اختراع‭ ‬لمعالجة‭ ‬الصلع‭ ‬وإعادة‭ ‬انبات‭ ‬الشعر‭ ‬

نيويورك‭ ‬‭- ‬الزمان‭: ‬توصل‭ ‬علماء‭ ‬إلى‭ ‬اختراق‭ ‬طبي‭ ‬جديد‭ ‬ينطوي‭ ‬على‭ ‬عكس‭ ‬آثار‭ ‬الصلع‭ ‬تدريجيا،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إعادة‭ ‬إنماء‭ ‬الشعر‭ ‬بنجاح‭ ‬على‭ ‬الجلد‭ ‬المصاب‭.‬

وقام‭ ‬علماء‭ ‬كلية‭ ‬الطب‭ ‬في‭ ‬نيويورك،‭ ‬بتنشيط‭ ‬مسار‭ ‬في‭ ‬الدماغ‭ ‬يسمى‭ ‬‮«‬sonic‭ ‬hedgehog‮»‬،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬ذكرت‭ ‬‮«‬روسيا‭ ‬اليوم‮»‬‭.‬

ويتميز‭ ‬هذا‭ ‬المسار‭ ‬بأنه‭ ‬نشط‭ ‬للغاية‭ ‬أثناء‭ ‬تواجد‭ ‬الرضع‭ ‬في‭ ‬الرحم‭ ‬وتشكل‭ ‬بصيلات‭ ‬الشعر،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬يتوقف‭ ‬في‭ ‬جلد‭ ‬المسنين‭ ‬وكذلك‭ ‬الجلد‭ ‬المتضرر‭. ‬وفحصت‭ ‬الدراسة‭ ‬الجلد‭ ‬المتضرر‭ ‬لدى‭ ‬فئران‭ ‬التجارب،‭ ‬مع‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬الخلايا‭ ‬الليفية‭ ‬‮«‬fibroblasts‮»‬،‭ ‬التي‭ ‬تفرز‭ ‬الكولاجين‭ ‬‭(‬البروتين‭ ‬المسؤول‭ ‬عن‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬شكل‭ ‬وقوة‭ ‬الجلد‭ ‬والشعر‭)‬‭. ‬وركز‭ ‬العلماء‭ ‬أيضا‭ ‬على‭ ‬الخلايا‭ ‬الليفية‭ ‬لأنها‭ ‬تساعد‭ ‬في‭ ‬توجيه‭ ‬بعض‭ ‬العمليات‭ ‬البيولوجية‭ ‬التي‭ ‬ينطوي‭ ‬عليها‭ ‬الشفاء‭. ‬وقام‭ ‬الفريق،‭ ‬بقيادة‭ ‬الدكتور‭ ‬مايومي‭ ‬إيتو،‭ ‬بتنشيط‭ ‬مسار‭ ‬‮«‬sonic‭ ‬hedgehog‮»‬،‭ ‬والذي‭ ‬تستخدمه‭ ‬الخلايا‭ ‬للتواصل‭ ‬مع‭ ‬بعضها‭ ‬البعض‭.‬

ومن‭ ‬خلال‭ ‬إثارة‭ ‬التواصل‭ ‬بين‭ ‬هذه‭ ‬الخلايا،‭ ‬لوحظ‭ ‬نمو‭ ‬الشعر‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬4‭ ‬أسابيع‭ ‬لدى‭ ‬الفئران‭. ‬وبدأت‭ ‬جذور‭ ‬الشعر‭ ‬والهيكل‭ ‬الرئيس‭ ‬بالظهور‭ ‬بعد‭ ‬9‭ ‬أسابيع،‭ ‬وفقا‭ ‬للتجربة‭ ‬المنشورة‭ ‬في‭ ‬مجلة‭ ‬‮«‬Nature‭ ‬Communications‮»‬‭.‬

وحتى‭ ‬الآن،‭ ‬افترض‭ ‬العلماء‭ ‬أن‭ ‬تراكم‭ ‬الندبات‭ ‬والكولاجين‭ ‬في‭ ‬الجلد‭ ‬التالف،‭ ‬كان‭ ‬وراء‭ ‬عدم‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬إعادة‭ ‬نمو‭ ‬الشعر‭.‬

وقال‭ ‬الدكتور‭ ‬إيتو‭:‬‭ ‬‮«‬نعلم‭ ‬أنها‭ ‬مشكلة‭ ‬إشارات‭ ‬في‭ ‬الخلايا‭ ‬التي‭ ‬تكون‭ ‬نشطة‭ ‬جدا‭ ‬أثناء‭ ‬تطورنا‭ ‬في‭ ‬الرحم،‭ ‬ولكنها‭ ‬أضعف‭ ‬في‭ ‬خلايا‭ ‬البشرة‭ ‬الناضجة‭ ‬مع‭ ‬تقدم‭ ‬العمر‭. ‬وتشير‭ ‬نتائجنا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الخلايا‭ ‬الليفية‭ ‬المحفزة‭ ‬عبر‭ ‬المسار،‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تؤدي‭ ‬إلى‭ ‬نمو‭ ‬شعر‭ ‬لم‭ ‬يسبق‭ ‬له‭ ‬مثيل‭ ‬في‭ ‬الجروح‭ ‬الملتئمة‮»‬‭.‬

وأوضح‭ ‬الدكتور‭ ‬إيتو‭ ‬إن‭ ‬إعادة‭ ‬نمو‭ ‬الشعر‭ ‬على‭ ‬الجلد‭ ‬التالف،‭ ‬هي‭ ‬حاجة‭ ‬ضرورية‭ ‬غير‭ ‬متاحة‭ ‬في‭ ‬الطب،‭ ‬بسبب‭ ‬التشويه‭ ‬المرافق‭ ‬للصدمات‭ ‬والحروق‭ ‬والإصابات‭ ‬الأخرى‭.‬