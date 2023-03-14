ارتفاع تكاليف رعاية الأطفال في بريطانيا يجبر النساء على ترك وظائفهنّ

لندن‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬تتزايد‭ ‬تكلفة‭ ‬خدمات‭ ‬الرعاية‭ ‬بالأطفال‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة،‭ ‬ما‭ ‬يدفع‭ ‬النساء‭ ‬إلى‭ ‬إعادة‭ ‬التفكير‭ ‬في‭ ‬طموحاتهنّ‭ ‬المهنية،‭ ‬فتضطرّ‭ ‬كثيرات‭ ‬إلى‭ ‬تغيير‭ ‬وظائفهنّ‭ ‬بما‭ ‬يتلاءم‭ ‬مع‭ ‬ظروفهنّ‭. ‬وتدفع‭ ‬ناتالي‭ ‬فورد‭ (‬39‭ ‬عاماً‭) ‬وزوجها‭ ‬اللذان‭ ‬يقطنان‭ ‬برينتوود‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬غرب‭ ‬لندن،‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬900‭ ‬جنيه‭ ‬إسترليني‭ (‬نحو‭ ‬1100‭ ‬دولار‭) ‬شهرياً‭ ‬لوضع‭ ‬ابنهما‭ ‬البالغ‭ ‬19‭ ‬شهراً‭ ‬في‭ ‬الحضانة‭ ‬بضعة‭ ‬أيام‭ ‬في‭ ‬الأسبوع‭. ‬ويتخطى‭ ‬هذا‭ ‬المبلغ‭ ‬ما‭ ‬يسددانه‭ ‬شهرياً‭ ‬لقرض‭ ‬الإسكان‭.‬

وبعدما‭ ‬رفض‭ ‬صاحب‭ ‬عملها‭ ‬منحها‭ ‬دوامات‭ ‬مرنة‭ ‬أو‭ ‬ساعات‭ ‬عمل‭ ‬من‭ ‬بعد،‭ ‬اضطرت‭ ‬ناتالي‭ ‬لتقديم‭ ‬استقالتها‭. ‬وباتت‭ ‬حالياً‭ ‬تعمل‭ ‬لصالح‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الشركات‭ ‬من‭ ‬منزلها،‭ ‬بينما‭ ‬ينجز‭ ‬زوجها‭ ‬الذي‭ ‬يعمل‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التأمين،‭ ‬بعض‭ ‬مهامه‭ ‬من‭ ‬بُعد‭. ‬وتقول‭ “‬عندما‭ ‬رُزقت‭ ‬بابني،‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬لدي‭ ‬أدنى‭ ‬فكرة‭ ‬عن‭ ‬تكلفة‭ ‬الحضانات‭. ‬صُدمت‭ ‬بأسعارها‭”.‬

وباتت‭ ‬خدمات‭ ‬الرعاية‭ ‬بالأطفال‭ ‬مكلفة‭ ‬جداً‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬نظام‭ ‬أحجم‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة‭ ‬عن‭ ‬توفير‭ ‬مساعدات‭ ‬كافية‭ ‬‮ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬أزمة‭ ‬تضخم‭ ‬تعصف‭ ‬بالبلاد‭.‬

وفي‭ ‬دور‭ ‬الحضانة،‭ ‬يبلغ‭ ‬متوسط‭ ‬التكلفة‭ ‬الأسبوعية‭ ‬لطفل‭ ‬لا‭ ‬يتخطى‭ ‬السنتين‭ ‬285‭ ‬جنيهاً‭ ‬استرلينياً‭ (‬348‭ ‬دولاراً‭)‬،‭ ‬فيما‭ ‬ترتفع‭ ‬هذه‭ ‬الأسعار‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬حضانات‭ ‬لندن،‭ ‬بحسب‭ ‬جمعية‭ “‬فاميلي‭ ‬أند‭ ‬تشايلدكير‭ ‬تراست‭”.‬

