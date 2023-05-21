احتجاجات في العريش بعد هدم الجيش مساكن لتوسعة الميناء

القاهرة‭- ‬مصطفي‭ ‬عمارة

​​نظم‭ ‬أهالي‭ ‬منطقة‭ ‬العريش‭ ‬وقفات‭ ‬احتجاجية‭ ‬بعد‭ ‬قيام‭ ‬قوات‭ ‬الجيش‭ ‬المصري‭ ‬بهدم‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬منازل‭ ‬الأهالي‭ ‬وتهجيرهم،‭ ‬تنفيذا‭ ‬لقرار‭ ‬رئاسي‭ ‬خاص‭ ‬بتوسعة‭ ‬ميناء‭ ‬العريش‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬نقل‭ ‬تبعية‭ ‬الميناء‭ ‬وإعادة‭ ‬تخصيص‭ ‬الأراضي‭ ‬المحيطة‭ ‬واللازمة‭ ‬لأعمال‭ ‬التطوير‭ ‬لصالح‭ ‬القوات‭ ‬المسلحة‭ ‬وذلك‭ ‬بإجمالي‭ ‬مساحة‭ ‬542‭ ‬فدان‭ ‬ناحية‭ ‬محافظة‭ ‬شمال‭ ‬سيناء‭. ‬وأعرب‭ ‬الأهالي‭ ‬عن‭ ‬تمسكهم‭ ‬بأراضيهم‭ ‬ومنازلهم‭ ‬مهما‭ ‬كان‭ ‬الثمن‭ ‬،‭ ‬وناشد‭ ‬أهالي‭ ‬العريش‭ ‬الرئيس‭ ‬عبدالفتاح‭ ‬السيسي‭ ‬التراجع‭ ‬عن‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭ .‬

‭ ‬وردا‭ ‬على‭ ‬مطالب‭ ‬الأهالي‭ ‬قال‭ ‬مصدر‭ ‬مسؤول‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬مدينة‭ ‬العريش‭ ‬أن‭ ‬قرار‭ ‬إزالة‭ ‬المنطقة‭ ‬السكنية‭ ‬لا‭ ‬رجعة‭ ‬فيه‭ ‬نظرا‭ ‬لأنه‭ ‬قرار‭ ‬حكومي‭ ‬مدعوم‭ ‬بقرار‭ ‬جمهوري‭ ‬لنزع‭ ‬الملكية‭ ‬الخاصة‭ ‬من‭ ‬الأرض‭ ‬وتحويلها‭ ‬إلى‭ ‬أراضي‭ ‬منفعة‭ ‬عامة‭ ‬وستعمل‭ ‬الحكومة‭ ‬على‭ ‬توفير‭ ‬التعويضات‭ ‬اللازمة‭ ‬لأصحاب‭ ‬هذه‭ ‬المنازل‭ ‬التي‭ ‬سيتم‭ ‬هدمها‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬ضرورة‭ ‬تفهم‭ ‬الأهالي‭ ‬لطبيعة‭ ‬الموقف‭ ‬الحكومي‭ .‬

