اردوغان يصطحب ضيفيه الاذربيجاني و الليبي الى ميدان انتخابي ويرمي على أنصاره الزهور

صورة مؤرخة في 11 نيسان/ابريل 2023 للرئيس التركي رجب طيب إردوغان خلال حدث في إطار الحملة الانتخابية قي أنقرة

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اسطنبول (أ ف ب) – ظهر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان شخصيا السبت في اسطنبول، للمرة الأولى بعد غياب عن الساحة العامة ثلاثة أيام بسبب الوعكة الصحية التي أبعدته عن مسار الحملة الانتخابية، بحسب صور بثتها محطات التلفزيون.

واعتلى إردوغان البالغ 69 عاما مبتسما، منصة معرض تكنوفست للطيران في اسطنبول وألقى بالزهور على مؤيديه الذين كانوا يلوّحون بالأعلام.

ووصل الرئيس التركي برفقة حليفه المقرب الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة.

وخاض البلدان حروبا باستخدام مسيّرات تركية ستهيمن على هذا المعرض الذي يستمر خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وأوضح وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة أن إردوغان يعاني التهابا في المعدة والأمعاء، وهو مشكلة في الجهاز الهضمي تعالج بسهولة وفي غضون أيام قليلة.

وبدا إردوغان بصحة جيدة وهو يخاطب الحشود متحدثا عن جهود الحكومة لمساعدة ضحايا زلزال شباط/فبراير الهائل الذي أودى بحياة أكثر من 50 ألف شخص.

لكنه لم يتطرق إلى المخاوف حول صحته كما لم يذكر سبب غيابه، وأعلن بدلا من ذلك إطلاق “قرن جديد لتركيا”.

وقال الزعيم التركي في إشارة إلى معارضيه “التصريحات الفاضحة التي أدلوا بها في الأيام الأخيرة، تكشف عن كراهيتهم وحقدهم”.

وأضاف “لكن مهما كان ما يحاولون القيام به، لن يتمكنوا من تحقيق أي شيء” متهما أعضاء المعارضة بأنهم “عملاء” للغرب ومصممون على زعزعة تركيا.

– ميول إلى الحملات الانتخابية –

وظهر إردوغان في خمس مدن على مدار يومين قبل أن يصاب بالوعكة الصحية.

وحاول الرئيس التركي تعويض غيابه بالظهور في أحداث عبر الفيديو، مثل إطلاق محطة للطاقة النووية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس وتدشين جسر في اليوم التالي.

ويركّز إردوغان في الوقت الحالي على سرد إنجازاته في الحملات الانتخابية، بما في ذلك بناء ملايين المنازل الجديدة عقب الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا في 6 شباط/فبراير وبلغت قوته 7,8 درجات، ومساهمته في إحياء القوة العسكرية لتركيا.

فقد أدت المسيّرات دورا محوريا في إبراز قوة تركيا، خصوصا عبر مساعدتها أوكرانيا في التصدي لتقدم روسيا على كييف في بداية غزو الكرملين العام الماضي.