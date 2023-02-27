احتجاجان للتيار الصدري..عسكري حول معقل ثوار تشرين ومدني عند مبنى البرلمان

‭ ‬بغداد‭ -‬الزمان‭ ‬

اظهر‭ ‬الصدريون‭ ‬امس‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬حضوراً‭ ‬أأمنياً‭ ‬ومدنياً‭ ‬في‭ ‬ان‭ ‬واحد‭ ‬حيث‭ ‬

تظاهر‭ ‬الآلاف‭ ‬من‭ ‬أتباع‭ ‬التيار‭ ‬الصدري‭ ‬وبعض‭ ‬الاتجاهات‭ ‬المدنية‭ ‬المتضامنة‭ ‬معه،‭ ‬أمس،‭ ‬أمام‭ ‬أبواب‭ ‬المنطقة‭ ‬الخضراء،‭ ‬حيث‭ ‬يقع‭ ‬مقر‭ ‬البرلمان‭ ‬العراقي،‭ ‬للضغط‭ ‬على‭ ‬البرلمان‭ ‬للتراجع‭ ‬عن‭ ‬قراءة‭ ‬مشروع‭ ‬تعديل‭ ‬قانون‭ ‬الانتخابات‭ ‬للمرة‭ ‬الثانية،‭ ‬التي‭ ‬تمهد‭ ‬لإقراره‭ ‬في‭ ‬البرلمان‭. ‬وإزاء‭ ‬هذا‭ ‬الوضع‭ ‬القابل‭ ‬للتطور‭ ‬سارع‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬ذاتها‭ ‬الى‭ ‬تأجيل‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬المسودة‭ ‬إلى‭ ‬الأسبوع‭ ‬المقبل،‭ ‬في‭ ‬خطوة‭ ‬سريعة‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬امتصاص‭ ‬غضب‭ ‬المعترضين‭ ‬لاسيما‭ ‬ان‭ ‬أجواء‭ ‬البرلمان‭ ‬العربي‭ ‬كانت‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬قريبة‭ . ‬وتجمع‭ ‬المتظاهرون‭ ‬في‭ ‬محيط‭ ‬المنطقة‭ ‬الخضراء،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أحاطت‭ ‬قوات‭ ‬الأمن‭ ‬مبنى‭ ‬البرلمان‭ ‬وأغلقت‭ ‬جسر‭ ‬الجمهورية‭ ‬على‭ ‬نهر‭ ‬دجلة‭ ‬المؤدي‭ ‬إلى‭ ‬مواقع‭ ‬حكومية‭..‬

وقال‭ ‬بيان‭ ‬صادر‭ ‬عن‭ ‬الدائرة‭ ‬الإعلامية‭ ‬في‭ ‬البرلمان‭ ‬إن‭ ‬‮«‬الجلسة‭ ‬شهدت‭ ‬تأجيل‭ ‬تقرير‭ ‬ومناقشة‭ ‬مقترح‭ ‬قانون‭ ‬التعديل‭ ‬الثالث‭ ‬لقانون‭ ‬انتخابات‭ ‬مجالس‭ ‬المحافظات‭ ‬والأقضية‭ ‬رقم‭ ‬12‭ ‬لسنة‭ ‬2018،‭ ‬إلى‭ ‬جلسة‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬المُقبل‭. ‬وكان‭ ‬70‭ ‬نائباً‭ ‬قد‭ ‬قدموا‭ ‬طلباً‭ ‬لرئاسة‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬لرفع‭ ‬الفقرة‭ ‬الخامسة‭ ‬من‭ ‬جدول‭ ‬أعمال‭ ‬جلسة‭ ‬اليوم‭ (‬الاثنين‭) ‬المتعلقة‭ ‬بالقراءة‭ ‬الثانية‭ ‬لقانون‭ ‬الانتخابات‭ ‬وفق‭ ‬نظام‭ ‬‮«‬سانت‭ ‬ليغو‮»‬‭. ‬ورغم‭ ‬عدم‭ ‬تعبير‭ ‬زعيم‭ ‬‮«‬التيار‭ ‬الصدري‮»‬‭ ‬مقتدى‭ ‬الصدر‭ ‬عن‭ ‬موقفه‭ ‬الرافض‭ ‬لمقترح‭ ‬التعديل‭ ‬علناً‭ ‬حتى‭ ‬الآن،‭ ‬فإن‭ ‬نواباً‭ ‬سابقين‭ ‬وشخصيات‭ ‬مقربة‭ ‬من‭ ‬التيار‭ ‬تحدثوا‭ ‬بكثرة‭ ‬عن‭ ‬رفضه‭ ‬القاطع‭ ‬للتعديل،‭ ‬ويرون‭ ‬أنه‭ ‬سيكون‭ ‬بمثابة‭ ‬‮«‬قانون‭ ‬للخاسرين‭ ‬الذين‭ ‬يريدون‭ ‬الهيمنة‭ ‬بأي‭ ‬ثمن‭ ‬على‭ ‬الحكومة‭ ‬والبرلمان‮»‬

فيما‭ ‬عادت‭ ‬الأضواء‭ ‬مجددا‭ ‬الى‭ ‬بناية‭ ‬المطعم‭ ‬التركي‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬احد‭ ‬معالم‭ ‬انتفاضة‭ ‬تشرين‭ ‬عبر‭ ‬الاعتصام‭ ‬فيها‭ ‬قرب‭ ‬ساحة‭ ‬التحرير،‭ ‬فقد‭ ‬أفاد‭ ‬مصدر‭ ‬أمني،‭ ‬يوم‭ ‬الإثنين،‭ ‬بانتشار‭ ‬سرايا‭ ‬السلام‭ (‬الجناح‭ ‬العسكري‭ ‬للتيار‭ ‬الصدري‭) ‬عند‭ ‬المطعم‭ ‬التركي‭ ‬وسط‭ ‬بغداد‭.‬

