اختيار مسرور… اللحظة التاريخية الفارقة – الدكتورة فيان فاروق

إن تداعيات الأزمة الاقتصادية في اقليم كردستان العراق مازالت بلا حلول، ولم تنجُ منها أية قرية، أو مدينة في الإقليم. وتمظهرات ذلك في حالة البطالة وضعف الحالة المعاشية للمواطنين، بعد قطع نسبة كبيرة من رواتب الموظفين، مما انعكس سلباً على مؤشرات تطور الاقليم، حتى انخفض مستوى طموحهم في الرقي والتطور الحضاري والرفاهية… إذ كان يحدوهم الأمل بتجاوز أرقى الدول القريبة بعد ثورة التطورات الاقتصادية نتيجة الاستقرار الأمني والبيئة القانونية الداعمة له، لكن بعد تراجع أسعار النفط انكشف الغطاء عن حجم الفساد المالي والإداري، وكثافة انتشار الفساد في مفاصل المؤسسات الحكومية كافة، ولم تنفع محاولات تغيير الحال لعمق وتجر مواطن الخلل وتبين أنها معالجات ترقيعية غير حاسمة، فمافيات الفساد كانت في مأمن من المحاسبة بعد أن استفادت من الحرب على داعش وانصراف الإقليم بجميع إمكاناته لمعالجة الخطر الداعشي الذي كان يهدد أمن الإقليم بشكل جدي، هذا ما مكنها من أن تبني مستعمراتها وتتغلغل في مرافق المؤسسات الحكومية كافة، وبذلك تبددت أية فرصة للتغيير في شقيها المالي والإداري حتى انعكس الأمر سلباً على الاستثمارات الأجنبية، وثمة بعض من أصحاب رؤوس الأموال المحليين اخذوا يهربون أموالهم إلى الخارج بغية استثمارها هناك، هذه الحالة باتت تنذر بخطر كبير على مقدرات المجتمع، الأمر الذي يعني أننا بحاجة إلى شخصية حازمة تمتلك كاريزما قوية مشهود لها بالصرامة والحزم والقوة والقدرة على اتخاذ القرار من دون أي تردد وتنفيذه مع تمسكها بالعدل.
ويأتي ترشيح (مسرور البارزاني) لرئاسة الحكومة الآن ليشكل لحظة تاريخية فارقة، إذ إنه الشخص المناسب لتجريف بؤر الفساد المالي والإداري التي يشكل عائقاً رئيساً وعنصراً مساهماً في تردي الحالة الاقتصادية التي يعيشها الإقليم… ويأتي هذا الاختيار ليتوافق مع رغبة غالبية شعب الإقليم لكونهم ينتظرون هذه اللحظة التاريخية، فهم يؤمنون بأنه الشخص المناسب الذي سيعمل على تغيير الواقع المتردي في المؤسسات الحكومية، فهم خبروه وجربوه بإدارته للمؤسسات الأمنية حيث بسط الأمن في الإقليم والذي يعود له الفضل الأكبر في الحفاظ على استقراره السياسي، ناهيك عن ذلك فهو يحظى بمقبولية من قبل غالبية الأخزاب السياسية في الإقليم، وتأييد قوي من قبل جميع المكونات الاجتماعية في الإقليم… لذلك علينا التمسك بهذه الفرصة الذهبية والمفصلية الآن لمعالجة أوضاعنا الاقتصادية والاجتماعية، فهو الحل الأنسب والمثالي، المتوافق مع طموح الجمهور الباحث عن من يلعب دور المخلص لهم من عبث الفاسدين ويمتص غضبهم وسخطهم لما يحدث.