‭ ‬فيما‭ ‬نفى‭ ‬المركز‭ ‬الإعلامي‭ ‬لمجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬الأنباء‭ ‬التي‭ ‬ترددت‭ ‬عن‭ ‬تهجير‭ ‬أهالي‭ ‬منطقة‭ ‬العريش‭ ‬قسريا‭ ‬من‭ ‬منازلهم‭ ‬دون‭ ‬تعويضهم‭ ‬بدعوى‭ ‬التطوير‭ ‬وأضاف‭ ‬المركز‭ ‬الإعلامي‭ ‬أنه‭ ‬تواصل‭ ‬مع‭ ‬المسئولين‭ ‬عن‭ ‬محافظة‭ ‬شمال‭ ‬سيناء‭ ‬والذين‭ ‬أكدوا‭ ‬أنه‭ ‬سوف‭ ‬يتم‭ ‬صرف‭ ‬التعويضات‭ ‬اللازمة‭ ‬لكافة‭ ‬أصحاب‭ ‬المنازل‭ ‬التي‭ ‬سيتم‭ ‬إزالتها‭ ‬لصالح‭ ‬المشروع‭ ‬وأن‭ ‬التعويضات‭ ‬سوف‭ ‬تشمل‭ ‬عدة‭ ‬بدائل‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬حصول‭ ‬المواطن‭ ‬على‭ ‬تعويض‭ ‬مادي‭ ‬عادل‭ ‬على‭ ‬سعر‭ ‬الأرض‭ ‬والمبنى‭ ‬او‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬وحدات‭ ‬سكنية‭ ‬توفرها‭ ‬المحافظة‭ ‬بمنطقة‭ ‬الريسة‭ ‬أو‭ ‬قطعة‭ ‬أرض‭ ‬بمساحات‭ ‬120متر‭ ‬بمنطقة‭ ‬الريسة‭ . ‬وفي‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭ ‬قالت‭ ‬مؤسسة‭ ‬سيناء‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬وهي‭ ‬مؤسسة‭ ‬حقوقية‭ ‬مستقلة‭ ‬معنية‭ ‬بالأوضاع‭ ‬الحقوقية‭ ‬في‭ ‬شبه‭ ‬جزيرة‭ ‬سيناء‭ ‬أنها‭ ‬حصلت‭ ‬على‭ ‬خرائط‭ ‬حكومية‭ ‬تفصيلية‭ ‬مسربة‭ ‬لما‭ ‬وصفته‭ ‬بالخطط‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬إعادة‭ ‬تقسيم‭ ‬المدن‭ ‬والوحدات‭ ‬الإدارية‭ ‬التابعة‭ ‬لمحافظة‭ ‬شمال‭ ‬سيناء‭ ‬لإعادة‭ ‬توطين‭ ‬السكان‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬بعض‭ ‬التغييرات‭ ‬الديموغرافية‭ ‬في‭ ‬البنية‭ ‬السكانية‭ ‬والمواطنية‭ ‬للشعب‭ ‬السيناوي‭ ‬تتمثل‭ ‬فى‭ ‬نزع‭ ‬ملكية‭ ‬أراضي‭ ‬البعض‭ ‬ومنازلهم‭ ‬وتوطينهم‭ ‬في‭ ‬أماكن‭ ‬أخرى‭ ‬لم‭ ‬يعتدوها‭ ‬بعد‭ ‬إغراء‭ ‬السكان‭ ‬بأنهم‭ ‬سيعودون‭ ‬إلى‭ ‬منازلهم‭ ‬ويستردون‭ ‬ممتلكاتهم‭ ‬عقب‭ ‬العمليات‭ ‬العسكرية‭ ‬ضد‭ ‬الجماعات‭ ‬الإرهابية‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬البعض‭ ‬يرى‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬المخطط‭ ‬لا‭ ‬ينعزل‭ ‬عن‭ ‬التفاهمات‭ ‬التي‭ ‬تمت‭ ‬مع‭ ‬الجانب‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬لاستهداف‭ ‬الداخل‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬وهو‭ ‬التعهد‭ ‬الذي‭ ‬قطعه‭ ‬الرئيس‭ ‬السيسي‭ ‬على‭ ‬نفسه‭ ‬في‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مناسبة‭ ‬حينما‭ ‬أشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬سيناء‭ ‬لن‭ ‬تكون‭ ‬منصة‭ ‬لضرب‭ ‬الاحتلال‭ ‬وأن‭ ‬لقاء‭ ‬تم‭ ‬بين‭ ‬رئيس‭ ‬الشاباك‭ ‬والرئيس‭ ‬السيسي‭ ‬لبحث‭ ‬بنود‭ ‬ذات‭ ‬صلة‭ ‬باتفاقية‭ ‬كامب‭ ‬ديفيد‭ ‬لدراسة‭ ‬إدخال‭ ‬تعديلات‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬ضوء‭ ‬التنسيق‭ ‬الأمني‭ ‬الرفيع‭ ‬المستوى‭ ‬بين‭ ‬الجانبين‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬والمصري‭ .‬

‭ ‬فيما‭ ‬كشف‭ ‬مصدر‭ ‬دبلوماسي‭ ‬رفيع‭ ‬المستوى‭ ‬سابق‭ ‬للزمان‭ ‬أن‭ ‬إسرائيل‭ ‬أجرت‭ ‬اتصالات‭ ‬مع‭ ‬مصر‭ ‬ودول‭ ‬خليجية‭ ‬للدخول‭ ‬في‭ ‬حلف‭ ‬اقتصادي‭ ‬والتي‭ ‬تقضي‭ ‬على‭ ‬إقامة‭ ‬منتجعات‭ ‬نيوم‭ ‬السعودية‭ ‬والتي‭ ‬تمتد‭ ‬إلى‭ ‬مصر‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬المشروعات‭ ‬الإقتصادية‭ ‬الأخرى‭ ‬بتمويل‭ ‬أمريكي‭ ‬لإنشاء‭ ‬منطقة‭ ‬اقتصادية‭ ‬جزء‭ ‬منها‭ ‬في‭ ‬سيناء‭ ‬لاستيعاب‭ ‬عمال‭ ‬من‭ ‬غزة‭ ‬وأسرهم‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬إقامة‭ ‬محطات‭ ‬كهرباء‭ ‬تمد‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬بالكهرباء‭ ‬مما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬مشروع‭ ‬السلام‭ ‬الاقتصادي‭ .‬