تضحيات‭”‬

ولا‭ ‬توفر‭ ‬السلطات‭ ‬مساعدات‭ ‬كبيرة‭ ‬للأطفال‭ ‬ما‭ ‬دون‭ ‬الثالثة‭. ‬لكن‭ ‬بعد‭ ‬هذه‭ ‬السنّ،‭ ‬تموّل‭ ‬الدولة‭ ‬15‭ ‬ساعة‭ ‬من‭ ‬الرعاية‭ ‬الأسبوعية،‭ ‬فيما‭ ‬تتولى‭ ‬دفع‭ ‬تكلفة‭ ‬30‭ ‬ساعة‭ ‬للأسر‭ ‬الفقيرة‭. ‬والمملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬هي‭ ‬إحدى‭ ‬دول‭ ‬منظمة‭ ‬التعاون‭ ‬والتنمية‭ ‬في‭ ‬الميدان‭ ‬الاقتصادي‭ ‬الأعلى‭ ‬تكلفةً‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬رعاية‭ ‬الأطفال،‭ ‬إذ‭ ‬تمثل‭ ‬المبالغ‭ ‬المخصصة‭ ‬لهذا‭ ‬الجانب‭ ‬29‭%‬‭ ‬من‭ ‬دخل‭ ‬الأسرة،‭ ‬مقابل‭ ‬9‭%‬‭ ‬في‭ ‬فرنسا‭.‬

وبالتالي،‭ ‬لا‭ ‬خيار‭ ‬أمام‭ ‬آباء‭ ‬كثيرين‭ ‬سوى‭ ‬العمل‭ ‬لساعات‭ ‬أقل،‭ ‬وغالباً‭ ‬ما‭ ‬تكون‭ ‬الأمّهات‭ ‬مَن‭ ‬يقدّمن‭ ‬تضحيات‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشأن‭.‬

وتقول‭ ‬ناتالي‭ ‬إنّ‭ “‬زوجي‭ ‬أب‭ ‬عظيم‭ (…) ‬لكن‭ ‬أشعر‭ ‬أنني‭ ‬أنا‭ ‬مَن‭ ‬اضطر‭ ‬للقيام‭ ‬بتضحيات‭ ‬إضافية‭ ‬لأسرتنا‭”. ‬أما‭ ‬لوسي‭ ‬ميلنز،‭ ‬فباتت‭ ‬تقريباً‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬عمل‭ ‬منذ‭ ‬ولادة‭ ‬ابنها‭ ‬الثاني‭ ‬قبل‭ ‬عامين‭.‬

وتقول‭ ‬الممثلة‭ ‬البالغة‭ ‬40‭ ‬عاماً‭ “‬لم‭ ‬نعد‭ ‬قادرين‭ ‬على‭ ‬التحمّل‭”. ‬فقررت‭ ‬وزوجها‭ ‬وضع‭ ‬طفلهما‭ ‬في‭ ‬الحضانة‭ ‬ثلاث‭ ‬مرات‭ ‬أسبوعياً،‭ ‬وتقول‭ ‬إنه‭ “‬الخيار‭ ‬الأرخص‭”. ‬وتتطلع‭ ‬لوسي‭ “‬للحصول‭ ‬على‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬الوقت‭ ‬حتى‭ ‬تعثر‭ ‬على‭ ‬عمل‭ ‬إضافي‭” ‬وتخرج‭ ‬أسرتها‭ ‬من‭ “‬الحلقة‭ ‬المفرغة‭”.‬

وتقول‭ ‬مؤسِسة‭ ‬جمعية‭ “‬بريغننت‭ ‬ذِن‭ ‬سكرود‭” ‬جويلي‭ ‬بريرلي‭ “‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬منذ‭ ‬عقود،‭ ‬تُدفع‭ ‬النساء‭ ‬خارج‭ ‬سوق‭ ‬لعمل‭ ‬لأنّهنّ‭ ‬مضطرات‭ ‬للاعتناء‭ ‬بأسرهنّ‭ (…) ‬وتتمثل‭ ‬المشكلة‭ ‬في‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬خيارات‭ ‬أمامهنّ‭”.‬

‭ ‬أثر‭ ‬على‭ ‬المدى‭ ‬البعيد‭ ‬

في‭ ‬العام‭ ‬الفائت،‭ ‬وللمرة‭ ‬الأولى‭ ‬منذ‭ ‬30‭ ‬سنة،‭ ‬شهدت‭ ‬معدلات‭ ‬النساء‭ ‬غير‭ ‬العاملات‭ ‬لتوفير‭ ‬رعاية‭ ‬لأسرهنّ‭ ‬ارتفاعاً‭ ‬بنسبة‭ ‬5‭%‬،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬تظهر‭ ‬الإحصاءات‭ ‬الرسمية‭. ‬وبلغت‭ ‬هذه‭ ‬النسبة‭ ‬13‭%‬‭ ‬لدى‭ ‬مَن‭ ‬تراوح‭ ‬أعمارهنّ‭ ‬بين‭ ‬25‭ ‬و34‭ ‬سنة‭.‬

