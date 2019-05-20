احصائيات مثيرة عن موائد رمضان لدى المصريين

القاهرة‭ – ‬الزمان‭ ‬

على الرغم من اجماع العلماء على ان شهر رمضان هو من الشهور التى يجب على المسلم فيه الاقلال من الطعام والتركيز على الجوانب الروحية الا انّ هذا الشهر يشهد تزايدا في اقبال المصريين على الطعام بصورة لافتة ، حيث تشهد الاسواق زيادة في بيع الاطعمة ، كما تمتلئ الموائد بالولائم من كل صنف ولون حتى ان نسبة الفاقد من الطعام تصل الى من 60 الى 70% وقد اظهرت احدى الاحصائيات الى زياده حجم استهلاك الطيور خلال هذا الشهر وتصل الى 63% بينما تبلغ الزياده فى المكسرات 25% وتزيد نسبة الولائم بنحو 32% اذا قورن بالاشهر العاديه فيما اشارت بيانات اتحاد الصناعات الغذائيه الى ان نسبه استهلاك المصريين للسكر خلال شهر رمضان تصل الى 400 الف طن كما يزداد حجم استهلاك المصريين من الارز الى 50 الف طن كما يزداد حجم استهلاك المصريين من الارز الى 50 الف طن وفقا للاحصائيات التى تصدرها دوله الجزائر فى حجم الانفاق على الطعام بمعدل 43.7% من الدخل القومى وعن راى الدين فى تلك الظاهره يرى الشيخ على ابو الحسن رئيس لجنه الفتوى بالازهر ان الانفاق ببذخ على الطعام فى شهر رمضان يعد من العادات السيئه التى تتنافى مع ماشرع الصيام من اجله كما قال الله تعالى فى كتابه الكريم « كلوا واشربوا ولا تسرفوا « لان الصيام غايته تهذيب النفس بالجوع ولكن مع الاسف حولنا شهر الصيام الى شهر البطون اما د / ساميه صادق استاذ علم الاجتماع بجامعه عين شمس فترى ان هناك خلل فى ثقافه الاستهلاك خلال شهر رمضان نتيجه غياب الوعى لدى الاسر الذى تجعل الطعام فى اولويه اهتماماتها فى هذا الشهر فتزداد معدلات الاستهلاك اذا قورنت بالاشهر الاخرى رغم ارتفاع الاسعار واضافت ان الامر يتطلب توعيه المواطنين بترشيد الاستهلاك سواء من خلال الاسره او من وسائل الاعلام .