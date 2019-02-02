اجتماع خيمة على الحدود بين عبدالمهدي والرزاز

بغداد -الزمان

التقى رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي اليوم السبت ورئيس الحكومة الأردنية عمر الرزاز في خيمة على الحدود العراقية الأردنية، في إطار التعاون الاقتصادي والصناعي بين البلدين.

ويأتي اللقاء تمهيدا لافتتاح المنطقة الصناعية المشتركة بين البلدين وتنفيذ الاتفاق الموقع بينهما في 29 ديسمبر الماضي.

وتسلم عبدالمهدي الفا وثلاثمائة قطعة اثرية عراقية من الاردن كانت السلطات الاردنية قد ضبطتها في يد مهربين في عقب انهيار الوضع العراقي بعد الاحتلال الامريكي عام ٢٠٠٣ .

وشدد عبد المهدي على تمسك العراق بتعهداته وتطلعه لعلاقات تكاملية مع جميع الأشقاء، مشيرا إلى أن المنطقة الصناعية بين العراق والأردن ستمنح الاستقرار وفرص العمل لشعبي البلدين.

وأكد أن بغداد تطمح إلى تطوير الصناعة العراقية والتبادل التجاري ما يوفر للأردن إمكانية الاستفادة من طاقات العراق.