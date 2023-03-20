رسالة ميسان

احتفال بأدباء السماوة في قاعة ميشا

احتفى اتحاد أدباء ميسان، بأدباء وأكاديميين من مدينة السماوة وقال رئيس الاتحاد عبد الحسين حميدي للزمان بان الوفد السماوي حضر امسيه شعرية بقاعة ميشا في مقر الاتحاد بمركز العمارة

مشيرا الى ان الشاعر رعد زامل “قدّم الجلسة وبكلمة ترحيبية نيابة عن رئاسة الاتحاد مؤكّدا فيها على ضرورة فتح الأفق بين اتحادات الفروع لما له من أهمية كبيرة في تفعيل الدور الثقافي والمعرفي . وأضاف لقد طرحت خلال الأمسية مداخلات وأسئلة عدة لنخبة من الأدباء والمثقفين .

وبحضور عدد من مثقفي المحافظة

وبين حميدي ” بان الوفد الضيف كان برئاسة الدكتور لؤي خزعل جبر والدكتور عزيز الموسوي واشار الى ان جبر تحدث عن الحزن الجنوبي بوصفه مقاومة وجودية، فيما كان للموسوي ورقة بعنوان المقدّس في الشعر العراقي الحديث. لافتا انه تم في نهاية الجلسة تكريم الضيفان بصورة شخصية لكلّ منهما قدّمها الدكتور الباحث الكبير عبدالجبار الجبوري مع نسخ مهداة من مؤلفات الشاعر والناقد ماجد الحسن.

{ علي قاسم الكعبي