وقال‭ ‬المصدر،‭ ‬إن‭ ‬‮«‬سرية‭ ‬الانضباط‭ ‬العسكري‭ ‬انسحبت‭ ‬من‭ ‬المطعم‭ ‬التركي‭ ‬الواقع‭ ‬قرب‭ ‬جسر‭ ‬الجمهورية‭ ‬على‭ ‬جانب‭ ‬الرصافة‭ ‬واستلم‭ ‬الموقع‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬قيادة‭ ‬الشرطة‭ ‬الاتحادية‮»‬‭.‬

ونفت‭ ‬سرايا‭ ‬السلام‭ ‬المسلحة‭ ‬التابعة‭ ‬للتيار‭ ‬الصدري،‭ ‬الاثنين،‭ ‬الأنباء‭ ‬المتداولة‭ ‬عن‭ ‬تسليمها‭ ‬بناية‭ ‬المطعم‭ ‬التركي‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬الى‭ ‬أمن‭ ‬الحشد‭ ‬الشعبي،‭ ‬مؤكدة‭ ‬ان‭ ‬بناية‭ ‬المطعم‭ ‬تحت‭ ‬ادارتها‭ ‬الأمنية‭ ‬بالشراكة‭ ‬والتنسيق‭ ‬مع‭ ‬قوات‭ ‬الامن‭.‬

وقال‭ ‬الناطق‭ ‬الرسمي‭ ‬باسم‭ ‬سرايا‭ ‬السلام‭ ‬مرتضى‭ ‬البهادلي‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬محلية‭ ‬إن‭ ‬‮«‬أنباء‭ ‬تسليم‭ ‬بناية‭ ‬المطعم‭ ‬التركي‭ ‬للحشد‭ ‬عارية‭ ‬عن‭ ‬الصحة‭ ‬ولا‭ ‬وجود‭ ‬لها‭ ‬وان‭ ‬المطعم‭ ‬تحت‭ ‬حماية‭ ‬وادارة‭ ‬سرايا‭ ‬السلام‭ ‬منذ‭ ‬انتهاء‭ ‬أحداث‭ ‬تشرين‭ ‬2019‭ ‬وحتى‭ ‬الآن‭.‬وأضاف‭ ‬البهادلي‭ ‬أن‭ ‬‮«‬البوابة‭ ‬الرئيسية‭ ‬لبناية‭ ‬المطعم‭ ‬كانت‭ ‬تحت‭ ‬حماية‭ ‬وادارة‭ ‬قوات‭ ‬حفظ‭ ‬النظام‭ ‬وتم‭ ‬تسليمها‭ ‬إلى‭ ‬قوات‭ ‬الشرطة‭ ‬الاتحادية‭ ‬وبالشراكة‭ ‬أيضاً‭ ‬مع‭ ‬سرايا‭ ‬السلام‮»‬،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬‮«‬قوات‭ ‬السرايا‭ ‬تدير‭ ‬البناية‭ ‬بسيطرة‭ ‬وتنسيق‭ ‬مع‭ ‬المنظومة‭ ‬الامنية‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬الاستقرار‭ ‬الاجتماعي‭ ‬وقطع‭ ‬الطريق‭ ‬امام‭ ‬اي‭ ‬محاولات‭ ‬لاثارة‭ ‬وزعزعة‭ ‬الوضع‭ ‬الداخلي‮»‬‭.‬

وكان‭ ‬مصدر‭ ‬أمني‭ ‬أفاد،‭ ‬اليوم‭ ‬الإثنين،‭ ‬بانتشار‭ ‬سرايا‭ ‬السلام‭ (‬الجناح‭ ‬العسكري‭ ‬للتيار‭ ‬الصدري‭) ‬عند‭ ‬المطعم‭ ‬التركي‭ ‬وسط‭ ‬بغداد،‭ ‬مبينا‭ ‬ان‭ ‬‮«‬سرية‭ ‬الانضباط‭ ‬العسكري‭ ‬انسحبت‭ ‬من‭ ‬المطعم‭ ‬التركي‭ ‬الواقع‭ ‬قرب‭ ‬جسر‭ ‬الجمهورية‭ ‬على‭ ‬جانب‭ ‬الرصافة‭ ‬واستلم‭ ‬الموقع‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬قيادة‭ ‬الشرطة‭ ‬الاتحادية‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬عند‭ ‬استلام‭ ‬الموقع‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الشرطة‭ ‬الاتحادية‭ ‬قامت‭ ‬مجاميع‭ ‬من‭ ‬سرايا‭ ‬السلام‭ ‬بالانتشار‭ ‬بالموقع‭ ‬واعتراض‭ ‬الشرطة‭ ‬الاتحادية‭ ‬ومنعهم‭ ‬من‭ ‬الدخول‭ ‬الى‭ ‬الموقع‭ ‬مدعين‭ ‬ان‭ ‬المطعم‭ ‬التركي‭ ‬ضمن‭ ‬قواطع‭ ‬سرايا‭ ‬السلام‮»‬‭.‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬المطعم‭ ‬التركي‭ ‬الواقع‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الباب‭ ‬الشرقي‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬بغداد‭ ‬والمطل‭ ‬على‭ ‬المنطقة‭ ‬الخضراء،‭ ‬كان‭ ‬مقرا‭ ‬لمحتجي‭ ‬تشرين‭ ‬عام‭ ‬2019‭.‬