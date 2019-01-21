اختيار مسرور… اللحظة التاريخية الفارقة – الدكتورة فيان فاروق

إن‭ ‬تداعيات‭ ‬الأزمة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬في‭ ‬اقليم‭ ‬كردستان‭ ‬العراق‭ ‬مازالت‭ ‬بلا‭ ‬حلول،‭ ‬ولم‭ ‬تنجُ‭ ‬منها‭ ‬أية‭ ‬قرية،‭ ‬أو‭ ‬مدينة‭ ‬في‭ ‬الإقليم‭. ‬وتمظهرات‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬البطالة‭ ‬وضعف‭ ‬الحالة‭ ‬المعاشية‭ ‬للمواطنين،‭ ‬بعد‭ ‬قطع‭ ‬نسبة‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬رواتب‭ ‬الموظفين،‭ ‬مما‭ ‬انعكس‭ ‬سلباً‭ ‬على‭ ‬مؤشرات‭ ‬تطور‭ ‬الاقليم،‭ ‬حتى‭ ‬انخفض‭ ‬مستوى‭ ‬طموحهم‭ ‬في‭ ‬الرقي‭ ‬والتطور‭ ‬الحضاري‭ ‬والرفاهية‭… ‬إذ‭ ‬كان‭ ‬يحدوهم‭ ‬الأمل‭ ‬بتجاوز‭ ‬أرقى‭ ‬الدول‭ ‬القريبة‭ ‬بعد‭ ‬ثورة‭ ‬التطورات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬نتيجة‭ ‬الاستقرار‭ ‬الأمني‭ ‬والبيئة‭ ‬القانونية‭ ‬الداعمة‭ ‬له،‭ ‬لكن‭ ‬بعد‭ ‬تراجع‭ ‬أسعار‭ ‬النفط‭ ‬انكشف‭ ‬الغطاء‭ ‬عن‭ ‬حجم‭ ‬الفساد‭ ‬المالي‭ ‬والإداري،‭ ‬وكثافة‭ ‬انتشار‭ ‬الفساد‭ ‬في‭ ‬مفاصل‭ ‬المؤسسات‭ ‬الحكومية‭ ‬كافة،‭ ‬ولم‭ ‬تنفع‭ ‬محاولات‭ ‬تغيير‭ ‬الحال‭ ‬لعمق‭ ‬وتجر‭ ‬مواطن‭ ‬الخلل‭ ‬وتبين‭ ‬أنها‭ ‬معالجات‭ ‬ترقيعية‭ ‬غير‭ ‬حاسمة،‭ ‬فمافيات‭ ‬الفساد‭ ‬كانت‭ ‬في‭ ‬مأمن‭ ‬من‭ ‬المحاسبة‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬استفادت‭ ‬من‭ ‬الحرب‭ ‬على‭ ‬داعش‭ ‬وانصراف‭ ‬الإقليم‭ ‬بجميع‭ ‬إمكاناته‭ ‬لمعالجة‭ ‬الخطر‭ ‬الداعشي‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يهدد‭ ‬أمن‭ ‬الإقليم‭ ‬بشكل‭ ‬جدي،‭ ‬هذا‭ ‬ما‭ ‬مكنها‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬تبني‭ ‬مستعمراتها‭ ‬وتتغلغل‭ ‬في‭ ‬مرافق‭ ‬المؤسسات‭ ‬الحكومية‭ ‬كافة،‭ ‬وبذلك‭ ‬تبددت‭ ‬أية‭ ‬فرصة‭ ‬للتغيير‭ ‬في‭ ‬شقيها‭ ‬المالي‭ ‬والإداري‭ ‬حتى‭ ‬انعكس‭ ‬الأمر‭ ‬سلباً‭ ‬على‭ ‬الاستثمارات‭ ‬الأجنبية،‭ ‬وثمة‭ ‬بعض‭ ‬من‭ ‬أصحاب‭ ‬رؤوس‭ ‬الأموال‭ ‬المحليين‭ ‬اخذوا‭ ‬يهربون‭ ‬أموالهم‭ ‬إلى‭ ‬الخارج‭ ‬بغية‭ ‬استثمارها‭ ‬هناك،‭ ‬هذه‭ ‬الحالة‭ ‬باتت‭ ‬تنذر‭ ‬بخطر‭ ‬كبير‭ ‬على‭ ‬مقدرات‭ ‬المجتمع،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يعني‭ ‬أننا‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬شخصية‭ ‬حازمة‭ ‬تمتلك‭ ‬كاريزما‭ ‬قوية‭ ‬مشهود‭ ‬لها‭ ‬بالصرامة‭ ‬والحزم‭ ‬والقوة‭ ‬والقدرة‭ ‬على‭ ‬اتخاذ‭ ‬القرار‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أي‭ ‬تردد‭ ‬وتنفيذه‭ ‬مع‭ ‬تمسكها‭ ‬بالعدل‭.‬

ويأتي‭ ‬ترشيح‭ (‬مسرور‭ ‬البارزاني‭) ‬لرئاسة‭ ‬الحكومة‭ ‬الآن‭ ‬ليشكل‭ ‬لحظة‭ ‬تاريخية‭ ‬فارقة،‭ ‬إذ‭ ‬إنه‭ ‬الشخص‭ ‬المناسب‭ ‬لتجريف‭ ‬بؤر‭ ‬الفساد‭ ‬المالي‭ ‬والإداري‭ ‬التي‭ ‬يشكل‭ ‬عائقاً‭ ‬رئيساً‭ ‬وعنصراً‭ ‬مساهماً‭ ‬في‭ ‬تردي‭ ‬الحالة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬التي‭ ‬يعيشها‭ ‬الإقليم‭… ‬ويأتي‭ ‬هذا‭ ‬الاختيار‭ ‬ليتوافق‭ ‬مع‭ ‬رغبة‭ ‬غالبية‭ ‬شعب‭ ‬الإقليم‭ ‬لكونهم‭ ‬ينتظرون‭ ‬هذه‭ ‬اللحظة‭ ‬التاريخية،‭ ‬فهم‭ ‬يؤمنون‭ ‬بأنه‭ ‬الشخص‭ ‬المناسب‭ ‬الذي‭ ‬سيعمل‭ ‬على‭ ‬تغيير‭ ‬الواقع‭ ‬المتردي‭ ‬في‭ ‬المؤسسات‭ ‬الحكومية،‭ ‬فهم‭ ‬خبروه‭ ‬وجربوه‭ ‬بإدارته‭ ‬للمؤسسات‭ ‬الأمنية‭ ‬حيث‭ ‬بسط‭ ‬الأمن‭ ‬في‭ ‬الإقليم‭ ‬والذي‭ ‬يعود‭ ‬له‭ ‬الفضل‭ ‬الأكبر‭ ‬في‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬استقراره‭ ‬السياسي،‭ ‬ناهيك‭ ‬عن‭ ‬ذلك‭ ‬فهو‭ ‬يحظى‭ ‬بمقبولية‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬غالبية‭ ‬الأخزاب‭ ‬السياسية‭ ‬في‭ ‬الإقليم،‭ ‬وتأييد‭ ‬قوي‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬جميع‭ ‬المكونات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬في‭ ‬الإقليم‭… ‬لذلك‭ ‬علينا‭ ‬التمسك‭ ‬بهذه‭ ‬الفرصة‭ ‬الذهبية‭ ‬والمفصلية‭ ‬الآن‭ ‬لمعالجة‭ ‬أوضاعنا‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والاجتماعية،‭ ‬فهو‭ ‬الحل‭ ‬الأنسب‭ ‬والمثالي،‭ ‬المتوافق‭ ‬مع‭ ‬طموح‭ ‬الجمهور‭ ‬الباحث‭ ‬عن‭ ‬من‭ ‬يلعب‭ ‬دور‭ ‬المخلص‭ ‬لهم‭ ‬من‭ ‬عبث‭ ‬الفاسدين‭ ‬ويمتص‭ ‬غضبهم‭ ‬وسخطهم‭ ‬لما‭ ‬يحدث‭.‬

