ارسال الشمس من الفضاء في خطوة تكنولوجية جديدة في اليابان

لندن‭-‬الزمان

قالت‭ ‬مواقع‭ ‬اكاديمية‭ ‬وأخرى‭ ‬اخبارية‭ ‬عالمية‭ ‬أن‭ ‬شراكة‭ ‬يابانية‭ ‬بين‭ ‬القطاعين‭ ‬العام‭ ‬والخاص‭ ‬ستحاول‭ ‬إرسال‭ ‬الطاقة‭ ‬الشمسية‭ ‬من‭ ‬الفضاء‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬مبكر‭ ‬من‭ ‬2025‭. ‬وسيحاول‭ ‬المشروع،‭ ‬بقيادة‭ ‬ناوكي‭ ‬شينوهارا،‭ ‬الأستاذ‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬كيوتو‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يعمل‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الطاقة‭ ‬الشمسية‭ ‬الفضائية‭ ‬منذ‭ ‬2009،‭ ‬نشر‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬الأقمار‭ ‬الصناعية‭ ‬الصغيرة‭ ‬في‭ ‬المدار‭. ‬وسيحاول‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬إرسال‭ ‬الطاقة‭ ‬الشمسية‭ ‬التي‭ ‬تجمعها‭ ‬المصفوفات‭ ‬إلى‭ ‬محطات‭ ‬استقبال‭ ‬أرضية‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬مئات‭ ‬الأميال‭. ‬وأمضت‭ ‬اليابان‭ ‬وإدارة‭ ‬الفضاء‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ (‬جاكسا‭) ‬عقوداً‭ ‬في‭ ‬محاولة‭ ‬إتاحة‭ ‬إرسال‭ ‬الطاقة‭ ‬الشمسية‭ ‬من‭ ‬الفضاء‭. ‬وفي‭ ‬2015،‭ ‬حققت‭ ‬الدولة‭ ‬تقدماً‭ ‬كبيراً‭ ‬عندما‭ ‬نجح‭ ‬علماء‭ ‬جاكسا‭ ‬في‭ ‬بث‭ ‬1‭.‬8‭ ‬كيلوواط‭ ‬من‭ ‬الطاقة،‭ ‬وهي‭ ‬طاقة‭ ‬كافية‭ ‬لتشغيل‭ ‬غلاية‭ ‬كهربائية،‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬50‭ ‬متراً‭ ‬من‭ ‬جهاز‭ ‬استقبال‭ ‬لاسلكي‭. ‬والآن،‭ ‬تستعد‭ ‬اليابان‭ ‬لتقريب‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬خطوة‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬الواقع‭. ‬وتم‭ ‬اقتراح‭ ‬استخدام‭ ‬الألواح‭ ‬الشمسية‭ ‬المدارية‭ ‬والموجات‭ ‬الدقيقة‭ ‬لإرسال‭ ‬الطاقة‭ ‬إلى‭ ‬الأرض‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬1968‭. ‬ومنذ‭ ‬ذلك‭ ‬الحين،‭ ‬أنفق‭ ‬عدد‭ ‬قليل‭ ‬من‭ ‬البلدان،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الصين‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬الوقت‭ ‬والمال‭ ‬في‭ ‬متابعة‭ ‬هذه‭ ‬الفكرة‭.‬

هذه‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬جذابة‭ ‬لأن‭ ‬المصفوفات‭ ‬الشمسية‭ ‬المدارية‭ ‬تمثل‭ ‬مصدر‭ ‬طاقة‭ ‬متجددة‭ ‬غير‭ ‬محدود‭. ‬وفي‭ ‬الفضاء،‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تجمع‭ ‬الألواح‭ ‬الشمسية‭ ‬الطاقة‭ ‬بغض‭ ‬النظر‭ ‬عن‭ ‬الوقت‭ ‬من‭ ‬اليوم،‭ ‬وباستخدام‭ ‬الموجات‭ ‬الدقيقة‭ ‬لشعاع‭ ‬الطاقة‭ ‬التي‭ ‬تنتجها،‭ ‬لا‭ ‬تشكل‭ ‬الغيوم‭ ‬مصدر‭ ‬قلق‭ ‬أيضاً‭.‬

وحتى‭ ‬إذا‭ ‬نجحت‭ ‬اليابان‭ ‬في‭ ‬نشر‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬المصفوفات‭ ‬الشمسية‭ ‬المدارية،‭ ‬فإن‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬ستظل‭ ‬أقرب‭ ‬إلى‭ ‬الخيال‭ ‬العلمي‭ ‬من‭ ‬الحقيقة‭. ‬وذلك‭ ‬لأن‭ ‬إنتاج‭ ‬مصفوفة‭ ‬يمكنها‭ ‬توليد‭ ‬1‭ ‬غيغاوات‭ ‬من‭ ‬الطاقة‭ ‬سيكلف‭ ‬حوالي‭ ‬7‭ ‬مليارات‭ ‬دولار‭ ‬باستخدام‭ ‬التقنيات‭ ‬المتاحة‭ ‬حالياً‭.‬