اختفاء طالب أذربيجاني يشعل أزمة بين باكو وطهران 

‮ ‬طهران‭-‬الزمان‮ ‬

رد‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الإيرانية،‭ ‬ناصر‭ ‬كنعاني‭ ‬على‭ ‬نصيحة‭ ‬الحكومة‭ ‬الاذربيجانية‭ ‬الى‭ ‬رعاياها،‭ ‬السبت‭ ‬الماضي،‭ ‬بعدم‭ ‬السفر‭ ‬إلى‭ ‬إيران،‭ ‬والذي‭ ‬تزامن‭ ‬مع‭ ‬رسالة‭ ‬احتجاج‭ ‬حكومية‭ ‬اذربيجانية،‭ ‬على‭ ‬اختفاء‭ ‬طالب‭ ‬أذربيجاني‭ ‬في‭ ‬ايران‭.‬‮ ‬‭ ‬‮ ‬وقال‭ ‬كنعاني‭ ‬في‭ ‬تغريدة‭ ‬‮«‬ان‭ ‬من‭ ‬يجب‭ ‬تحذير‭ ‬الشعب‭ ‬الاذربيجاني‭ ‬منه،‭ ‬هو‭ ‬الكيان‭ ‬الصهيوني،‭ ‬وليست‭ ‬إيران‭ ‬الاسلامية‭ ‬الحضارية‮»‬‭ ‬وفق‭ ‬تعبيره،‭ ‬وفي‭ ‬إشارة‭ ‬واضحة‭ ‬إلى‭ ‬العلاقة‭ ‬الوثيقة‭ ‬بين‭ ‬تل‭ ‬أبيب‭ ‬وباكو‭.‬‮ ‬‭ ‬‮ ‬وتابع‭ ‬كنعاني،‭ ‬ان‭ ‬‮«‬سياستنا‭ ‬لاتزال‭ ‬متمثلة‭ ‬في‭ ‬الغاء‭ ‬التأشيرات‭ ‬واحتضان‭ ‬الاذربيجانيين‮»‬‭.‬‮ ‬‭ ‬‮ ‬وكانت‭ ‬الخارجية‭ ‬الاذربيجانية،‭ ‬قد‭ ‬أفادت‭ ‬بان‭ ‬‮«‬الظروف‭ ‬غير‭ ‬مستقرة‭ ‬في‭ ‬إيران‮»‬،‭ ‬كما‭ ‬نصحت‭ ‬مواطني‭ ‬اذربيجان‭ ‬المتواجدين‭ ‬في‭ ‬ايران،‭ ‬‮«‬باتخاذ‭ ‬اقصى‭ ‬مستوى‭ ‬من‭ ‬الحيطة‭ ‬والحذر‮»‬‭.‬‮ ‬‭ ‬كما‭ ‬أكدت‭ ‬أن‭ ‬‮«‬على‭ ‬المواطنين‭ ‬الأذربيجانيين‭ ‬الموجودين‭ ‬حاليا‭ ‬في‭ ‬إيران‭ ‬الالتزام‭ ‬بقواعد‭ ‬السلامة‮»‬‭.‬‮ ‬‭ ‬‮ ‬وتصاعد‭ ‬التوتر‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬من‭ ‬جديد‭ ‬بعد‭ ‬اعتقال‭ ‬المواطن‭ ‬الأذربيجاني،‭ ‬فريد‭ ‬سفرلي،‭ ‬الذي‭ ‬تتهمه‭ ‬السلطات‭ ‬الإيرانية‭ ‬بالتجسس‭.‬‮ ‬

وصل‭ ‬سفرلي،‭ ‬وهو‭ ‬طالب‭ ‬جامعي‭ ‬في‭ ‬ألمانيا،‭ ‬إلى‭ ‬إيران‭ ‬في‭ ‬أوائل‭ ‬آذار‭/ ‬مارس‭ ‬الماضي،‭ ‬ومنذ‭ ‬ذلك‭ ‬الحين،‭ ‬انقطع‭ ‬الاتصال‭ ‬به‭.‬‮ ‬

