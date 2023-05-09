احباط‭ ‬شبكة‭ ‬ابتزاز وتزوير‭ ‬باكستانية‭ ‬في‭ ‬العراق

اتفاقية قضائية بين فائق زيدان وغلام حسين اجئي
بغداد -طهران -الزمان
أعلن جهاز المخابرات الوطني، امس الثلاثاء، القبض على شبكة من 7 أشخاص تهرب العمالة الأجنبية للعراق.
وقال الجهاز في بيان، إن «قوة من جهاز المخابرات الوطني العراقي قامت بالقاء القبض على شبكه من (7 ) أشخاص من الجنسية الباكستانية يقومون بعمليات تهريب العمالة الأجنبية الى داخل العراق وتزوير أختام الإقامة».
وحسب مصادر مطلعة في الداخلية فإن التهريب يتم عبر الأراضي الإيرانية.
وأضاف أن «الشبكة قامت كذلك بعمليات اختطاف باكستانيين وتعذيبهم وتصويرهم وإرسالها الى ذويهم بغية ابتزازهم ماديا»، منوهاً إلى أن «العملية تمت بالتنسيق مع وزارة الداخلية».
وفي طهران وقّع رئيس مجلس القضاء الاعلى، فائق زيدان، الثلاثاء، مذكرة تفاهم قضائية مع رئيس القضاء الايراني غلام حسين إجئي.
وذكر مجلس القضاء الأعلى العراقي في بيان، أن «رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان التقى اليوم الثلاثاء الموافق ٩ / ٥ / ٢٠٢٣ والوفد المرافق له رئيس السلطة القضائية في الجمهورية الاسلامية الإيرانية غلام حسين إجئي»، مبينا انه «بحث الجانبان التعاون القضائي بين البلدين، كما شهد اللقاء توقيع مذكرة تفاهم قضائية بين البلدين».
ولم يتم الكشف عن فحوى الاتفاق. وسبق للبلدين ان عقدا اتفاقات قضائية عدة .
من جانب اخر، وقع رئيس الادعاء العام نجم عبدالله مذكرة تفاهم مع المدعي العام في ايران محمد جعفر منتظري.
وبحسب المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى فأن «المذكرة وقعت على هامش الزيارة التي يجريها رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان إلى طهران تلبية لدعوة رسمية من رئيس السلطة القضائية في الجمهورية الاسلامية الايرانية غلام حسين إجئي».