‭ ‬الجميع‭ ‬يعول‭ ‬عليه‭ ‬لما‭ ‬يمتلك‭ ‬من‭ ‬مؤهلات‭ ‬تمكنه‭ ‬من‭ ‬إدارة‭ ‬الملفات‭ ‬العالقة‭ ‬بنجاح‭ ‬والتنسيق‭ ‬مع‭ ‬الحكومة‭ ‬الاتحادية‭. ‬لذلك‭ ‬ندعو‭ ‬الجميع‭ ‬للتمسك‭ ‬بهذا‭ ‬الخيار‭ ‬المثالي‭ ‬ودعمهم‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬مستقبل‭ ‬آمن،‭ ‬وتأمين‭ ‬مستلزمات‭ ‬وقوفنا‭ ‬بشكل‭ ‬صحيح‭ ‬في‭ ‬سكة‭ ‬الحداثة‭ ‬للارتقاء‭ ‬بمجتمعنا‭ ‬نحو‭ ‬التنافس‭ ‬الحضاري‭ ‬مع‭ ‬بقية‭ ‬شعوب‭ ‬العالم‭ ‬المتطورة،‭ ‬وكلنا‭ ‬ندعوا‭ ‬ونتذرع‭ ‬إلى‭ ‬الله‭ ‬لشروق‭ ‬شمسه‭ ‬على‭ ‬الإقليم،‭ ‬ولما‭ ‬كان‭ (‬مسرور‭ ‬البارزاني‭) ‬الذي‭ ‬يتسم‭ ‬بالنزاهة‭ ‬والحزم‭ ‬نتيجة‭ ‬عمله‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬المخابراتي‭ ‬والأمني،‭ ‬واثبت‭ ‬علو‭ ‬كعبه‭ ‬فيه،‭ ‬وضمن‭ ‬هذه‭ ‬المساحة‭ ‬التي‭ ‬أظهرت‭ ‬الخريطة‭ ‬الأمنية‭ ‬تكاملها،‭ ‬بالدور‭ ‬الذي‭ ‬لعبه‭ (‬نزهت‭ ‬حالي‭) ‬الذي‭ ‬يشغل‭ ‬حالياً‭ ‬مدير‭ ‬وكالة‭ ‬الحماية‭ (‬باراستن‭) ‬لذلك‭ ‬يرى‭ ‬الجمهور‭ ‬أنه‭ ‬الأنسب‭ ‬لمؤازرة‭ (‬مسرور‭ ‬البارزاني‭) ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الأمني،‭ ‬ومن‭ ‬الضرورة‭ ‬بمكان‭ ‬أن‭ ‬يشغل‭ ‬قيادة‭ ‬مجلس‭ ‬أمن‭ ‬الإقليم‭ ‬للمرحلة‭ ‬المقبلة‭ ‬وذلك‭ ‬لأنه‭ ‬يحظى‭ ‬بمقبولية‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬عامة‭ ‬الشعب‭ ‬الكردستاني‭ ‬وجميع‭ ‬الأحزاب‭ ‬السياسية‭ ‬ويمكن‭ ‬ملاحظة‭ ‬ذلك‭ ‬عبر‭ ‬تغريداتهم‭ ‬في‭ ‬الفيس‭ ‬بوك‭ ‬حيث‭ ‬هناك‭ ‬اهتمام‭ ‬واسع‭ ‬النطاق‭ ‬بما‭ ‬يصرح‭ ‬أو‭ ‬يكتب‭ ‬والشعب‭ ‬يثق‭ ‬به‭ ‬ثقة‭ ‬تامة‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬ذلك‭ ‬نرى‭ ‬يمتلك‭ ‬روحاً‭ ‬قيادية‭ ‬ومدافع‭ ‬قوي‭ ‬عن‭ ‬حقوق‭ ‬أفراد‭ ‬الشعب‭ ‬العاديين‭ ‬يمتلك‭ ‬خبرة‭ ‬ومعرفة‭ ‬حديثة‭ ‬وأنه‭ ‬يقدم‭ ‬أداءً‭ ‬مثالياً‭ ‬يحظى‭ ‬بالاحترام‭ ‬أثناء‭ ‬عمله‭ ‬الوظيفي‭ ‬ومصداق‭ ‬ذلك‭ ‬هو‭ ‬الأداء‭ ‬النظيف‭ ‬والنزيه‭ ‬والمهني‭ ‬له‭ ‬ولموظفي‭ ‬دائرته‭ ‬فتوفر‭ ‬النزاهة‭ ‬شيء‭ ‬اساسي‭ ‬بشخصية‭ ‬الانسان‭ ‬باعتبارها‭ ‬صفة‭ ‬أساسية،‭ ‬وإن‭ ‬كان‭ ‬هذا‭ ‬الأساس‭ ‬غير‭ ‬موجود‭ ‬فكل‭ ‬الصفات‭ ‬الأخرى‭ ‬لا‭ ‬معنى‭ ‬لها‭. ‬وما‭ ‬يتمتع‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬حظور‭ ‬قوي‭ ‬وكاريزما‭ ‬وهذا‭ ‬سيمنحهما‭ ‬حرية‭ ‬التعاون‭ ‬والأداء‭ ‬الأنسب‭ ‬والتكامل‭ ‬في‭ ‬ادارة‭ ‬الحكومة‭ ‬والامن‭ ‬ولتتكامل‭ ‬المهمة‭ ‬في‭ ‬جانبها‭ ‬الأمني‭.‬

