احتجاجان للتيار الصدري..عسكري حول معقل ثوار تشرين ومدني عند مبنى البرلمان

بغداد -الزمان
اظهر الصدريون امس في بغداد حضوراً أأمنياً ومدنياً في ان واحد حيث
تظاهر الآلاف من أتباع التيار الصدري وبعض الاتجاهات المدنية المتضامنة معه، أمس، أمام أبواب المنطقة الخضراء، حيث يقع مقر البرلمان العراقي، للضغط على البرلمان للتراجع عن قراءة مشروع تعديل قانون الانتخابات للمرة الثانية، التي تمهد لإقراره في البرلمان. وإزاء هذا الوضع القابل للتطور سارع مجلس النواب في الساعة ذاتها الى تأجيل النظر في المسودة إلى الأسبوع المقبل، في خطوة سريعة تهدف إلى امتصاص غضب المعترضين لاسيما ان أجواء البرلمان العربي كانت لا تزال قريبة . وتجمع المتظاهرون في محيط المنطقة الخضراء، في حين أحاطت قوات الأمن مبنى البرلمان وأغلقت جسر الجمهورية على نهر دجلة المؤدي إلى مواقع حكومية..
وقال بيان صادر عن الدائرة الإعلامية في البرلمان إن «الجلسة شهدت تأجيل تقرير ومناقشة مقترح قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية رقم 12 لسنة 2018، إلى جلسة يوم السبت المُقبل. وكان 70 نائباً قد قدموا طلباً لرئاسة مجلس النواب لرفع الفقرة الخامسة من جدول أعمال جلسة اليوم (الاثنين) المتعلقة بالقراءة الثانية لقانون الانتخابات وفق نظام «سانت ليغو». ورغم عدم تعبير زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر عن موقفه الرافض لمقترح التعديل علناً حتى الآن، فإن نواباً سابقين وشخصيات مقربة من التيار تحدثوا بكثرة عن رفضه القاطع للتعديل، ويرون أنه سيكون بمثابة «قانون للخاسرين الذين يريدون الهيمنة بأي ثمن على الحكومة والبرلمان»
فيما عادت الأضواء مجددا الى بناية المطعم التركي التي كانت احد معالم انتفاضة تشرين عبر الاعتصام فيها قرب ساحة التحرير، فقد أفاد مصدر أمني، يوم الإثنين، بانتشار سرايا السلام (الجناح العسكري للتيار الصدري) عند المطعم التركي وسط بغداد.
وقال المصدر، إن «سرية الانضباط العسكري انسحبت من المطعم التركي الواقع قرب جسر الجمهورية على جانب الرصافة واستلم الموقع من قبل قيادة الشرطة الاتحادية».
ونفت سرايا السلام المسلحة التابعة للتيار الصدري، الاثنين، الأنباء المتداولة عن تسليمها بناية المطعم التركي في بغداد الى أمن الحشد الشعبي، مؤكدة ان بناية المطعم تحت ادارتها الأمنية بالشراكة والتنسيق مع قوات الامن.
وقال الناطق الرسمي باسم سرايا السلام مرتضى البهادلي في تصريحات محلية إن «أنباء تسليم بناية المطعم التركي للحشد عارية عن الصحة ولا وجود لها وان المطعم تحت حماية وادارة سرايا السلام منذ انتهاء أحداث تشرين 2019 وحتى الآن.وأضاف البهادلي أن «البوابة الرئيسية لبناية المطعم كانت تحت حماية وادارة قوات حفظ النظام وتم تسليمها إلى قوات الشرطة الاتحادية وبالشراكة أيضاً مع سرايا السلام»، مؤكداً أن «قوات السرايا تدير البناية بسيطرة وتنسيق مع المنظومة الامنية للحفاظ على الاستقرار الاجتماعي وقطع الطريق امام اي محاولات لاثارة وزعزعة الوضع الداخلي».
وكان مصدر أمني أفاد، اليوم الإثنين، بانتشار سرايا السلام (الجناح العسكري للتيار الصدري) عند المطعم التركي وسط بغداد، مبينا ان «سرية الانضباط العسكري انسحبت من المطعم التركي الواقع قرب جسر الجمهورية على جانب الرصافة واستلم الموقع من قبل قيادة الشرطة الاتحادية».
وأضاف أنه «عند استلام الموقع من قبل الشرطة الاتحادية قامت مجاميع من سرايا السلام بالانتشار بالموقع واعتراض الشرطة الاتحادية ومنعهم من الدخول الى الموقع مدعين ان المطعم التركي ضمن قواطع سرايا السلام».
يذكر أن المطعم التركي الواقع في منطقة الباب الشرقي في العاصمة بغداد والمطل على المنطقة الخضراء، كان مقرا لمحتجي تشرين عام 2019.