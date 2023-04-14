اختيار إبنة النجمين لتقديم حفل مهرجان كان

باريس‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬اختيرت‭ ‬الممثلة‭ ‬كيارا‭ ‬ماستروياني‭ ‬لتقديم‭ ‬حفلتي‭ ‬الافتتاح‭ ‬والختام‭ ‬خلال‭ ‬مهرجان‭ ‬كان‭ ‬السينمائي‭ ‬بدورته‭ ‬السادسة‭ ‬والسبعين‭ ‬التي‭ ‬أفردت‭ ‬مساحة‭ ‬كبيرة‭ ‬للسينما‭ ‬الإيطالية‭ ‬هذا‭ ‬العام‭.‬

وقال‭ ‬المنظمون‭ ‬إن‭ ‬ماستروياني،‭ ‬وهي‭ ‬ابنة‭ ‬الممثلة‭ ‬الفرنسية‭ ‬كاترين‭ ‬دونوف‭ ‬والممثل‭ ‬الإيطالي‭ ‬مارتشيلو‭ ‬ماستروياني،‭ ‬ستقدم‭ ‬حفل‭ ‬الافتتاح‭ ‬في‭ ‬16‭ ‬أيار‭/‬مايو،‭ ‬والحفل‭ ‬الختامي‭ ‬في‭ ‬27‭ ‬أيار‭/‬مايو‭. ‬وتخلف‭ ‬ماستروياني‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬فيرجيني‭ ‬إفيرا‭ ‬التي‭ ‬تولت‭ ‬المهمة‭ ‬في‭ ‬الدورة‭ ‬السابقة‭ ‬من‭ ‬المهرجان‭ ‬السنة‭ ‬الماضية‭.‬

وقد‭ ‬فازت‭ ‬الممثلة‭ ‬المعتادة‭ ‬على‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬مهرجان‭ ‬كان،‭ ‬وهي‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬الوجوه‭ ‬في‭ ‬سينما‭ ‬المؤلف‭ ‬الفرنسية،‭ ‬بجائزة‭ ‬أفضل‭ ‬أداء‭ ‬ضمن‭ ‬فئة‭ “‬نظرة‭ ‬ما‭” ‬في‭ ‬المهرجان‭ ‬الفرنسي‭ ‬العريق،‭ ‬عن‭ ‬دورها‭ ‬في‭ ‬فيلم‭ “‬شامبر‭ ‬212‭” ‬للمخرج‭ ‬كريستوف‭ ‬أونوريه‭ ‬عام‭ ‬2019،‭ ‬بعد‭ ‬11‭ ‬عاماً‭ ‬من‭ ‬مشاركتها‭ ‬في‭ ‬لجنة‭ ‬تحكيم‭ ‬الأفلام‭ ‬الروائية‭.‬

وأشارت‭ ‬شبكة‭ “‬فرانس‭ ‬تلفزيون‭” ‬الإعلامية‭ ‬العامة‭ ‬وموقع‭ “‬بروت‭” ‬الإخباري‭ ‬الفرنسي،‭ ‬وهما‭ ‬الشريكان‭ ‬الإعلاميان‭ ‬للمهرجان‭ ‬الذي‭ ‬سيبثانه‭ ‬مباشرة،‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬مشترك‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬ماستروياني‭ ‬تمثل‭ “‬أناقة‭ ‬وجرأة‭ ‬وذكاء‭ ‬السينما‭ ‬المنفتحة‭ ‬على‭ ‬العالم‭”.‬

وجرى‭ ‬الإعلان‭ ‬الخميس‭ ‬عن‭ ‬القائمة‭ ‬الرسمية‭ ‬للأعمال‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬المهرجان،‭ ‬والتي‭ ‬أفردت‭ ‬مساحة‭ ‬كبيرة‭ ‬للسينما‭ ‬الإيطالية‭ ‬بثلاثة‭ ‬أفلام‭ ‬في‭ ‬المنافسة‭.‬

وقبل‭ ‬خمسة‭ ‬أسابيع‭ ‬من‭ ‬بدء‭ ‬السباق‭ ‬على‭ ‬السعفة‭ ‬الذهبية،‭ ‬يُتوقع‭ ‬أن‭ ‬يوسع‭ ‬المهرجان‭ ‬قائمة‭ ‬الأفلام‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬المنافسة،‭ ‬كما‭ ‬يُنتظر‭ ‬الإعلان‭ ‬عن‭ ‬أسماء‭ ‬أعضاء‭ ‬لجنة‭ ‬التحكيم،‭ ‬التي‭ ‬يُعرف‭ ‬حالياً‭ ‬فقط‭ ‬اسم‭ ‬رئيسها،‭ ‬المخرج‭ ‬السويدي‭ ‬روبن‭ ‬أوستلوند،‭ ‬الحائز‭ ‬جائزة‭ ‬السعفة‭ ‬الذهبية‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬عن‭ ‬فيلمه‭ “‬تراينغل‭ ‬أوف‭ ‬سادنس‭”.‬