اجتماع‭ ‬عراقي‭ ‬كويتي‭ ‬يبحث‭ ‬الملف‭ ‬الحدودي

مداهمة‭ ‬أوكار‭ ‬سرية‭ ‬للقمار‭ ‬والمخدرات‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬والجنوب

بغداد‭ -‬الكويت‭ -‬الزمان‭ ‬

انعقد‭ ‬في‭ ‬الكويت‭ ‬امس‭ ‬اجتماع‭ ‬اللجنة‭ ‬الكويتية‭-‬العراقية‭ ‬المشتركة‭ ‬،‭ ‬لمناقشة‭ ‬القضايا‭ ‬الحدودية‭ ‬العالقة‭ ‬

وجرت‭ ‬المناقشات‭ ‬في‭ ‬اطار‭ ‬معطيات‭ ‬فنية‭ ‬استكمالا‭ ‬لما‭ ‬جرى‭ ‬الاتفاق‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬اجتماعات‭ ‬سابقة‭.‬

واعلن‭ ‬بيان‭ ‬لوزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬العراقية‭ ‬،‭ ‬عن‭ ‬اجتماع‭ ‬اللجنة‭ ‬الفنية‭ ‬العراقية‭ ‬الكويتية‭ ‬لبحث‭ ‬ترسيم‭ ‬الحدود‭.‬

وقال‭ ‬البيان‭ ‬تإن‭ ‬‮«‬اللجنة‭ ‬الفنية‭ ‬الكويتية‭ – ‬العراقية‭ ‬المشتركة‭ ‬عقدت‭ ‬اجتماعها‭ ‬السادس‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭ ‬وقد‭ ‬ترأس‭ ‬الجانب‭ ‬الكويتي‭ ‬السفير‭ ‬منصور‭ ‬عياد‭ ‬العتيبي،‭ ‬نائب‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬ترأس‭ ‬الجانب‭ ‬العراقي‭ ‬المستشار‭ ‬عثمان‭ ‬سلمان‭ ‬العبودي‮»‬‭.‬

وأضاف،‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الاجتماع‭ ‬تضمن‭ ‬مواصلة‭ ‬الحوار‭ ‬المشترك‭ ‬في‭ ‬الجوانب‭ ‬الفنية‭ ‬والقانونية‭ ‬لترسيم‭ ‬الحدود‭ ‬البحرية‭ ‬لما‭ ‬بعد‭ ‬العلامة‭ ( ‬162‭ )‬‮»‬،‭ ‬مبينا‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الطرفين‭ ‬اتفق‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬الحوار‭ ‬البناء‭ ‬بين‭ ‬الجانبين‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬تعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬الأخوية‭ ‬التي‭ ‬تربط‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‮»‬‭.‬

و‭ ‬أشاد‭ ‬السفير‭ ‬العراقى‭ ‬لدى‭ ‬الكويت‭ ‬المنهل‭ ‬الصافى‭ ‬بنتائج‭ ‬الاجتماع‭ ‬فى‭ ‬تصريح‭ ‬لصحيفة‭ ‬كويتية‭ ‬لقد‭ ‬انعقدت‭ ‬اللجنة‭ ‬فى‭ ‬أجواء‭ ‬إيجابية‭ ‬أخوية‭ ‬وتمت‭ ‬مناقشة‭ ‬الملفات‭ ‬المشتركة‭ ‬المتعلقة‭ ‬بعمل‭ ‬اللجنة‭ ‬بكل‭ ‬شفافية‭ ‬ووضوح،‭ ‬كاشفا‭ ‬عن‭ ‬أن‭ ‬الاجتماع‭ ‬المقبل‭ ‬سينعقد‭ ‬فى‭ ‬بغداد‭ ‬بعد‭ ‬شهرين‭ ‬كما‭ ‬هو‭ ‬متفق‭ ‬عليه‭.‬

وفي‭ ‬الداخل‭ ‬العراقي‭ ‬،‭ ‬اعلنت‭ ‬المديرية‭ ‬العامة‭ ‬للاستخبارات‭ ‬والامن‭ ‬ضبط‭ ‬احدى‭ ‬صالات‭ ‬القمار‭ ‬السرية‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬والقاء‭ ‬القبض‭ ‬على‭ ‬مطلوبين‭ (‬‮٢‬‭) ‬للقضاء‭ ‬بتهم‭ ‬الارهاب‭ ‬وتجارة‭ ‬المخدرات‭ ‬في‭ ‬محافظتي‭ ‬ميسان‭ ‬والديوانية‭ ‬جنوبي‭ ‬البلاد‭.‬

‮ ‬وقالت‭ ‬الاستخبارات‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬القت‭ ‬مفارز‭ ‬مديرية‭ ‬استخبارات‭ ‬وامن‭ ‬ميسان‭ ‬التابعة‭ ‬الى‭ ‬المديرية‭ ‬ذاتها‭ ‬القبض‭ ‬على‭ ‬متهم‭ ‬مطلوب‭ ‬للقضاء‭ ‬وفق‭ ‬قضايا‭ ‬ارهابية،صادرة‭ ‬بحقه‭ ‬مذكرة‭ ‬قبض‭ ‬وفق‭ ‬احكام‭ ‬المادة‭ (‬‮١‬‭/‬‮٤‬‭) ‬ارهاب،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تواجده‭ ‬في‭ ‬قضاء‭ ‬العمارة‭ ‬وهو‭ ‬أحدٍ‭ ‬ابرز‭ ‬اهداف‭ ‬المديرية‭ ‬انفا‮»‬‭.‬

واضافت‭ ‬‮«‬من‭ ‬جهة‭ ‬اخرى‭ ‬تمكنت‭ ‬مفارز‭ ‬مديرية‭ ‬استخبارات‭ ‬وامن‭ ‬الديوانية‭ ‬من‭ ‬القاء‭ ‬القبض‭ ‬احد‭ ‬تجار‭ ‬ومروجي‭ ‬المواد‭ ‬المخدرة‭ ‬في‭ ‬قضاء‭ ‬الحمزة‭ ‬الشرقي‭ ‬بمحافظة‭ ‬الديوانية‭ ‬والمطلوب‭ ‬للقضاء‭ ‬وفق‭ ‬احكام‭ ‬المادة‭ (‬‮٢٨‬‭) ‬مخدرات،‭ ‬تم‭ ‬اتخاذ‭ ‬الاجراءات‭ ‬القانونية‭ ‬اللازمة‭ ‬بحقه‭ ‬واحاله‭ ‬الى‭ ‬القضاء‮»‬‭.‬

واشارت‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬على‭ ‬صعيد‭ ‬اخر‭ ‬وبعد‭ ‬استحصال‭ ‬الموافقات‭ ‬القضائية‭ ‬استطاعت‭ ‬مفارز‭ ‬مديرية‭ ‬استخبارات‭ ‬وامن‭ ‬بغداد‭ ‬من‭ ‬ضبط‭ ‬احد‭ ‬الاماكن‭ ‬السرية‭ ‬التي‭ ‬تستخدم‭ ‬بها‭ ‬العاب‭ ‬القمار‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الميدان‭ ‬ببغداد،‭ ‬حيث‭ ‬قامت‭ ‬المفارز‭ ‬بمداهمة‭ ‬المكان‭ ‬والقاء‭ ‬القبض‭ ‬على‭ (‬‮٣‬‭) ‬متهمين‭ ‬بالجرم‭ ‬المشهود،‭ ‬تم‭ ‬تسليمهم‭ ‬اصوليا‭ ‬الى‭ ‬الجهات‭ ‬ذات‭ ‬الاختصاص‮»‬‭.‬