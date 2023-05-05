اجتماع أمني رباعي في السعودية بحضور أمريكي لمناقشة مستقبل الشرق الأوسط

واشنطن‭ – ‬مرسي‭ ‬أبو‭ ‬طوق‭ ‬

يجتمع‭ ‬مستشار‭ ‬الأمن‭ ‬القومي‭ ‬الأميركي‭ ‬جايك‭ ‬ساليفان‭ ‬في‭ ‬السعودية‭ ‬السبت‭ ‬مع‭ ‬القادة‭ ‬السعوديين‭ ‬ومسؤولين‭ ‬هنود‭ ‬وإماراتيين،‭ ‬من‭ ‬أصحاب‭ ‬القرار‭ ‬والمعنيين‭ ‬بالوضع‭ ‬الأمني‭ ‬والسياسي‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭. ‬

وكان‭ ‬ساليفان‭ ‬قد‭ ‬قال‭ ‬في‭ ‬كلمته‭ ‬الخميس‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الفكري‭ ‬‮«‬معهد‭ ‬واشنطن‭ ‬لسياسة‭ ‬الشرق‭ ‬الأدنى‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تتعلق‭ ‬بالاستراتيجية‭ ‬الأميركية‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬في‭ ‬نهاية‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬سأكون‭ ‬في‭ ‬السعودية‭ ‬لعقد‭ ‬اجتماعات‭ ‬مع‭ ‬قادتها‮»‬‭. ‬وألمح‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬سيلتقي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬الأمير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭.‬

وتأتي‭ ‬زيارة‭ ‬ساليفان‭ ‬التي‭ ‬تبدأ‭ ‬السبت‭ ‬في‭ ‬أجواء‭ ‬من‭ ‬التوتر‭ ‬في‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬واشنطن‭ ‬والرياض‭ ‬منذ‭ ‬زيارة‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬المملكة‭ ‬صيف‭ ‬2022‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬تعاون‭ ‬البلدين‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬القضايا‭ ‬بينها‭ ‬الأزمة‭ ‬في‭ ‬السودان‭ ‬مؤخرا‭.‬

وأضاف‭ ‬ساليفان‭ ‬أن‭ ‬نظيريه‭ ‬الإماراتي‭ ‬والهندي‭ ‬‮«‬سيحضران‭ ‬إلى‭ ‬السعودية‭ ‬أيضا‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الاجتماعات‭ ‬حتى‭ ‬نتمكن‭ ‬من‭ ‬مناقشة‭ ‬مجالات‭ ‬جديدة‭ ‬للتعاون‭ ‬بين‭ ‬نيودلهي‭ ‬والخليج‭ ‬وكذلك‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وبقية‭ ‬المنطقة‭ ‬الذي‭ ‬يستند‭ ‬جزئيا‭ ‬إلى‭ ‬الشراكة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬الشاملة‭ ‬الموقعة‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬بين‭ ‬الهند‭ ‬والإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬أن‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يساعدنا‭ ‬في‭ ‬المضي‭ ‬قدما‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬المبادرات‭ ‬العملية‭ ‬جدا‭ ‬التي‭ ‬نعتقد‭ ‬أنها‭ ‬ستكون‭ ‬مختلفة‭ ‬عن‭ ‬أي‭ ‬شيء‭ ‬رأيناه‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬سوليفان‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬وصف‭ ‬بأنه‭ ‬خطاب‭ ‬حول‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬الأميركية،‭ ‬إن‭ ‬النزاع‭ ‬في‭ ‬اليمن‭ ‬سيكون‭ ‬‮«‬موضوعا‭ ‬مهما‮»‬‭ ‬خلال‭ ‬المناقشات‭ ‬التي‭ ‬ستجري‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬الأسبوع‭ ‬الجاري،‭ ‬مشيدا‭ ‬بعمل‭ ‬الأطراف‭ ‬على‭ ‬‮«‬خارطة‭ ‬طريق‭ ‬لإنهاء‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬المطاف‮»‬‭.‬

وتطرق‭ ‬ساليفان‭ ‬إلى‭ ‬قضايا‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬من‭ ‬إيران‭ ‬وسوريا‭ ‬والعراق‭ ‬وصولا‭ ‬إلى‭ ‬النزاع‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬الفلسطيني،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬‮«‬التزامنا‭ ‬حيال‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬ثابت‮»‬‭ ‬ويستند‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬استراتيجية‭ ‬واقعية‭ ‬وبراغماتية‭ ‬في‭ ‬الآن‭ ‬نفسه‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬إن‭ ‬هذه‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬مبنية‭ ‬على‭ ‬‮«‬خمسة‭ ‬مبادئ‭ ‬أساسية‭ ‬هي‭ ‬الشراكات‭ ‬والردع‭ ‬والدبلوماسية‭ ‬وخفض‭ ‬التصعيد‭ ‬والتكامل‭ ‬و‭(‬الدفاع‭ ‬عن‭) ‬القيم‮»‬‭.‬

وردا‭ ‬على‭ ‬سؤال‭ ‬عما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بنيامين‭ ‬نتانياهو‭ ‬سيدعى‭ ‬إلى‭ ‬زيارة‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض،‭ ‬قال‭ ‬‮«‬عندما‭ ‬تكون‭ ‬هناك‭ ‬زيارة‭ ‬يجب‭ ‬الإعلان‭ ‬عنها،‭ ‬سنفعل‭ ‬ذلك‮»‬‭.‬

وجدد‭ ‬ساليفان‭ ‬التأكيد‭ ‬أن‭ ‬واشنطن‭ ‬ستفعل‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬في‭ ‬وسعها‭ ‬لمنع‭ ‬طهران‭ ‬من‭ ‬امتلاك‭ ‬أسلحة‭ ‬نووية،‭ ‬معتبرا‭ ‬أن‭ ‬الخروج‭ ‬من‭ ‬الاتفاق‭ ‬النووي‭ ‬لعام‭ ‬2015‭ ‬بقرار‭ ‬من‭ ‬الرئيس‭ ‬السابق‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬كان‭ ‬‮«‬خطأ‭ ‬فادحا‮»‬‭.‬