استئناف‭ ‬المحادثات‭ ‬بين‭ ‬المجلس‭ ‬العسكري‭ ‬وقادة‭ ‬الاحتجاجات‭ ‬في‭ ‬السودان

الخرطوم‭ – ‬الزمان‭ ‬

استأنف‭ ‬المجلس‭ ‬العسكري‭ ‬الحاكم‭ ‬في‭ ‬السودان‭ ‬وقادة‭ ‬الحركة‭ ‬الاحتجاجية‭ ‬مناقشاتهم‭ ‬الحاسمة‭ ‬الاثنين‭ ‬بشأن‭ ‬نقل‭ ‬الحكم‭ ‬إلى‭ ‬سلطة‭ ‬مدنية‭ ‬بعد‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬الجمود،‭ ‬بينما‭ ‬أغلق‭ ‬متظاهرون‭ ‬غاضبون‭ ‬طريقا‭ ‬رئيسيا‭ ‬على‭ ‬ضفاف‭ ‬نهر‭ ‬النيل‭.‬

وجاءت‭ ‬المحادثات‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬واصلت‭ ‬حشود‭ ‬المتظاهرين‭ ‬الاعتصام‭ ‬خارج‭ ‬مقر‭ ‬القيادة‭ ‬العامة‭ ‬للجيش‭ ‬وسط‭ ‬الخرطوم،‭ ‬متعهدين‭ ‬بإجبار‭ ‬المجلس‭ ‬العسكري‭ ‬الحاكم‭ ‬على‭ ‬تسليم‭ ‬السلطة‭ ‬للمدنيين‭ ‬بعدما‭ ‬أطاح‭ ‬بالرئيس‭ ‬عمر‭ ‬البشير‭ ‬في‭ ‬11‭ ‬نيسان/ابريل‭.‬

وقالت‭ ‬الناطقة‭ ‬باسم‭ ‬«قوى‭ ‬إعلان‭ ‬الحرية‭ ‬والتغيير»‭ ‬الذي‭ ‬نظّم‭ ‬التظاهرات‭ ‬مشاعر‭ ‬دراج‭ ‬إن‭ ‬شخصيات‭ ‬قيادية‭ ‬ضمن‭ ‬صفوف‭ ‬الإئتلاف،‭ ‬بينها‭ ‬عمر‭ ‬الدقير‭ ‬وساطع‭ ‬الحاج،‭ ‬تشارك‭ ‬في‭ ‬المحادثات‭.‬

ويجري‭ ‬الاجتماع‭ ‬خلف‭ ‬الأبواب‭ ‬المغلقة‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬للمؤتمرات‭ ‬في‭ ‬الخرطوم،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬مراسل‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬في‭ ‬المكان‭.‬

وقبيل‭ ‬انطلاق‭ ‬الاجتماع،‭ ‬أغلق‭ ‬عشرات‭ ‬المتظاهرين‭ ‬شارع‭ ‬النيل‭ ‬الرئيسي‭ ‬لليوم‭ ‬الثاني‭ ‬على‭ ‬التوالي،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬مراسل‭ ‬فرانس‭ ‬برس،‭ ‬وكذلك‭ ‬طريقاً‭ ‬مؤدياً‭ ‬لحي‭ ‬بحري‭ ‬الشمالي‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭.‬

وأُشعلت‭ ‬الإطارات‭ ‬في‭ ‬أنحاء‭ ‬الشوارع‭ ‬بينما‭ ‬انتشر‭ ‬الجنود‭ ‬وعناصر‭ ‬من‭ ‬«قوة‭ ‬الدعم‭ ‬السريع»‭ ‬المساندة‭ ‬للجيش‭.‬

‭(‬بقية‭ ‬الخبر‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬الزمان‭)‬

والأحد،‭ ‬أغلق‭ ‬المتظاهرون‭ ‬شارع‭ ‬النيل‭ ‬بعدما‭ ‬منعتهم‭ ‬الشرطة‭ ‬من‭ ‬التوجّه‭ ‬منه‭ ‬إلى‭ ‬ساحة‭ ‬الاعتصام‭ ‬المقامة‭ ‬خارج‭ ‬مقر‭ ‬القيادة‭ ‬العامة‭ ‬للجيش‭ ‬منذ‭ ‬السادس‭ ‬من‭ ‬نيسان/ابريل‭.‬

وندد‭ ‬المجلس‭ ‬العسكري‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬الأحد‭ ‬بقطع‭ ‬الطريق‭ ‬الذي‭ ‬اعتبره‭ ‬«غير‭ ‬مقبول»‭ ‬ويتسبّب‭ ‬بـ»فوضى»‭ ‬و»يُصعّب‭ ‬حياة‭ ‬المواطنين»‭.‬

ونفى‭ ‬المجلس‭ ‬تقارير‭ ‬أفادت‭ ‬بأنّ‭ ‬قوّات‭ ‬الأمن‭ ‬تحاول‭ ‬فضّ‭ ‬الاعتصام‭ ‬أمام‭ ‬مقرّ‭ ‬القيادة‭ ‬العامة‭ ‬للجيش‭.‬

وأعلن‭ ‬إئتلاف‭ ‬قوى‭ ‬إعلان‭ ‬الحرية‭ ‬والتغيير‭ ‬السبت‭ ‬أن‭ ‬المجلس‭ ‬العسكري‭ ‬دعا‭ ‬الحركة‭ ‬لعقد‭ ‬جولة‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬المحادثات‭.‬

ويختلف‭ ‬قادة‭ ‬الجيش‭ ‬مع‭ ‬المتظاهرين‭ ‬على‭ ‬تشكيلة‭ ‬هيئة‭ ‬الحكم‭ ‬الجديدة‭ ‬التي‭ ‬ستحل‭ ‬محل‭ ‬المجلس‭ ‬العسكري‭.‬