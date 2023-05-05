ارتفاع حرارة سطح البحار قنبلة موقوتة يزرعها الاحترار المناخي

باريس‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬حطم‭ ‬سطح‭ ‬البحار‭ ‬في‭ ‬نيسان‭/‬أبريل‭ ‬الفائت‭ ‬رقم‭ ‬الحرارة‭ ‬القياسي‭ ‬السنوي،‭ ‬وبقي‭ ‬منذ‭ ‬ذلك‭ ‬الحين‭ ‬عند‭ ‬مستويات‭ ‬غير‭ ‬مسبوقة،‭ ‬وهي‭ ‬ظاهرة‭ ‬مثيرة‭ ‬للقلق‭ ‬ولكنها‭ ‬غير‭ ‬مفاجئة‭ ‬للعلماء،‭ ‬والأهم‭ ‬أنها‭ ‬تُظهر‭ ‬بوضوح‭ ‬كيفية‭ ‬تسَبُب‭ ‬الأنشطة‭ ‬البشرية‭ ‬بتحويل‭ ‬المحيطات‭ “‬قنبلة‭ ‬احترار‭ ‬مناخي‭ ‬موقوتة‭”.‬

في‭ ‬مطلع‭ ‬نيسان‭/‬أبريل،‭ ‬بلغ‭ ‬متوسط‭ ‬درجة‭ ‬حرارة‭ ‬سطح‭ ‬المحيطات،‭ ‬باستثناء‭ ‬المياه‭ ‬القطبية،‭ ‬21،‭ ‬1‭ ‬درجة‭ ‬مئوية،‭ ‬وفقاً‭ ‬لبيانات‭ ‬مرصد‭ “‬إن‭ ‬أو‭ ‬إيه‭ ‬إيه‭” ‬الأميركي،‭ ‬متجاوزاً‭ ‬الرقم‭ ‬القياسي‭ ‬السابق‭ ‬البالغ‭ ‬21‭ ‬درجة‭ ‬مئوية‭ ‬في‭ ‬آذار‭/‬مارس‭ ‬2016‭. ‬ومع‭ ‬أن‭ ‬المتوسط‭ ‬بدأ‭ ‬بالانخفاض‭ ‬قليلاً‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬نيسان‭/‬أبريل‭ – ‬وهي‭ ‬دورة‭ ‬طبيعية‭ ‬تقع‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬الشتاء‭ ‬الجنوبي‭ – ‬بقيت‭ ‬درجات‭ ‬الحرارة‭ ‬لمدة‭ ‬ستة‭ ‬أسابيع‭ ‬أعلى‭ ‬من‭ ‬المعدلات‭ ‬القياسية‭ ‬الموسمية‭.‬

على‭ ‬المدى‭ ‬القريب،‭ “‬تنتج‭ ‬عن‭ ‬ذلك‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الإقليمي‭ ‬مجموعة‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬موجات‭ ‬الحرارة‭ ‬البحرية‭” ‬التي‭ “‬تعمل‭ ‬مثل‭ ‬الحرائق‭ ‬تحت‭ ‬الماء‭ ‬ويمكن‭ ‬أن‭ ‬تؤدي‭ ‬إلى‭ ‬تدهور‭ ‬لا‭ ‬رجعة‭ ‬فيه‭ ‬لآلاف‭ ‬الكيلومترات‭ ‬المربعة‭ ‬من‭ ‬الغابات‭ ‬تحت‭ ‬الماء،‭ ‬مثل‭ ‬عشب‭ ‬البحر‭ ‬أو‭ ‬الأعشاب‭ ‬البحرية‭ ‬البوزيدونية‭ ‬أو‭ ‬الشعب‭ ‬المرجانية‭”‬،‭ ‬على‭ ‬قول‭ ‬عالم‭ ‬المحيطات‭ ‬في‭ ‬المعهد‭ ‬الوطني‭ ‬الفرنسي‭ ‬للبحوث‭ ‬العلمية‭ ‬جان‭ ‬باتيست‭ ‬ساليه‭.‬

وأشار‭ ‬الباحث‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ “‬أعلى‭ ‬درجات‭ ‬الحرارة‭ ‬موجودة‭ ‬في‭ ‬المحيط‭ ‬الهادئ‭ ‬على‭ ‬طول‭ ‬أميركا‭ ‬الوسطى‭”‬،‭ ‬لكنّ‭ ‬الوضع‭ ‬الشاذ‭ ‬يطاول‭ ‬أيضاً‭ ‬مناطق‭ ‬واسعة‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬المحيط‭ ‬الهادئ‭ ‬وكذلك‭ ‬على‭ ‬سواحل‭ ‬المحيط‭ ‬الأطلسي‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬أوروبا‭ ‬ومن‭ ‬غرب‭ ‬إفريقيا‭.‬

