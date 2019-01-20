استئناف‭ ‬العلاقات‭ ‬المقطوعة‭ ‬بين‭ ‬اسرائيل‭ ‬وتشاد‭ ‬منذ‭ ‬1972

نجامينا–‭ ‬(أ‭ ‬ف‭ ‬ب)‭ ‬–‭ ‬أعلنت‭ ‬اسرائيل‭ ‬وتشاد‭ ‬عودة‭ ‬العلاقات‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬المقطوعة‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬منذ‭ ‬1972،‭ ‬وذلك‭ ‬خلال‭ ‬زيارة‭ ‬قام‭ ‬بها‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬الاسرائيلية‭ ‬بنيامين‭ ‬نتانياهو‭ ‬الى‭ ‬نجامينا‭ ‬الاحد‭ ‬وصفها‭ ‬ب”التاريخية”‭.‬

وقال‭ ‬نتانياهو‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬عقده‭ ‬مع‭ ‬الرئيس‭ ‬التشادي‭ ‬ادريس‭ ‬ديبي‭ ‬اتنو‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬محادثاتهما‭ ‬“أنا‭ ‬هنا‭ ‬لإعادة‭ ‬علاقاتنا‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬رسميا‭ ‬مع‭ ‬تشاد”‭. ‬وأضاف‭ ‬“إن‭ ‬تشاد‭ ‬دولة‭ ‬مهمة‭ ‬جدا‭ ‬لاسرائيل،‭ ‬لأن‭ ‬مستقبل‭ ‬افريقيا‭ ‬مرتبط‭ ‬بمستقبل‭ ‬الساحل”،‭ ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬الى‭ ‬هذه‭ ‬المنطقة‭ ‬من‭ ‬القارة‭ ‬السمراء‭ ‬التي‭ ‬تشهد‭ ‬أعمال‭ ‬عنف‭ ‬واعتداءات‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مجموعات‭ ‬جهادية‭ ‬عدة‭.‬

وتابع‭ ‬نتانياهو‭ ‬“ما‭ ‬يحدث‭ ‬هنا‭ ‬يؤثر‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬يحدث‭ ‬في‭ ‬العالم”،‭ ‬موضحا‭ ‬أن‭ ‬زيارته‭ ‬الى‭ ‬نجامينا‭ ‬“تاريخية”،‭ ‬وهي‭ ‬الأولى‭ ‬لرئيس‭ ‬حكومة‭ ‬اسرائيلية‭.‬

وأعرب‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬الاسرائيلية‭ ‬عن‭ ‬ارتياحه‭ ‬بعدما‭ ‬لقي‭ ‬استقبالا‭ ‬“محترما”‭ ‬في‭ ‬تشاد،‭ ‬البلد‭ ‬ذات‭ ‬الغالبية‭ ‬المسلمة،‭ ‬“على‭ ‬غرار‭ ‬ما‭ ‬استقبلنا‭ ‬باحترام‭ ‬الرئيس‭ ‬ديبي‭ ‬في‭ ‬اسرائيل”‭ ‬في‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني/نوفمبر‭ ‬2018‭.‬

وتابع‭ ‬نتانياهو‭ ‬“لقد‭ ‬حققت‭ ‬اسرائيل‭ ‬تقدما‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬الاسلامي‭ ‬(‭…‬)‭ ‬وهو‭ ‬نتيجة‭ ‬جهود‭ ‬هائلة‭ ‬قمنا‭ ‬بها‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬القليلة‭ ‬الماضية”،‭ ‬رغم‭ ‬“محاولات‭ ‬البعض‭ ‬الفاشلة‭ ‬عرقلة”‭ ‬هذا‭ ‬التقدم‭. ‬

ويقوم‭ ‬نتانياهو‭ ‬بحملة‭ ‬واسعة‭ ‬لاستعادة‭ ‬العلاقات‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬لاسرائيل‭ ‬مع‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الدول،‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬قطعتها‭ ‬بسبب‭ ‬رفض‭ ‬الموقف‭ ‬الاسرائيلي‭ ‬من‭ ‬النزاع‭ ‬مع‭ ‬الفلسطينيين‭.‬

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬زيارته‭ ‬الى‭ ‬تشاد‭ ‬هي‭ ‬الرابعة‭ ‬الى‭ ‬القارة‭ ‬السمراء‭ ‬خلال‭ ‬سنتين‭.‬

من‭ ‬جهته‭ ‬قال‭ ‬الرئيس‭ ‬ديبي‭ ‬“رغم‭ ‬هذا‭ ‬الاستئناف‭ ‬للعلاقات‭ ‬فإن‭ ‬تشاد‭ ‬تبقى‭ ‬متمسكة‭ ‬بعملية‭ ‬السلام‭ ‬بين‭ ‬اسرائيل‭ ‬وفلسطين”‭.‬