ارتفاع‭ ‬ضغط‭ ‬الدم‭ ‬يقرّب‭ ‬احتمالات‭ ‬الخرف‭ ‬

مدريد‭ – ‬الزمان‭ ‬

كشفت دراسة إسبانية حديثة، عن إن المرضى الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، معرضون أكثر من غيرهم لخطر الإصابة بضعف الإدراك، الذي يقود للإصابة بالخرف.

الدراسة أجراها باحثون بمعهد أبحاث مستشفى “فال دي هيبرون” في برشلونة الإسبانية، ونشروا نتائجها، في العدد الأخير من دورية “ارتفاع ضغط الدم” العلمية. وأوضح الباحثون أن هناك دراسات ربطت بين ارتفاع ضغط الدم وخطر الإصابة بالخرف، ولكن الأبحاث لم ترصد الآثار التي يسببها ضغط الدم المرتفع على الدماغ والتي قد تؤثر على الوظائف الإدراكية. وللوصول إلى نتائج الدراسة، راقب الفريق 345 رجلاً وامرأة يبلغ متوسط أعمارهم 65 عامًا، وكانوا يعانون من ارتفاع ضغط الدم.

وخضع المرضى لفحص تصوير الدماغ، بالإضافة لاختبارات في مجالات الوظائف المعرفية بما في ذلك مهارات التنفيذ والذاكرة والانتباه، وتمت متابعتهم لمدة 4 سنوات. وكان متوسط ضغط الدم لدى المرضى خلال فترة المتابعة 76.5/ 144.5 ميلليمتر زئبقي (وحدة قياس ضغط الدم)، في حين يبلغ معدل ضغط الدم الطبيعي 120/80 ميلليمتر زئبقي. ولفهم ما يحدث في الدماغ، راقب الفريق حجم المادة البيضاء في الدماغ، وهي مهمة لأنها تربط مناطق مختلفة من الدماغ، وتعد بمثابة البنية التحتية للدماغ.

على وجه التحديد، نظر الباحثون في المادة البيضاء المحيطة بالبطين الموجودة في الجزء المركزي من الدماغ، وتعمل هذه المادة البيضاء كجسر بين مناطق بعيدة من الدماغ وتلعب دورًا مهمًا في الوظائف المعرفية للأشخاص.

ووجد الباحثون أن ارتفاع ضغط الدم يؤدي إلى تشوهات في المادة البيضاء المحيطة بالبطين في الدماغ، وهذه التشوهات تؤدي إلى زيادة معدلات الضعف الإدراكي بستة أضعاف، ما يزيد من خطر الإصابة بالخرف.

وقال الدكتور خوان بالادوا، قائد فريق البحث إن “الدماغ يتعرض لمقدار كبير من تدفق الدم وهو معرض بشدة لمستويات ضغط الدم المرتفعة، وهذا قد يحدث في صمت أو يكون مصحوبًا بأعراض خفيفة، ولكن هذا لا يعني أنه لا توجد عواقب”.