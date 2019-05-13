استئناف‭ ‬المحادثات‭ ‬بين‭ ‬المجلس‭ ‬العسكري‭ ‬وقادة‭ ‬الاحتجاجات‭ ‬في‭ ‬السودان

الخرطوم – الزمان
استأنف المجلس العسكري الحاكم في السودان وقادة الحركة الاحتجاجية مناقشاتهم الحاسمة الاثنين بشأن نقل الحكم إلى سلطة مدنية بعد أيام من الجمود، بينما أغلق متظاهرون غاضبون طريقا رئيسيا على ضفاف نهر النيل.
وجاءت المحادثات في وقت واصلت حشود المتظاهرين الاعتصام خارج مقر القيادة العامة للجيش وسط الخرطوم، متعهدين بإجبار المجلس العسكري الحاكم على تسليم السلطة للمدنيين بعدما أطاح بالرئيس عمر البشير في 11 نيسان/ابريل.
وقالت الناطقة باسم «قوى إعلان الحرية والتغيير» الذي نظّم التظاهرات مشاعر دراج إن شخصيات قيادية ضمن صفوف الإئتلاف، بينها عمر الدقير وساطع الحاج، تشارك في المحادثات.
ويجري الاجتماع خلف الأبواب المغلقة في مركز للمؤتمرات في الخرطوم، بحسب ما أفاد مراسل وكالة فرانس برس في المكان.
وقبيل انطلاق الاجتماع، أغلق عشرات المتظاهرين شارع النيل الرئيسي لليوم الثاني على التوالي، وفق ما أفاد مراسل فرانس برس، وكذلك طريقاً مؤدياً لحي بحري الشمالي في العاصمة.
وأُشعلت الإطارات في أنحاء الشوارع بينما انتشر الجنود وعناصر من «قوة الدعم السريع» المساندة للجيش.
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والأحد، أغلق المتظاهرون شارع النيل بعدما منعتهم الشرطة من التوجّه منه إلى ساحة الاعتصام المقامة خارج مقر القيادة العامة للجيش منذ السادس من نيسان/ابريل.
وندد المجلس العسكري في بيان الأحد بقطع الطريق الذي اعتبره «غير مقبول» ويتسبّب بـ»فوضى» و»يُصعّب حياة المواطنين».
ونفى المجلس تقارير أفادت بأنّ قوّات الأمن تحاول فضّ الاعتصام أمام مقرّ القيادة العامة للجيش.
وأعلن إئتلاف قوى إعلان الحرية والتغيير السبت أن المجلس العسكري دعا الحركة لعقد جولة جديدة من المحادثات.
ويختلف قادة الجيش مع المتظاهرين على تشكيلة هيئة الحكم الجديدة التي ستحل محل المجلس العسكري.