الجميع يعول عليه لما يمتلك من مؤهلات تمكنه من إدارة الملفات العالقة بنجاح والتنسيق مع الحكومة الاتحادية. لذلك ندعو الجميع للتمسك بهذا الخيار المثالي ودعمهم من أجل مستقبل آمن، وتأمين مستلزمات وقوفنا بشكل صحيح في سكة الحداثة للارتقاء بمجتمعنا نحو التنافس الحضاري مع بقية شعوب العالم المتطورة، وكلنا ندعوا ونتذرع إلى الله لشروق شمسه على الإقليم، ولما كان (مسرور البارزاني) الذي يتسم بالنزاهة والحزم نتيجة عمله في المجال المخابراتي والأمني، واثبت علو كعبه فيه، وضمن هذه المساحة التي أظهرت الخريطة الأمنية تكاملها، بالدور الذي لعبه (نزهت حالي) الذي يشغل حالياً مدير وكالة الحماية (باراستن) لذلك يرى الجمهور أنه الأنسب لمؤازرة (مسرور البارزاني) في المجال الأمني، ومن الضرورة بمكان أن يشغل قيادة مجلس أمن الإقليم للمرحلة المقبلة وذلك لأنه يحظى بمقبولية من قبل عامة الشعب الكردستاني وجميع الأحزاب السياسية ويمكن ملاحظة ذلك عبر تغريداتهم في الفيس بوك حيث هناك اهتمام واسع النطاق بما يصرح أو يكتب والشعب يثق به ثقة تامة فضلاً عن ذلك نرى يمتلك روحاً قيادية ومدافع قوي عن حقوق أفراد الشعب العاديين يمتلك خبرة ومعرفة حديثة وأنه يقدم أداءً مثالياً يحظى بالاحترام أثناء عمله الوظيفي ومصداق ذلك هو الأداء النظيف والنزيه والمهني له ولموظفي دائرته فتوفر النزاهة شيء اساسي بشخصية الانسان باعتبارها صفة أساسية، وإن كان هذا الأساس غير موجود فكل الصفات الأخرى لا معنى لها. وما يتمتع به من حظور قوي وكاريزما وهذا سيمنحهما حرية التعاون والأداء الأنسب والتكامل في ادارة الحكومة والامن ولتتكامل المهمة في جانبها الأمني.
الآن ثمة تركة ثقيلة وآمال أكبر والشعب يعاني… فيا ترى هل سيعيد التاريخ نفسه كمال يقال أو أن البشر هم من يعيدون الأخطاء نفسها، هل سيكون البارزاني هو ذلك الشخص الذي ينتظر منه أن يكون نسخة من والده بتعامله مع الداخل العراقي وقراءة المشهد السياسي العالمي؟ هل ستبقى كردستان على مر التاريخ، مرتبطة بتطورات وخلافات وتطلعات مصالح دول الإقليم لاسيما منها الصفوي الجديد والعثماني القديم وسلطة المركز رهينة دوماً بهاتين الدولتين؟ وكم ستدوم هذه الحكومة؟ هذه الأسئلة وغيرها تفرض نفسها بقوة على المشهد السياسي المحلي والاقليمي والدولي، ولكن نقول القادة العظام هم من يصنعون الأحداث ويقودونها، وليس الأحداث من تقودهم، إذ إنهم يكتبون تاريخ أممهم وشعوبهم…. هم وحدهم يستطيعون تغيير مصائر شعوبهم نحو الأفضل، فاالشعوب الراقية والمتحضرة، ليست شعوب خارقة وبمواصفات إنسانية مختلفة، فهم ليس أفضل منّا، ونحن لسنا شعباً متخلفاً، بل لدينا حضارة وقيم، ولكن لا ينقصنا سوى القيادة الرشيدة التي تؤمن بهذا الشعب لتتجاوز الصراعات الداخلية والتعامل بحكمة مع العالم الخارجي. فليس هناك من مستحيل، ولننظر لتجارب الشعوب التي كانت متخلفة لمدة قريبة، والآن هي من الدول المتطورة سياسياً واقتصادياً ولاسيما تجارب الدول الآسيوية مثل سنغافورة وماليزيا وكوريا الجنوبية والفلبين وغيرها التي سجلت طفرات كيرة في مجال التقدم والازدهار، وأخيراً، أهم ما نقوله: ينقصنا فقط قائد يكمل ما بدأه البارزاني.