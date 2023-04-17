اجتماع للتحالف في سوريا والعراق بشأن توحيد بيشمركة الحزبين في أربيل والسليمانية

أربيل‭ -‬الز‭ ‬مان‭ ‬

عقد‭ ‬قبل‭ ‬ظهر‭ ‬امس‭ ‬الاثنين،‭ ‬بمشاركة‭ ‬رئيس‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬العراق‭ ‬نيجيرفان‭ ‬بارزاني،‭ ‬اجتماع‭ ‬موسع‭ ‬بين‭ ‬وفد‭ ‬عالي‭ ‬المستوى‭ ‬للتحالف‭ ‬الدولي‭ ‬برئاسة‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬لقوات‭ ‬التحالف‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬وسوريا‭ ‬الجنرال‭ ‬ماثيو‭ ‬مكفارلن،‭ ‬وبين‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬البيشمركة‭ ‬والأجهزة‭ ‬المعنية‭ ‬في‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭.‬

وحضر‭ ‬الاجتماع‭ ‬القنصل‭ ‬العام‭ ‬الأمريكي‭ ‬في‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان،‭ ‬ناقش‭ ‬عملية‭ ‬إعادة‭ ‬التنظيم‭ ‬والإصلاح‭ ‬في‭ ‬قوات‭ ‬البيشمركة‭ ‬وقيم‭ ‬مراحل‭ ‬تنفيذ‭ ‬خطة‭ ‬الإصلاح‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الاتفاقية‭ ‬المبرمة‭ ‬بين‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬البيشمركة‭ ‬ووزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬الأمريكية،‭ ‬وبحث‭ ‬أيضاً‭ ‬العقبات‭ ‬والتحديات‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬عملية‭ ‬توحيد‭ ‬قوات‭ ‬البيشمركة‭ ‬وإعادة‭ ‬تنظيمها‭ ‬بالطرق‭ ‬العصرية‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬البيشمركة‭.‬

وثمّن‭ ‬بارزاني‭ ‬المساعدات‭ ‬المستمرة‭ ‬التي‭ ‬قدمها‭ ‬التحالف‭ ‬الدولي‭ ‬للبيشمركة‭ ‬في‭ ‬المراحل‭ ‬والمجالات‭ ‬المختلفة‭ ‬عالياً‭ ‬وأكد‭ ‬على‭ ‬تسريع‭ ‬خطوات‭ ‬إعادة‭ ‬تنظيم‭ ‬البيشمركة‭ ‬وإزالة‭ ‬العقبات‭ ‬التي‭ ‬تعترض‭ ‬سبيل‭ ‬العملية،‭ ‬معبراً‭ ‬عن‭ ‬استعداده‭ ‬لكل‭ ‬التعاون‭ ‬والدعم‭ ‬اللازمين‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬السياق‭.‬

وأكد‭ ‬الجنرال‭ ‬مكفارلن‭ ‬استمرار‭ ‬دعم‭ ‬ومساعدات‭ ‬التحالف‭ ‬الدولي‭ ‬لقوات‭ ‬البيشمركة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬وفي‭ ‬تنفيذ‭ ‬خطوات‭ ‬إعادة‭ ‬تنظيم‭ ‬قوات‭ ‬البيشمركة‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬البيشمركة‭ ‬بصورة‭ ‬تجعل‭ ‬إقليم‭ ‬كوردستان‭ ‬يمتلك‭ ‬قوة‭ ‬وطنية‭ ‬موحدة‭ ‬خاصة‭ ‬به‭.‬

فيما‭ ‬اعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬البيشمركة،‭ ‬يوم‭ ‬الإثنين،‭ ‬سقوط‭ ‬طائرة‭ ‬مسيرة‭ ‬قرب‭ ‬موقع‭ ‬لقوات‭ ‬البيشمركة‭ ‬بين‭ ‬اربيل‭ ‬وكركوك‭.‬

وذكر‭ ‬بيان‭ ‬لخلية‭ ‬الإعلام‭ ‬والتوعية‭ ‬في‭ ‬البيشمركة،‭ ‬أن‭ ‬‮«‬طائرة‭ ‬مسيرة‭ ‬سقطت‭ ‬قرب‭ ‬موقع‭ ‬قوات‭ ‬البيشمركة‭ ‬الواقعة‭ ‬ضمن‭ ‬قاطع‭ ‬مسؤولية‭ ‬اللواء‭ ‬المشاة‭ ‬الثاني‭ ‬التابعة‭ ‬لوزارة‭ ‬البيشمركة‮»‬‭.‬

‭ ‬من‭ ‬جهته‭ ‬عزا‭ ‬الخبير‭ ‬الأمني‭ ‬فاضل‭ ‬أبو‭ ‬رغيف،‭ ‬الاثنين،‭ ‬أسباب‭ ‬التحركات‭ ‬الأمريكية‭ ‬على‭ ‬الحدود‭ ‬العراقية‭ ‬ـ‭ ‬السورية‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬الأيام،‭ ‬لحماية‭ ‬عناصر‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديمقراطية‭ (‬قسد‭) ‬وهي‭ ‬قوات‭ ‬كردية،‭ ‬من‭ ‬القصف‭ ‬التركي‭.‬

وقال‭ ‬أبو‭ ‬رغيف‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬لوكالة‭ ‬المعلومة‭ ‬المحلية‭ ‬،‭ ‬إن‭ ‬‮«‬ابرز‭ ‬أسباب‭ ‬التحركات‭ ‬الأمريكية‭ ‬المتواصلة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الأيام‭ ‬هي‭ ‬حماية‭ ‬عناصر‭ ‬قسد‭ ‬السورية‭ ‬من‭ ‬القصف‭ ‬التركي‭ ‬على‭ ‬الحدود‭ ‬العراقية‮»‬،‭ ‬مشيرا‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬‮«‬واشنطن‭ ‬لديها‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬التوازنات‭ ‬في‭ ‬المنطقة‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬او‭ ‬رغيف،‭ ‬ان‭ ‬‮«‬أميركا‭ ‬لا‭ ‬تريد‭ ‬الخروج‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬اللعبة‭ ‬كطرف‭ ‬خاسر،‭ ‬بل‭ ‬تعمل‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬حماية‭ ‬قسد‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬تكون‭ ‬طرفا‭ ‬أساسيا‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الموازنات‮»‬،‭ ‬لافتا‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬‮«‬الأراضي‭ ‬السورية‭ ‬اضخم‭ ‬من‭ ‬توازنات‭ ‬العراق‭ ‬بالنظر‭ ‬الى‭ ‬تعدد‭ ‬الأطراف‮»‬