‮ ‬ويطالب‭ ‬الجانب‭ ‬الأذربيجاني،‭ ‬السلطات‭ ‬الإيرانية‭ ‬بالكشف‭ ‬عن‭ ‬مصيره‭.‬‮ ‬‭ ‬‮ ‬وتوترت‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬إيران‭ ‬وأذربيجان‭ ‬بشكل‭ ‬خاص‭ ‬في‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭/ ‬يناير‭ ‬الماضي،‭ ‬عندما‭ ‬اقتحم‭ ‬مسلح،‭ ‬سفارة‭ ‬باكو‭ ‬في‭ ‬طهران‭ ‬وقتل‭ ‬دبلوماسيا‭ ‬وجرح‭ ‬اثنين‭ ‬من‭ ‬حراس‭ ‬السفارة‭.‬‮ ‬‭ ‬وألقت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الأذربيجانية‭ ‬باللوم‭ ‬على‭ ‬إيران‭ ‬في‭ ‬إطلاق‭ ‬النار،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬نفته‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الإيرانية‭.‬‮ ‬‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬من‭ ‬مايو‭/‬أيار،‭ ‬طردت‭ ‬إيران‭ ‬أربعة‭ ‬دبلوماسيين‭ ‬أذربيجانيين‭. ‬وقالت‭ ‬وزارة‭ ‬خارجيتها‭ ‬إن‭ ‬الخطوة‭ ‬جاءت‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬طرد‭ ‬باكو،‭ ‬موظفين‭ ‬كانوا‭ ‬يعملون‭ ‬في‭ ‬السفارة‭ ‬الإيرانية‭ ‬في‭ ‬إبريل‭/‬نيسان‭.‬‮ ‬

وتاريخياً،‭ ‬توجد‭ ‬خلافات‭ ‬بين‭ ‬أذربيجان‭ ‬وأرمينيا‭ ‬بشأن‭ ‬إقليم‭ ‬ناغورنو‭ ‬كاراباخ‭. ‬وقد‭ ‬دعمت‭ ‬إيران‭ ‬تقليدياً‭ ‬الجانب‭ ‬الأرمني‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الصراع،‭ ‬بينما‭ ‬تدعم‭ ‬أذربيجان‭ ‬الوحدة‭ ‬الترابية‭ ‬للبلاد‭ ‬وحقوقها‭ ‬في‭ ‬الإقليم‭.‬‮ ‬‭ ‬و‭ ‬باكو‭ ‬ذات‭ ‬غالبية‭ ‬مسلمة‭ ‬شيعية،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أن‭ ‬إيران‭ ‬تعتبر‭ ‬نفسها‭ ‬دولة‭ ‬إسلامية‭ ‬شيعية‭ ‬وتعتبر‭ ‬نفسها‭ ‬مدافعة‭ ‬عن‭ ‬القضايا‭ ‬الشيعية،‭ ‬لكن‭ ‬ذلك‭ ‬لم‭ ‬يمنع‭ ‬الخلافات‭ ‬الحادة‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭.‬‮ ‬

وهناك‭ ‬قضايا‭ ‬متعلقة‭ ‬بالحدود‭ ‬بين‭ ‬أذربيجان‭ ‬وإيران،‭ ‬وخلافات‭ ‬حول‭ ‬الترسانة‭ ‬الحدودية‭ ‬وحركة‭ ‬التجارة‭ ‬والهجرة‭ ‬غير‭ ‬الشرعية‭ ‬عبر‭ ‬الحدود‭. ‬و‭ ‬باكو‭ ‬وطهران‭ ‬يشاركان‭ ‬في‭ ‬صراعات‭ ‬إقليمية‭ ‬مختلفة،‭ ‬منها‭ ‬التنافس‭ ‬على‭ ‬النفوذ‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬القوقاز‭.‬‮ ‬