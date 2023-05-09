احباط‭ ‬شبكة‭ ‬ابتزاز وتزوير‭ ‬باكستانية‭ ‬في‭ ‬العراق

اتفاقية‭ ‬قضائية‭ ‬بين‭ ‬فائق‭ ‬زيدان‭ ‬وغلام‭ ‬حسين‭ ‬اجئي

بغداد‭ -‬طهران‭ -‬الزمان

أعلن‭ ‬جهاز‭ ‬المخابرات‭ ‬الوطني،‭ ‬امس‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬القبض‭ ‬على‭ ‬شبكة‭ ‬من‭ ‬7‭ ‬أشخاص‭ ‬تهرب‭ ‬العمالة‭ ‬الأجنبية‭ ‬للعراق‭.‬

وقال‭ ‬الجهاز‭ ‬في‭ ‬بيان،‭ ‬إن‭ ‬‮«‬قوة‭ ‬من‭ ‬جهاز‭ ‬المخابرات‭ ‬الوطني‭ ‬العراقي‭ ‬قامت‭ ‬بالقاء‭ ‬القبض‭ ‬على‭ ‬شبكه‭ ‬من‭ (‬7‭ ) ‬أشخاص‭ ‬من‭ ‬الجنسية‭ ‬الباكستانية‭ ‬يقومون‭ ‬بعمليات‭ ‬تهريب‭ ‬العمالة‭ ‬الأجنبية‭ ‬الى‭ ‬داخل‭ ‬العراق‭ ‬وتزوير‭ ‬أختام‭ ‬الإقامة‮»‬‭.‬

‭ ‬وحسب‭ ‬مصادر‭ ‬مطلعة‭ ‬في‭ ‬الداخلية‭ ‬فإن‭ ‬التهريب‭ ‬يتم‭ ‬عبر‭ ‬الأراضي‭ ‬الإيرانية‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الشبكة‭ ‬قامت‭ ‬كذلك‭ ‬بعمليات‭ ‬اختطاف‭ ‬باكستانيين‭ ‬وتعذيبهم‭ ‬وتصويرهم‭ ‬وإرسالها‭ ‬الى‭ ‬ذويهم‭ ‬بغية‭ ‬ابتزازهم‭ ‬ماديا‮»‬،‭ ‬منوهاً‭ ‬إلى أن‭ ‬‮«‬العملية‭ ‬تمت‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬طهران‭ ‬وقّع‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬القضاء‭ ‬الاعلى،‭ ‬فائق‭ ‬زيدان،‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬مذكرة‭ ‬تفاهم‭ ‬قضائية‭ ‬مع‭ ‬رئيس‭ ‬القضاء‭ ‬الايراني‭ ‬غلام‭ ‬حسين‭ ‬إجئي‭.‬

وذكر‭ ‬مجلس‭ ‬القضاء‭ ‬الأعلى‭ ‬العراقي‭ ‬في‭ ‬بيان،‭ ‬أن‭ ‬‮«‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬القضاء‭ ‬الاعلى‭ ‬القاضي‭ ‬فائق‭ ‬زيدان‭ ‬التقى‭ ‬اليوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬الموافق‭ ‬‮٩‬‭ / ‬‮٥‬‭ / ‬‮٢٠٢٣‬‭ ‬والوفد‭ ‬المرافق‭ ‬له‭ ‬رئيس‭ ‬السلطة‭ ‬القضائية‭ ‬في‭ ‬الجمهورية‭ ‬الاسلامية‭ ‬الإيرانية‭ ‬غلام‭ ‬حسين‭ ‬إجئي‮»‬،‭ ‬مبينا‭ ‬انه‭ ‬‮«‬بحث‭ ‬الجانبان‭ ‬التعاون‭ ‬القضائي‭ ‬بين‭ ‬البلدين،‭ ‬كما‭ ‬شهد‭ ‬اللقاء‭ ‬توقيع‭ ‬مذكرة‭ ‬تفاهم‭ ‬قضائية‭ ‬بين‭ ‬البلدين‮»‬‭.‬

‭ ‬ولم‭ ‬يتم‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬فحوى‭ ‬الاتفاق‭. ‬وسبق‭ ‬للبلدين‭ ‬ان‭ ‬عقدا‭ ‬اتفاقات‭ ‬قضائية‭ ‬عدة‭ .‬

من‭ ‬جانب‭ ‬اخر،‭ ‬وقع‭ ‬رئيس‭ ‬الادعاء‭ ‬العام‭ ‬نجم‭ ‬عبدالله‭ ‬مذكرة‭ ‬تفاهم‭ ‬مع‭ ‬المدعي‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬ايران‭ ‬محمد‭ ‬جعفر‭ ‬منتظري‭.‬

وبحسب‭ ‬المركز‭ ‬الاعلامي‭ ‬لمجلس‭ ‬القضاء‭ ‬الاعلى‭ ‬فأن‭ ‬‮«‬المذكرة‭ ‬وقعت‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬الزيارة‭ ‬التي‭ ‬يجريها‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬القضاء‭ ‬الاعلى‭ ‬فائق‭ ‬زيدان‭ ‬إلى‭ ‬طهران‭ ‬تلبية‭ ‬لدعوة‭ ‬رسمية‭ ‬من‭ ‬رئيس‭ ‬السلطة‭ ‬القضائية‭ ‬في‭ ‬الجمهورية‭ ‬الاسلامية‭ ‬الايرانية‭ ‬غلام‭ ‬حسين‭ ‬إجئي‮»‬‭.‬