الآن‭ ‬ثمة‭ ‬تركة‭ ‬ثقيلة‭ ‬وآمال‭ ‬أكبر‭ ‬والشعب‭ ‬يعاني‭… ‬فيا‭ ‬ترى‭ ‬هل‭ ‬سيعيد‭ ‬التاريخ‭ ‬نفسه‭ ‬كمال‭ ‬يقال‭ ‬أو‭ ‬أن‭ ‬البشر‭ ‬هم‭ ‬من‭ ‬يعيدون‭ ‬الأخطاء‭ ‬نفسها،‭ ‬هل‭ ‬سيكون‭ ‬البارزاني‭ ‬هو‭ ‬ذلك‭ ‬الشخص‭ ‬الذي‭ ‬ينتظر‭ ‬منه‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬نسخة‭ ‬من‭ ‬والده‭ ‬بتعامله‭ ‬مع‭ ‬الداخل‭ ‬العراقي‭ ‬وقراءة‭ ‬المشهد‭ ‬السياسي‭ ‬العالمي؟‭ ‬هل‭ ‬ستبقى‭ ‬كردستان‭ ‬على‭ ‬مر‭ ‬التاريخ،‭ ‬مرتبطة‭ ‬بتطورات‭ ‬وخلافات‭ ‬وتطلعات‭ ‬مصالح‭ ‬دول‭ ‬الإقليم‭ ‬لاسيما‭ ‬منها‭ ‬الصفوي‭ ‬الجديد‭ ‬والعثماني‭ ‬القديم‭ ‬وسلطة‭ ‬المركز‭ ‬رهينة‭ ‬دوماً‭ ‬بهاتين‭ ‬الدولتين؟‭ ‬وكم‭ ‬ستدوم‭ ‬هذه‭ ‬الحكومة؟‭ ‬هذه‭ ‬الأسئلة‭ ‬وغيرها‭ ‬تفرض‭ ‬نفسها‭ ‬بقوة‭ ‬على‭ ‬المشهد‭ ‬السياسي‭ ‬المحلي‭ ‬والاقليمي‭ ‬والدولي،‭ ‬ولكن‭ ‬نقول‭ ‬القادة‭ ‬العظام‭ ‬هم‭ ‬من‭ ‬يصنعون‭ ‬الأحداث‭ ‬ويقودونها،‭ ‬وليس‭ ‬الأحداث‭ ‬من‭ ‬تقودهم،‭ ‬إذ‭ ‬إنهم‭ ‬يكتبون‭ ‬تاريخ‭ ‬أممهم‭ ‬وشعوبهم‭…‬‭. ‬هم‭ ‬وحدهم‭ ‬يستطيعون‭ ‬تغيير‭ ‬مصائر‭ ‬شعوبهم‭ ‬نحو‭ ‬الأفضل،‭ ‬فاالشعوب‭ ‬الراقية‭ ‬والمتحضرة،‭ ‬ليست‭ ‬شعوب‭ ‬خارقة‭ ‬وبمواصفات‭ ‬إنسانية‭ ‬مختلفة،‭ ‬فهم‭ ‬ليس‭ ‬أفضل‭ ‬منّا،‭ ‬ونحن‭ ‬لسنا‭ ‬شعباً‭ ‬متخلفاً،‭ ‬بل‭ ‬لدينا‭ ‬حضارة‭ ‬وقيم،‭ ‬ولكن‭ ‬لا‭ ‬ينقصنا‭ ‬سوى‭ ‬القيادة‭ ‬الرشيدة‭ ‬التي‭ ‬تؤمن‭ ‬بهذا‭ ‬الشعب‭ ‬لتتجاوز‭ ‬الصراعات‭ ‬الداخلية‭ ‬والتعامل‭ ‬بحكمة‭ ‬مع‭ ‬العالم‭ ‬الخارجي‭. ‬فليس‭ ‬هناك‭ ‬من‭ ‬مستحيل،‭ ‬ولننظر‭ ‬لتجارب‭ ‬الشعوب‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬متخلفة‭ ‬لمدة‭ ‬قريبة،‭ ‬والآن‭ ‬هي‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬المتطورة‭ ‬سياسياً‭ ‬واقتصادياً‭ ‬ولاسيما‭ ‬تجارب‭ ‬الدول‭ ‬الآسيوية‭ ‬مثل‭ ‬سنغافورة‭ ‬وماليزيا‭ ‬وكوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬والفلبين‭ ‬وغيرها‭ ‬التي‭ ‬سجلت‭ ‬طفرات‭ ‬كيرة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التقدم‭ ‬والازدهار،‭ ‬وأخيراً،‭ ‬أهم‭ ‬ما‭ ‬نقوله‭: ‬ينقصنا‭ ‬فقط‭ ‬قائد‭ ‬يكمل‭ ‬ما‭ ‬بدأه‭ ‬البارزاني‭.‬