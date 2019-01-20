استئناف‭ ‬العلاقات‭ ‬المقطوعة‭ ‬بين‭ ‬اسرائيل‭ ‬وتشاد‭ ‬منذ‭ ‬1972

نجامينا– (أ ف ب) – أعلنت اسرائيل وتشاد عودة العلاقات الدبلوماسية المقطوعة بين البلدين منذ 1972، وذلك خلال زيارة قام بها رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتانياهو الى نجامينا الاحد وصفها ب”التاريخية”.
وقال نتانياهو خلال مؤتمر صحافي عقده مع الرئيس التشادي ادريس ديبي اتنو في ختام محادثاتهما “أنا هنا لإعادة علاقاتنا الدبلوماسية رسميا مع تشاد”. وأضاف “إن تشاد دولة مهمة جدا لاسرائيل، لأن مستقبل افريقيا مرتبط بمستقبل الساحل”، في إشارة الى هذه المنطقة من القارة السمراء التي تشهد أعمال عنف واعتداءات من قبل مجموعات جهادية عدة.
وتابع نتانياهو “ما يحدث هنا يؤثر على كل ما يحدث في العالم”، موضحا أن زيارته الى نجامينا “تاريخية”، وهي الأولى لرئيس حكومة اسرائيلية.
وأعرب رئيس الحكومة الاسرائيلية عن ارتياحه بعدما لقي استقبالا “محترما” في تشاد، البلد ذات الغالبية المسلمة، “على غرار ما استقبلنا باحترام الرئيس ديبي في اسرائيل” في تشرين الثاني/نوفمبر 2018.
وتابع نتانياهو “لقد حققت اسرائيل تقدما في العالم الاسلامي (…) وهو نتيجة جهود هائلة قمنا بها خلال السنوات القليلة الماضية”، رغم “محاولات البعض الفاشلة عرقلة” هذا التقدم.
ويقوم نتانياهو بحملة واسعة لاستعادة العلاقات الدبلوماسية لاسرائيل مع العديد من الدول، التي كانت قطعتها بسبب رفض الموقف الاسرائيلي من النزاع مع الفلسطينيين.
وأوضح أن زيارته الى تشاد هي الرابعة الى القارة السمراء خلال سنتين.
من جهته قال الرئيس ديبي “رغم هذا الاستئناف للعلاقات فإن تشاد تبقى متمسكة بعملية السلام بين اسرائيل وفلسطين”.