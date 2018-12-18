اذا عرف السبب بطل العجب – فائز جواد

في الوقت الذي نستذكر الكثير من الامثال الشعبية ونطلقها على حالات نعيشها اليوم وخلال تعاملنا مع الاوضاع الراهنة نعتقد ان تلك الامثال هي وليدة المرحلة الحالية او ربما تسبقها بسنوات ولكن عندما نفتش عن الاصل نجد ان اصلها يعود الى نحو الف عام او اكثر عندما كان اجدادنا يرددون تلك الامثال الشعبية التي تشاء المصادفات ان تنطبق حرفيا على حالات نعيشها اليوم في مجتمعنا الذي صار لاعجب عن كل حالة تحدث هنا وهناك ، ومن الامثال التي نرددها باستمرار هي (اذا عرف السبب بطل العجب ) ، واليوم تشهد العاصمة بغداد اختناقات مرورية لانقول انها غير مسبوقة لا انها مسبوقة عندما شهدت العاصمة مثل تلك الاختناقات في الاعوام المنصرمة عندما مررنا بأزمات بعد سقوط النظام السابق ومنها الانفلاتات الامنية التي رافقت ازمات منها مفتعلة واخرى حقيقية ويقينا ان ازمة وقود السيارات والاقتتال الطائفي وغيرهما من الازمات مازالت حاضرة في ذاكرتنا ، واليوم تشهد ومنذ اقل من شهر العاصمة بغداد اختناقات مرورية يستغرب لها المواطن متسائلا عن الاسباب معتقدا ان احد شوارع العاصمة او جسورها قد اغلق او ان مسؤولا عربيا او اجنبيا يحل ضيفا على المنطقة الخضراء او ان اجتماعا مهما للحكومة هو من يؤزم حركة المرور في العاصمة ولكن عندما نقرا جزءا من تلك الاختناقات نجد ان اسبابها متعددة خاصة وانها تشمل جميع مناطق وشوارع العاصمة واولها تخمة الشوارع باعداد كبيرة من المركبات حيث ان العائلة الواحدة في زمن النظام السابق كانت تمتلك مركبة واحدة ولكن اليوم صارت العائلة الواحدة تمتلك اكثر من ثلاث مركبات او اكثر الى جانب عدم ترحيل القديم منها ومازالت المنافذ الحدودية تستقبل الاف المركبات للمواطنين ولشركات حكومية وبيعها بالاقساط المريحة فسال لعاب الشباب الذين غالبيتهم لايمتلكون اجازات سوق لصغر سنهم اوجهلهم قواعد السير والمرور والاهم ان شوارع بغداد بدأت لاتستوعب هذه الاعداد المهولة من المركبات اضافة الى قدم الشوارع والجسور والانفاق وعدم ادامتها ومازالت تجبر اصحاب المركبات السير بشكل بطئ لعدم صلاحيتها بالتالي تولد اختناقات وضغطا على جميع الشوارع والتي اثرت سلبا على حركة المرور ناهيك عن بعض النقاط التفتيشية التي لاتهش ولاتنش هي الاخرى تسبب اختناقات مرورية كذلك مرور مواكب المسؤولين الذي يجبرون رجل المرور بقطع الطريق ليمر والا سيتلقى عقوبة تصل حد الضرب المبرح مثلما حصل قبل ايام ، والاهم الاهم المواطن الذي يضرب القوانين والاشارات المرورية عرض الحائط والاهم ايضا فقدان بعض الاخلاقيات لبعض اصحاب المركبات ويفضل نفسه على الجميع بالتالي يفضل قانون الغاب على قانون الانساية وهكذا جميعا تسبب اختناقات مرورية يذهب ضحيتها المرضى وكبار السن والمرتبطين بحالات مرضية اودوام رسمي وطوارئ ويقينا تلك الاسباب وغيرها هي اهم اسباب الاختناقات ، اذاً عرفنا السبب بطل العجب .