوبر،‭ ‬أسقط‭ ‬الرجل‭ ‬دعاوى‭ ‬قضائية‭ ‬مدنية‭ ‬كان‭ ‬قد‭ ‬رفعها‭ ‬ضد‭ ‬اليك‭ ‬بالدوين،‭ ‬بموجب‭ ‬اتفاق‭ ‬لم‭ ‬يُكشف‭ ‬عن‭ ‬قيمته‭.‬

أما‭ ‬والدا‭ ‬المصورة‭ ‬السينمائية‭ ‬المقتولة‭ ‬وشقيقتها‭ ‬فلا‭ ‬يزالون‭ ‬يطالبون‭ ‬بتعويضات‭ ‬أمام‭ ‬القضاء‭ ‬المدني‭.‬