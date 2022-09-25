احتيال عابر للقارات بواسطة كبسولات قهوة 

كريتاي‭ (‬فرنسا‭) (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬يخضع‭ ‬أربعة‭ ‬أشخاص‭ ‬للمحاكمة‭ ‬في‭ ‬فرنسا‭ ‬في‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭/‬نوفمبر‭ ‬بتهمة‭ ‬الاحتيال،‭ ‬بعدما‭ ‬طلبوا‭ ‬بطريقة‭ ‬احتيالية‭ ‬ما‭ ‬يقرب‭ ‬من‭ ‬اثنتي‭ ‬عشرة‭ ‬ألف‭ ‬كبسولة‭ ‬قهوة‭ “‬نسبريسو‭” ‬لإرسالها‭ ‬إلى‭ ‬ساحل‭ ‬العاج،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أعلنت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬كريتاي‭ ‬بضاحية‭ ‬باريس‭ ‬السبت‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭. ‬فبين‭ ‬حزيران‭/‬يونيو‭ ‬وتموز‭/‬يوليو‭ ‬2022،‭ “‬تقدم‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الضحايا‭ ‬بشكوى‭ ‬في‭ ‬قضايا‭ ‬احتيال‭ ‬إثر‭ ‬طلبيات‭ ‬بطريقة‭ ‬احتيالية‭ ‬للقهوة‭ ‬عبر‭ ‬حسابهم‭ ‬الإلكتروني‭ ‬على‭ ‬موقع‭ +‬نسبريسو‭+”. ‬وتعرّفت‭ ‬الشرطة‭ ‬إلى‭ ‬35‭ ‬ضحية‭ ‬لهذه‭ ‬العمليات‭ ‬في‭ ‬المجموع‭. ‬ويُشتبه‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬المتهمين‭ ‬الأربعة‭ ‬قرصنوا‭ ‬حسابات‭ ‬لعملاء‭ “‬نسبريسو‭” ‬وغيّروا‭ ‬المعلومات‭ ‬المرتبطة‭ ‬بهم،‭ ‬خصوصا‭ ‬ما‭ ‬يتعلق‭ ‬بعناوين‭ ‬التوصيل‭. ‬وكان‭ ‬هؤلاء‭ ‬يستلمون‭ ‬الطلبيات‭ ‬ويرسلونها‭ ‬إلى‭ ‬ساحل‭ ‬العاج،‭ ‬وفق‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬التي‭ ‬لفتت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ “‬الدفع‭ ‬كان‭ ‬يحصل‭ ‬عند‭ ‬استلام‭ ‬الفاتورة،‭ ‬ما‭ ‬يعني‭ ‬أن‭ ‬الضرر‭ ‬يلحق‭ ‬بشركة‭ ‬نسبريسو‭”‬،‭ ‬بقيمة‭ ‬مقدرة‭ ‬بـ8600‭ ‬يورو‭.‬

واعتمدت‭ ‬الشرطة‭ ‬على‭ ‬البيانات‭ ‬الهاتفية‭ ‬لكشف‭ ‬هوية‭ ‬المشتبه‭ ‬بهم‭ ‬المولودين‭ ‬بين‭ ‬1967‭ ‬و1987،‭ ‬وجميعهم‭ ‬غير‭ ‬معروفين‭ ‬سابقاً‭ ‬لديها‭.‬

وأوقف‭ ‬المشتبه‭ ‬بهم‭ ‬الأربعة‭ ‬في‭ ‬منازلهم‭ ‬بضاحية‭ ‬باريس،‭ ‬وسيخضعون‭ ‬للمحاكمة‭ ‬في‭ ‬24‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭/‬نوفمبر‭ ‬أمام‭ ‬محكمة‭ ‬الجنايات‭ ‬في‭ ‬كريتاي‭.‬