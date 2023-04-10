ملتقى سينما الشباب الرمضاني يختم فعالياته بالمضرب الذهبي

احمد شاهين من تغطية (الشرقية) إلى فيلم سينمائي

بغداد – امجاد ناصر

اختتم ملتقى سينما الشباب الرمضاني فعاليات دورته الثالثة التي استمرت لاسبوع على المسرح الصيفي لنقابة الفنانيين العراقيين والذي اقيم بالتعاون مع فريق صدى السينما , بالفيلم الوثائقي احمد شاهين ذو المضرب الذهبي , سيناريو وأخراج أمجاد ناصر مع تكريم فريق العمل و بطل الفيلم اللاعب الدولي بكرة المنضدة احمد شاهين من اصحاب القدرات الخاصة. وبدأ حفل الختام بفقرة موسيقية لفرقة اوكسترا السلام بقيادة المايسترو مصطفى زاير , ثم اعتلى المسرح عريف الحفل الفنان مازن محمد مصطفى بكلمة ترحيبية للحضور الكبير من الفنانيين والمثقفين والنخبة العاشقة للفن , ويعلن عن عرض فيلم حفل الختام , الفيلم الوثائقي احمد شاهين الذي نال اعجاب جميع الحضور , حيث يجسد حياة الشاب البطل العالمي من ذو الاحتياجات الخاصة (متلازمة داون ) , الحاصل على بطولة العالم 4 مرات بكرة المنضدة و مرتين بالمركز الثاني , و يجيد العزف على آلة الاورك ويتحدث ثلاثة لغات العربية والكردية والانكليزية و برمجة الحاسوب وتم اختياره تدريسي في المدرسة الكندية في اربيل كمدرس للرياضة والموسيقى لطلاب من ذو الاحتياجات الخاصة , وهو اول فيلم سينمائي يسلط الضوء على الابطال من (متلازمة داون ) بعد ان انجزه مخرجه بعدة تقارير لبرنامج الشوط الثالث في قناة (الشرقية) , فضلا الى اظهار اصحاب القدرات من خلال كيفية التعامل مع هذه الشريحة في مدارس الدمج في مركز العطاء للتوحد و ذو الاحتياجات الخاصة و حملة لا للتنمر لطلبة مدارس المعرفة ليكون اخيرا صورة متكاملة في نهاية الفيلم عن ابطال الالعاب الرياضية العراقية الحاصلة على اعلى تصنيف عالمي منها اللاعبة نجلاء عماد التي تغلبت على اللاعبة الفرنسية المصنفة الاولى بكرة المنضدة لمبتوري الاطراف , و منتخب كرة القدم للمبتورين المصنف التاسع عشر عالميا .

وقدم نقيب الفنانين العراقيين جبار جودي و رئيس ملتقى سينما الشباب الرمضاني فؤاد المصصم ومديرعام دائرة العلاقات والاعلام لدى امانة بغداد محمد الربيعي , درع المهرجان و الشهادة التقديرية لفريق الفيلم , كما منحت شركة كورك الراعي الرسمي للملتقى من خلال مدير التسويق مصطفى شهاب جائزة خاصة لبطل الفيلم , فضلا الى تكريم اعضاء لجنة التحكيم برئاسه المخرجة رجاء كاظم وعضوية الفنان الدكتور إحسان دعدوش و الكاتب مهدي عباس عضو اللجنة و فريق عمل ملتقى سينما الشباب الرمضاني , وجميع المخرجين المشاركين و ضيوف الملتقى من فرق المسلسلات التي قدمت في شهر رمضان المبارك.