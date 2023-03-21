ادانة ثلاثة رجال بمقتل مغني الراب الأمريكي إكس إكس إكس

ميامي‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬دانت‭ ‬هيئة‭ ‬محلفين‭ ‬أميركية‭ ‬الاثنين‭ ‬ثلاثة‭ ‬رجال‭ ‬بجريمة‭ ‬قتل‭ ‬مغني‭ ‬الراب‭ ‬الأميركي‭ ‬جاسيه‭ ‬دوين‭ ‬ريكاردو‭ ‬أونفروي‭ ‬المعروف‭ ‬بـ‭”‬إكس‭ ‬إكس‭ ‬إكس‭ ‬تنتاسيون‭”‬،‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬نحو‭ ‬أسبوع‭ ‬من‭ ‬المداولات‭ ‬في‭ ‬فلوريدا‭ ‬جنوب‭ ‬شرق‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭.‬

وقُتل‭ ‬المغني‭ ‬الذي‭ ‬بالكاد‭ ‬يبلغ‭ ‬عشرين‭ ‬عاماً‭ ‬بطلق‭ ‬ناري‭ ‬في‭ ‬أحد‭ ‬شوارع‭ ‬‮ ‬مدينة‭ ‬ديرفيلد‭ ‬بيتش‭ ‬الواقعة‭ ‬شمال‭ ‬ميامي‭ ‬في‭ ‬حزيران‭/‬يونيو‭ ‬2018،‭ ‬وسُرقت‭ ‬حقيبة‭ ‬فاخرة‭ ‬من‭ ‬سيارته‭. ‬ودانت‭ ‬هيئة‭ ‬محلفين‭ ‬في‭ ‬محكمة‭ ‬فورت‭ ‬لودردايل‭ ‬كلا‭ ‬من‭ ‬ديدريك‭ ‬ويليامز‭ (‬26‭ ‬عاماً‭) ‬وتريفون‭ ‬نيوسم‭ (‬24‭ ‬عاماً‭) ‬ومايكل‭ ‬بوترايت‭ (‬28‭ ‬عاماً‭) ‬بارتكاب‭ ‬جريمة‭ ‬قتل‭ ‬وعملية‭ ‬سطو‭ ‬مسلّح‭. ‬ويصدر‭ ‬الحكم‭ ‬على‭ ‬الرجال‭ ‬الثلاثة‭ ‬خلال‭ ‬جلسة‭ ‬حُددت‭ ‬في‭ ‬الخامس‭ ‬من‭ ‬نيسان‭/‬ابريل،‭ ‬وهم‭ ‬يواجهون‭ ‬عقوبة‭ ‬السجن‭ ‬مدى‭ ‬الحياة‭.‬

و‭”‬إكس‭ ‬إكس‭ ‬إكس‭ ‬تنتاسيون‭” ‬هو‭ ‬أحد‭ ‬أبرز‭ ‬أسماء‭ ‬الجيل‭ ‬الجديد‭ ‬في‭ ‬موسيقى‭ ‬الهيب‭ ‬هوب‭ ‬الأميركية،‭ ‬وحظي‭ ‬بشهرة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬نشر‭ ‬أغنياته‭ ‬عبر‭ ‬منصة‭ “‬ساوند‭ ‬كلاود‭”. ‬وغالبا‭ ‬ما‭ ‬يتناول‭ ‬في‭ ‬أعماله‭ ‬الاكتئاب‭ ‬الذي‭ ‬عانى‭ ‬منه‭ ‬وماضيه‭ ‬الإجرامي‭.‬

واحتل‭ ‬ألبومه‭ ‬الثاني‭ ‬عقب‭ ‬صدوره‭ ‬في‭ ‬آذار‭/‬مارس‭ ‬2018،‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬تصنيف‭ “‬بيل‭ ‬بورد‭”‬،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يروّج‭ ‬له‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬تجري‭ ‬العادة‭.‬

وأثار‭ ‬مغني‭ ‬الراب‭ ‬الجدل‭ ‬مرات‭ ‬عدة‭ ‬بسبب‭ ‬ممارسات‭ ‬عنفية‭ ‬كان‭ ‬متورّطاً‭ ‬فيها‭.‬