‮ ‬ورأى‭ ‬جان‭ ‬باتيست‭ ‬ساليه‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬أن‭ “‬من‭ ‬غير‭ ‬المستغرب‭ ‬أن‭ ‬ترتفع‭ ‬درجة‭ ‬حرارة‭ ‬المحيطات،‭ ‬إذ‭ ‬يحصل‭ ‬مثل‭ ‬هذا‭ ‬الارتفاع‭ ‬من‭ ‬سنة‭ ‬إلى‭ ‬أخرى‭ ‬بمعدل‭ ‬مذهل‭ ‬جداً‭”‬،‭ ‬لأن‭ “‬المحيط،‭ ‬كالإسفنج،‭ ‬يمتص‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬90‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬من‭ ‬الزيادة‭ ‬الحرارية‭ ‬الناجمة‭ ‬عن‭ ‬الأنشطة‭ ‬البشرية‭”.‬

ولا‭ ‬تقتصر‭ ‬الآثار‭ ‬على‭ ‬التنوع‭ ‬البيولوجي‭ ‬البحري‭. ‬فعالمة‭ ‬المحيطات‭ ‬كاثرين‭ ‬جانديل‭ ‬توقعت‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬تسجيل‭ “‬تبخر‭ ‬متزايد،‭ ‬واحتمال‭ ‬كبير‭ ‬لحدوث‭ ‬أعاصير‭ ‬أكثر‭ ‬حدة‭”‬،‭ ‬و‭”‬ربما‭ ‬عواقب‭ ‬على‭ ‬التيارات‭ ‬البحرية‭”.‬

وأضاف‭ ‬عالمة‭ ‬الكيمياء‭ ‬الجيولوجية‭ ‬أن‭ ‬مياهاً‭ ‬أكثر‭ ‬دفئاً‭ “‬تشكّل‭ ‬نوعاً‭ ‬من‭ ‬حاجز‭ ‬يبطئ‭ ‬تبادل‭ ‬الغازات‭”. ‬وأوضحت‭ ‬أن‭ “‬مضخة‭ ‬الأكسجين‭ ‬التي‭ ‬يمثلها‭ ‬المحيط‭ ‬ستعمل‭ ‬بشكل‭ ‬أقل‭ ‬جودة‭”‬،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ “‬سيحصل‭ ‬أيضاً‭ ‬لمضخة‭ ‬ثاني‭ ‬أكسيد‭ ‬الكربون‭”‬،‭ ‬مما‭ ‬يقلل‭ ‬من‭ ‬امتصاص‭ ‬غازات‭ ‬الاحترار‭ ‬المناخي‭ ‬التي‭ ‬ينتجها‭ ‬الإنسان‭.‬

النينيو

ولا‭ ‬يفاجئ‭ ‬هذا‭ ‬الرقم‭ ‬القياسي‭ ‬الجديد‭ ‬فريديريك‭ ‬أوردين‭ ‬أيضاً‭. ‬ملاحظاً‭ ‬أنه‭ “‬طبيعي‭ ‬في‭ ‬سياق‭ ‬وضع‭ ‬مقلق‭ ‬جداً،‭ ‬متوقع‭ ‬منذ‭ ‬مدة‭ ‬طويلة‭ ‬ويتطلب‭ ‬تحولاً‭ ‬جذرياً‭ ‬في‭ ‬أساليب‭ ‬عملنا‭”. ‬وأضاف‭ “‬نحن‭ ‬لا‭ ‬ندرك‭ ‬بشكل‭ ‬كافٍ‭ ‬أن‭ ‬الهدف‭ ‬هو‭ ‬الاستغناء‭ ‬تماماً‭ ‬عن‭ ‬النفط‭ ‬والفحم‭”. ‬‮ ‬وهل‭ ‬يثير‭ ‬هذا‭ ‬الرقم‭ ‬القياسي‭ ‬مخاوف‭ ‬من‭ ‬التقليل‭ ‬من‭ ‬قيمة‭ ‬ظاهرة‭ ‬الاحترار‭ ‬المناخي؟‭ ‬أجاب‭ “‬من‭ ‬المستحيل‭ ‬معرفة‭ ‬ذلك‭ ‬أساس‭ ‬رقم‭ ‬قياسي‭”‬،‭ ‬نظراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ “‬درجة‭ ‬التباين‭ ‬الطبيعي‭ ‬للمناخ‭ ‬تعني‭ ‬أن‭ ‬من‭ ‬الممكن‭ ‬أن‭ ‬يسخن‭ ‬أكثر‭ ‬لبضعة‭ ‬أشهر‭ ‬أو‭ ‬سنوات‭”.‬

