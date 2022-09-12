ارتفاع مستوى البحر يهدد قرية ويلزية بالزوال بعد ثلاثين سنة 

فيربورن‭ (‬المملكة‭ ‬المتحدة‭) (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬تقرّ‭ ‬جورجينا‭ ‬سولت‭ ‬بأنّها‭ ‬تشعر‭ ‬بقشعريرة‭ ‬عندما‭ ‬تتنزه‭ ‬ليلاً‭ ‬برفقة‭ ‬كلبها‭ ‬ويكون‭ ‬الطقس‭ ‬متقلباً‭ ‬أحياناً‭ ‬بمجرّد‭ ‬التفكير‭ ‬بهشاشة‭ ‬قريتها‭ ‬الويلزية‭ ‬الصغيرة‭ ‬المهددة‭ ‬بالزوال‭ ‬نتيجة‭ ‬ارتفاع‭ ‬مستوى‭ ‬البحر‭ ‬المحيط‭ ‬بها‭.‬

إلا‭ ‬أنّ‭ ‬سولت،‭ ‬وعلى‭ ‬غرار‭ ‬معظم‭ ‬سكان‭ ‬فيربورن،‭ ‬وهي‭ ‬منطقة‭ ‬محاطة‭ ‬بمصب‭ ‬وبحر‭ ‬إيرلندا‭ ‬ومنطقة‭ ‬سنودونيا‭ ‬الجبلية‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬غرب‭ ‬ويلز،‭ ‬تحاول‭ ‬في‭ ‬الفترات‭ ‬الأخرى‭ ‬أن‭ ‬تخفف‭ ‬من‭ ‬القلق‭ ‬الذي‭ ‬ينتابها‭ ‬نتيجة‭ ‬ارتفاع‭ ‬مستوى‭ ‬البحر‭ ‬الذي‭ ‬يهدد‭ ‬قريتها‭ ‬بالاختفاء‭.‬

واتُخذ‭ ‬قبل‭ ‬عشر‭ ‬سنوات‭ ‬قرار‭ ‬يقضي‭ ‬بنقل‭ ‬موقع‭ ‬القرية‭ ‬بحلول‭ ‬منتصف‭ ‬القرن‭ ‬الحالي‭. ‬وفيما‭ ‬تماطل‭ ‬السلطات‭ ‬في‭ ‬اتخاذ‭ ‬إجراءات‭ ‬لمواجهة‭ ‬مخاوف‭ ‬السكان،‭ ‬قد‭ ‬يصبح‭ ‬هؤلاء‭ ‬أول‭ “‬لاجئين‭ ‬يتركون‭ ‬منطقتهم‭ ‬بسبب‭ ‬المناخ‭” ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬التي‭ ‬تستعد‭ ‬بصورة‭ ‬متزايدة‭ ‬للعواقب‭ ‬الناجمة‭ ‬عن‭ ‬التغير‭ ‬المناخي‭ ‬بعدما‭ ‬شهدت‭ ‬صيفاً‭ ‬اتسم‭ ‬بالجفاف‭ ‬وتسجيل‭ ‬درجات‭ ‬حرارة‭ ‬قياسية‭.‬

وأشار‭ ‬خبراء‭ ‬الأرصاد‭ ‬الجوية‭ ‬في‭ ‬تموز‭/‬يوليو‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مستوى‭ ‬المياه‭ ‬المحيطة‭ ‬بالمملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬يرتفع‭ ‬بوتيرة‭ ‬أسرع‭ ‬بكثير‭ ‬مما‭ ‬كانت‭ ‬عليه‭ ‬قبل‭ ‬قرن،‭ ‬فيما‭ ‬حذرت‭ ‬وكالة‭ ‬البيئة‭ ‬في‭ ‬حزيران‭/‬يونيو‭ ‬من‭ ‬أنّ‭ ‬المجتمعات‭ ‬التي‭ ‬تعيش‭ ‬بمحاذاة‭ ‬البحر‭ “‬لا‭ ‬يمكنها‭ ‬البقاء‭ ‬مستقرةً‭ ‬في‭ ‬مكانها‭”.‬

وسنة‭ ‬2013،‭ ‬تبنّى‭ ‬مجلس‭ ‬غويند‭ ‬الذي‭ ‬تتبع‭ ‬له‭ ‬فيربورن،‭ ‬وهي‭ ‬قرية‭ ‬أسسها‭ ‬تاجر‭ ‬طحين‭ ‬في‭ ‬أواخر‭ ‬ثمانينات‭ ‬القرن‭ ‬الفائت‭ ‬وتضم‭ ‬حالياً‭ ‬900‭ ‬نسمة،‭ ‬مقترحات‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬أن‭ ‬تضع‭ ‬حدّاً‭ ‬لصيانة‭ ‬الحواجز‭ ‬المائية‭ ‬في‭ ‬القرية،‭ ‬واتخذ‭ ‬قراراً‭ ‬بنقل‭ ‬السكان‭ ‬منها‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬أربعين‭ ‬إلى‭ ‬خمسين‭ ‬سنة‭. ‬‮ ‬