ومن‭ ‬بين‭ ‬النساء‭ ‬غير‭ ‬العاملات،‭ ‬توكد‭ ‬28‭,‬5‭%‬‭ ‬منهنّ‭ ‬أنّهن‭ ‬لا‭ ‬يعملن‭ ‬حتى‭ ‬يوفّرن‭ ‬رعاية‭ ‬لأسرهنّ،‭ ‬بينما‭ ‬بلغت‭ ‬هذه‭ ‬النسبة‭ ‬6‭,‬9‭%‬‭ ‬لدى‭ ‬الرجال‭.‬

وتشير‭ ‬شركة‭ “‬بي‭ ‬دابليو‭ ‬سي‭” ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬حديث،‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬أثر‭ ‬تكاليف‭ ‬خدمات‭ ‬رعاية‭ ‬الأطفال‭ ‬على‭ ‬عمل‭ ‬المرأة‭ ‬كان‭ ‬أحد‭ ‬الأسباب‭ ‬الرئيسة‭ ‬للفرق‭ ‬الشاسع‭ ‬في‭ ‬الرواتب‭ ‬بين‭ ‬الجنسين‭.‬

وتؤكد‭ ‬جويلي‭ ‬بريرلي‭ ‬أنّ‭ “‬ذلك‭ ‬سيتسبب‭ ‬بأثر‭ ‬كبير‭” ‬على‭ ‬المدى‭ ‬البعيد‭”‬،‭ ‬لأنّ‭ ‬نساء‭ ‬كثيرات‭ ‬سيجدن‭ ‬أنفسهنّ‭ “‬في‭ ‬حالة‭ ‬فقر‭ (…) ‬لأن‭ ‬معاشاتهن‭ ‬التقاعدية‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬تلك‭ ‬الخاصة‭ ‬بالرجال‭”. ‬ويطالب‭ ‬أصحاب‭ ‬العمل‭ ‬البريطانيون‭ ‬بإصلاح‭ ‬النظام‭ ‬للمساعدة‭ ‬في‭ ‬لجم‭ ‬أزمة‭ ‬نقص‭ ‬اليد‭ ‬العاملة‭. ‬وتشير‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬عدة،‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬حكومة‭ ‬المحافظين‭ ‬قد‭ ‬تزيد‭ ‬الأموال‭ ‬المخصصة‭ ‬لهذا‭ ‬الموضوع‭ ‬في‭ ‬ميزانيتها‭ ‬المرتقب‭ ‬الإعلان‭ ‬عنها‭ ‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭.‬

واضطرت‭ ‬رايتشل‭ ‬هير،‭ ‬وهي‭ ‬منسقة‭ ‬ملابس‭ ‬تبلغ‭ ‬39‭ ‬عاماً،‭ ‬إلى‭ ‬التوقف‭ ‬عن‭ ‬العمل‭ ‬أيام‭ ‬الاثنين،‭ ‬عندما‭ ‬أنجبت‭ ‬ابنتها‭ ‬العام‭ ‬الفائت،‭ ‬لتوفير‭ ‬تكاليف‭ ‬خدمات‭ ‬رعاية‭ ‬الأطفال،‭ ‬إلا‭ ‬أنها‭ ‬تعوّض‭ ‬نقص‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الأيام‭ ‬بالعمل‭ ‬من‭ ‬بُعد‭ ‬السبت‭.‬

واتخذت‭ ‬أخيراً‭ ‬مع‭ ‬زوجها‭ ‬قراراً‭ ‬حاسماً‭ ‬يتمثل‭ ‬في‭ ‬انتقال‭ ‬الأسرة‭ ‬إلى‭ ‬ايرلندا‭ ‬التي‭ ‬تتحدر‭ ‬منها‭.‬

وتقول‭ “‬أدركنا‭ ‬أننا‭ ‬اعتباراً‭ ‬من‭ ‬تشرين‭ ‬الأول‭/‬أكتوبر‭ ‬المقبل‭ ‬سنضطر‭ ‬إلى‭ ‬الاستدانة‭”‬،‭ ‬مضيفةً‭ “‬أشعر‭ ‬وكأنني‭ ‬أتراجع‭ ‬خطوة‭ ‬إلى‭ ‬الوراء‭… ‬فالانتقال‭ ‬إلى‭ ‬ايرلندا‭ ‬سيحدّ‭ ‬من‭ ‬تقدّمي‭ ‬في‭ ‬مهنتي‭ ‬لأنّ‭ ‬الفرص‭ ‬هناك‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬تلك‭ ‬المُتاحة‭ ‬في‭ ‬بريطانيا‭”.‬