وشهدت‭ ‬محيطات‭ ‬العالم‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات‭ ‬متتالية‭ ‬من‭ ‬ظاهرة‭ ‬النينيا،‭ ‬وهي‭ ‬ظاهرة‭ ‬مناخية‭ ‬دورية‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬تبريد‭ ‬المياه‭ ‬السطحية،‭ ‬علماً‭ ‬أن‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬تشهد‭ ‬سنة‭ ‬2023‭ ‬ظاهرة‭ ‬النينيو‭ ‬المعاكسة‭. ‬وكان‭ ‬من‭ ‬الممكن‭ ‬أن‭ ‬يترافق‭ ‬التحول‭ ‬مع‭ ‬نهاية‭ ‬تأثير‭ ‬التبريد‭ ‬لظاهرة‭ ‬النينيا،‭ ‬مع‭ ‬ارتفاع‭ ‬درجة‭ ‬الحرارة‭ ‬على‭ ‬المدى‭ ‬الطويل‭ ‬لإنتاج‭ ‬هذا‭ ‬الرقم‭ ‬القياسي‭ ‬الجديد‭.‬

‭”‬لا‭ ‬رجعة‭ ‬فيه‭”‬

وكتب‭ ‬عالم‭ ‬المناخ‭ ‬الأميركي‭ ‬ديفيد‭ ‬هو‭ ‬على‭ ‬تويتر‭ ‬أن‭ “‬عام‭ ‬2023‭ ‬لا‭ ‬يبدو‭ ‬بعيداً‭ ‬جداً‭ ‬عن‭ ‬سنوات‭ ‬النينيو‭ ‬الأخرى‭ ‬إذا‭ ‬وُضع‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الاتجاه‭ ‬العام‭ ‬المتمثل‭ ‬في‭ ‬زيادة‭ ‬درجة‭ ‬حرارة‭ ‬السطح‭”‬،‭ ‬لكنّ‭ “‬ما‭ ‬يثير‭ ‬هو‭ ‬الاتجاه‭ ‬الطويل‭ ‬المدى‭”.‬‮ ‬

ونظراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المحيطات‭ ‬امتصت‭ ‬90‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬من‭ ‬الحرارة‭ ‬الزائدة‭ ‬من‭ ‬نظام‭ ‬الأرض‭ ‬الناجم‭ ‬عن‭ ‬النشاط‭ ‬البشري‭ ‬خلال‭ ‬العصر‭ ‬الصناعي،‭ ‬يتوقع‭ ‬العلماء‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬مخزون‭ ‬الطاقة‭ ‬في‭ ‬أعماقها‭ ‬هائلاً،‭ ‬ويقدّرونه‭ ‬بنحو‭ ‬10‭ ‬زيتاجول‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2022‭ ‬أو‭ ‬100‭ ‬ضعف‭ ‬إنتاج‭ ‬الكهرباء‭ ‬العالمي‭. ‬وحذر‭ ‬جان‭ ‬باتيست‭ ‬ساليه‭ ‬من‭ ‬أنه‭ “‬خلال‭ ‬سنوات‭ ‬ظاهرة‭ ‬النينيو،‭ ‬تطلق‭ ‬أعماق‭ ‬المحيط‭ ‬الحرارة‭ ‬على‭ ‬السطح‭ ‬وتسخن‭ ‬الغلاف‭ ‬الجوي‭”.‬

وقالت‭ ‬كاثرين‭ ‬جانديل‭ ‬إن‭ “‬المحيط‭ ‬يصبح‭ ‬أشبه‭ ‬بقنبلة‭ ‬موقوتة‭ ‬بفعل‭ ‬تسخينه‭”.‬

وتشير‭ ‬التوقعات‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ “‬لا‭ ‬رجعة‭ ‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬القرن‭ ‬في‭ ‬الاحترار‭ ‬التاريخي‭ ‬للمحيطات‭”‬،‭ ‬على‭ ‬قول‭ ‬عالمة‭ ‬المحيطات‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬ميركاتور‭ ‬أوشن‭ ‬كارينا‭ ‬فون‭ ‬شكمان‭. ‬فمع‭ ‬أن‭ ‬درجة‭ ‬حرارة‭ ‬سطح‭ ‬البحار‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تستقر‭ ‬بسرعة‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬حدوث‭ ‬انخفاض‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬انبعاثات‭ ‬البشرية،‭ ‬يحتاج‭ ‬المحيط‭ ‬العميق‭ “‬إلى‭ ‬قرون‭ ‬أو‭ ‬آلاف‭ ‬السنين‭” ‬ليتكيف،‭ ‬بحسب‭ ‬الباحث‭ ‬المتخصص‭ ‬في‭ ‬اختلال‭ ‬توازن‭ ‬الأرض‭ ‬الطاقوي‭.‬