وفي‭ ‬العام‭ ‬التالي،‭ ‬اعتبر‭ ‬البرلمان‭ ‬المحلي‭ ‬أنّ‭ ‬القرية‭ “‬معرضة‭ ‬لخطر‭ ‬فيضانات‭ ‬كارثية‭”‬،‭ ‬ووُضعت‭ ‬بنتيجة‭ ‬ذلك‭ ‬خطة‭ ‬تقضي‭ ‬بنقل‭ ‬موقع‭ ‬القرية‭ “‬بحلول‭ ‬سنة‭ ‬2054‭”.‬

وأصبحت‭ ‬فيربورن‭ ‬تالياً‭ ‬أول‭ ‬قرية‭ ‬بريطانية‭ ‬تلقى‭ ‬هذا‭ ‬الحكم‭ ‬المصيري‭ ‬مع‭ ‬أنها‭ ‬لم‭ ‬تشهد‭ ‬فيضانات‭ ‬كبيرة‭ ‬منذ‭ ‬عقود‭.‬

إلا‭ ‬ان‭ ‬جورجينا‭ ‬سولت،‭ ‬وهي‭ ‬أحد‭ ‬أعضاء‭ ‬المجلس‭ ‬البلدي،‭ ‬تعتبر‭ ‬أنّ‭ ‬قرار‭ ‬السلطات‭ ‬المحلية‭ ‬آنذاك‭ ‬كان‭ ‬سابقاً‭ ‬لأوانه‭ ‬واتُخذ‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬إحراء‭ ‬استشارات‭ ‬في‭ ‬شأنه‭.‬

وتقول‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إنّ‭ “‬المشكلة‭ ‬الأكبر‭ ‬تكمن‭ ‬في‭ ‬أنهم‭ ‬حددوا‭ ‬موعداً‭ ‬معيناً‭” ‬لتغيير‭ ‬موقع‭ ‬القرية،‭ ‬مضيفةً‭ “‬نحاول‭ ‬إقناعهم‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬يكونوا‭ ‬مرنين‭ ‬أكثر‭ ‬في‭ ‬قرارهم‭”.‬

وتشهد‭ ‬فيربورن‭ ‬انخفاضاً‭ ‬في‭ ‬معدل‭ ‬بيع‭ ‬العقارات‭ ‬التي‭ ‬تقلصت‭ ‬قيمتها‭ ‬أيضاً،‭ ‬فيما‭ ‬يجد‭ ‬المشترون‭ ‬المحتملون‭ ‬أنفسهم‭ ‬عاجزين‭ ‬عن‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬قروض‭ ‬سكنية‭.‬

وفي‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه،‭ ‬يتعرض‭ ‬مجلس‭ ‬غويند‭ ‬لانتقادات‭ ‬نتيجة‭ ‬عدم‭ ‬توفيره‭ ‬تفاصيل‭ ‬في‭ ‬شأن‭ ‬خطط‭ ‬تغيير‭ ‬موقع‭ ‬القرية،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يثير‭ ‬إحباط‭ ‬السكان‭ ‬المحليين‭ ‬بصورة‭ ‬متزايدة،‭ ‬إذ‭ ‬لا‭ ‬يفهمون‭ ‬السبب‭ ‬الكامن‭ ‬وراء‭ ‬معاملتهم‭ ‬بشكل‭ ‬مختلف‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬لم‭ ‬يُتخذ‭ ‬القرار‭ ‬نفسه‭ ‬في‭ ‬حق‭ ‬قرية‭ ‬بارماوث‭ ‬الواقعة‭ ‬على‭ ‬الجانب‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬المصب‭.‬

وتقول‭ ‬المتقاعدة‭ ‬أنجيلا‭ ‬توماس‭ ‬آسفةً‭ “‬لم‭ ‬يتم‭ ‬إعلامنا‭ ‬بالمكان‭ ‬الذي‭ ‬سننتقل‭ ‬إليه‭ (…) ‬وكيف‭ ‬سيجد‭ ‬السكان‭ ‬وظائف‭ ‬فيه؟‭”‬،‭ ‬مؤكدةً‭ ‬أنّ‭ ‬السكان‭ ‬يعيشون‭ “‬في‭ ‬ظل‭ ‬سيف‭ ‬مسلّط‭ ‬فوق‭ ‬رؤوسهم‭”.‬

ويقول‭ ‬ستيوارت‭ ‬إيفز،‭ ‬وهو‭ ‬عضو‭ ‬آخر‭ ‬في‭ ‬المجلس‭ ‬البلدي‭ ‬ويتولى‭ ‬إدارة‭ ‬مخيّم‭ ‬في‭ ‬فيربورن‭ “‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬تحديد‭ ‬مصير‭ ‬قرية‭ ‬قبل‭ ‬40‭ ‬سنة‭ ‬وعدم‭ ‬امتلاك‭ ‬أي‭ ‬خطة‭ ‬في‭ ‬شأنها‭”. ‬ويعزز‭ ‬هذا‭ ‬الوضع‭ ‬إيمان‭ ‬السكان‭ ‬بانّ‭ ‬نظريات‭ ‬مؤامرة‭ ‬تُشنّ‭ ‬ضدهم،‭ ‬إذ‭ ‬تشير‭ ‬سولت‭ ‬إلى‭ ‬اقتناعهم‭ ‬بأن‭ ‬القرية‭ ‬مستهدفة‭ “‬لأنّها‭ ‬تضم‭ ‬أفراداً‭ ‬إنكليزيين‭ ‬في‭ ‬الأساس‭” ‬داخل‭ ‬أرض‭ ‬تابعة‭ ‬لويلز‭.‬

‭- ‬آمال‭ ‬ضئيلة‭ -‬

وبعد‭ ‬عشر‭ ‬سنوات‭ ‬سادتها‭ ‬الشكوك،‭ ‬بدأت‭ ‬الحكومة‭ ‬الويلزية‭ ‬أخيراً‭ ‬إعادة‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬المسألة‭ ‬إذ‭ ‬لا‭ ‬يبدو‭ ‬أنّ‭ ‬الموعد‭ ‬المتمثل‭ ‬بسنة‭ ‬2054‭ ‬سيكون‭ ‬ثابتاً،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يقول‭ ‬السكان‭.‬

وكُلّف‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الخبراء‭ ‬إعادة‭ ‬دراسة‭ ‬الملف‭ ‬مجدداً،‭ ‬وإعداد‭ ‬تقرير‭ ‬جديد‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬إظهار‭ ‬أن‭ ‬الخطة‭ ‬الرئيسية‭ ‬لم‭ ‬تأخذ‭ ‬في‭ ‬الاعتبار‭ ‬حركة‭ ‬الشاطئ‭ ‬الطبيعية‭ ‬ولا‭ ‬تكلفة‭ ‬نقل‭ ‬القرية‭.‬

وأكد‭ ‬ناطق‭ ‬باسم‭ ‬الحكومة‭ ‬الويلزية‭ ‬التي‭ ‬يقودها‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬أنّ‭ ‬قرار‭ ‬مجلس‭ ‬غويند‭ “‬لا‭ ‬يعني‭ ‬بالضرورة‭ ‬أن‭ ‬التمويل‭ ‬الخاص‭ ‬بمكافحة‭ ‬الفيضانات‭ ‬سيتوقف‭ ‬سنة‭ ‬2054‭”.‬

وقال‭ ‬ناطق‭ ‬باسم‭ ‬هيئة‭ “‬ناتشورال‭ ‬ريسورسز‭ ‬ويلز‭” ‬الحكومية‭ ‬التي‭ ‬تتولى‭ ‬إدارة‭ ‬الحواجز‭ ‬المائية‭ “‬ما‭ ‬دمنا‭ ‬نملك‭ ‬التمويل‭ ‬اللازم،‭ ‬سنواصل‭ ‬تقييم‭ ‬أنظمة‭ ‬مكافحة‭ ‬الفيضانات‭ ‬في‭ ‬القرية‭ ‬وصيانتها‭”.‬

ويعطي‭ ‬هذا‭ ‬التصريح‭ ‬بعض‭ ‬الأمل‭ ‬للسكان‭ ‬فيما‭ ‬يفتح‭ ‬المجال‭ ‬لإتمام‭ ‬بعض‭ ‬عمليات‭ ‬بيع‭ ‬العقارات‭ ‬وانتقال‭ ‬السكان‭ ‬الجدد‭ ‬إلى‭ ‬القرية‭.‬

ويبرز‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬هؤلاء‭ ‬مايك‭ ‬أوين‭ ‬الذي‭ ‬غادر‭ ‬شمال‭ ‬غرب‭ ‬إنكلترا‭ ‬واستقر‭ ‬في‭ ‬القرية‭ ‬مع‭ ‬والديه‭ ‬وحبيبته‭ ‬بسبب‭ ‬أسعار‭ ‬السكن‭ ‬المقبولة‭ ‬فيها‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬طبيعتها‭ ‬الخلابة‭.‬

ويقول‭ ‬الشاب‭ ‬البالغ‭ ‬23‭ ‬عاماً‭ “‬لا‭ ‬يمكنني‭ ‬أن‭ ‬أستوعب‭ ‬انّ‭ ‬موقع‭ ‬القرية‭ ‬سيتغيّر‭”.‬