اجتماع‭ ‬طمأنة‭ ‬بين‭ ‬ماي‭ ‬و55‭ ‬رئيساً‭ ‬لشركة‭ ‬عاملة‭ ‬في‭ ‬بريطانيا

لندن‭ – ‬الزمان‭ ‬

انخفض‭ ‬الجنيه‭ ‬الاسترليني‭ ‬امس‭ ‬فيما‭ ‬تسعى‭ ‬بريطانيا‭ ‬الاثنين‭ ‬إلى‭ ‬طمأنة‭ ‬المستثمرين‭ ‬الأجانب‭ ‬القلقين‭ ‬من‭ ‬مغادرتها‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬بعد‭ ‬إعلان‭ ‬صانع‭ ‬السيارات‭ ‬الياباني‭ ‬نيسان‭ ‬إلغاء‭ ‬استثمار‭ ‬بارز‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬قبل‭ ‬شهرين‭ ‬من‭ ‬موعد‭ ‬الخروج‭. ‬ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬تعقد‭ ‬رئيسة‭ ‬الوزراء‭ ‬تيريزا‭ ‬ماي‭ ‬مؤتمراً‭ ‬عبر‭ ‬الهاتف‭ ‬مع‭ ‬حوالى‭ ‬55‭ ‬رئيساً‭ ‬ورئيساً‭ ‬تنفيذياً‭ ‬لشركات‭ ‬أوروبية‭ ‬متعددة‭ ‬الجنسية‭ ‬عاملة‭ ‬في‭ ‬بريطانيا‭. ‬وقال‭ ‬متحدّث‭ ‬باسم‭ ‬ماي‭ ‬إن‭ ‬رئيسة‭ ‬الوزراء‭ ‬«ستشدد‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬خروج‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬اتفاق»‭. ‬وتابع‭ ‬أن‭ ‬قرار‭ ‬نيسان‭ ‬العدول‭ ‬عن‭ ‬انتاج‭ ‬النموذج‭ ‬الجديد‭ ‬من‭ ‬سيارة‭ ‬«إكس‭ ‬ترايل»‭ ‬في‭ ‬مصنعها‭ ‬في‭ ‬ساندرلاند‭ ‬في‭ ‬إنكلترا‭ ‬«مؤسف‭ ‬جداً»،‭ ‬مضيفاً‭ ‬أن‭ ‬الشركة‭ ‬أكدت‭ ‬رغم‭ ‬ذلك‭ ‬أنها‭ ‬ستحافظ‭ ‬على‭ ‬الوظائف‭ ‬الراهنة‭ ‬في‭ ‬المصنع‭. ‬وكان‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬أيضاً‭ ‬أن‭ ‬يدلي‭ ‬وزير‭ ‬الأعمال‭ ‬غريغ‭ ‬كلارك‭ ‬بتصريح‭ ‬أمام‭ ‬البرلمان‭ ‬حول‭ ‬نيسان،‭ ‬في‭ ‬ظلّ‭ ‬الجدل‭ ‬القائم‭ ‬بين‭ ‬مؤيدي‭ ‬ومعارضي‭ ‬بريكست‭ ‬حول‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬الخروج‭ ‬المعلق‭ ‬لبريطانيا‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬قد‭ ‬حفّز‭ ‬الشركة‭ ‬على‭ ‬اتخاذ‭ ‬القرار‭. ‬‭ ‬وتتجه‭ ‬بريطانيا‭ ‬نحو‭ ‬طلاق‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬في‭ ‬29‭ ‬آذار/مارس‭ ‬بعد‭ ‬رفض‭ ‬النواب‭ ‬بأغلبية‭ ‬ساحقة‭ ‬اتفاق‭ ‬الخروج‭ ‬الذي‭ ‬توصلت‭ ‬إليه‭ ‬ماي‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬في‭ ‬كانون‭ ‬الأول/ديسمبر‭. ‬‭(‬بقية‭ ‬الخبر‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬الزمان‭)‬

وقال‭ ‬كلارك‭ ‬لصحيفة‭ ‬«فايننشل‭ ‬تايمز»‭ ‬إن‭ ‬نيسان‭ ‬أبلغته‭ ‬بان‭ ‬قرارها‭ ‬هو‭ ‬بمثابة‭ ‬«تحذير»‭ ‬مسبق‭ ‬من‭ ‬الضرر‭ ‬الذي‭ ‬قد‭ ‬يلحقه‭ ‬خروج‭ ‬بدون‭ ‬اتفاق‭ ‬بقطاع‭ ‬السيارات‭ ‬البريطاني‭.‬

-»لا‭ ‬وقت‭ ‬للتوصل‭ ‬لاتفاق»-

وتسعى‭ ‬ماي‭ ‬إلى‭ ‬إعادة‭ ‬التفاوض‭ ‬على‭ ‬الاتفاق،‭ ‬وخصوصاً‭ ‬على‭ ‬بند‭ ‬«شبكة‭ ‬الأمان»‭ ‬الذي‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬منع‭ ‬قيام‭ ‬حدود‭ ‬فعلية‭ ‬بين‭ ‬إيرلندا‭ ‬الشمالية‭ ‬والجمهورية‭ ‬الإيرلندية،‭ ‬في‭ ‬محاولةٍ‭ ‬منها‭ ‬للحصول‭ ‬هذه‭ ‬المرة‭ ‬على‭ ‬تأييد‭ ‬البرلمان‭.‬

لكن‭ ‬القادة‭ ‬الأوروبيين‭ ‬يصرون‭ ‬على‭ ‬رفض‭ ‬إعادة‭ ‬التفاوض‭. ‬وكررت‭ ‬المستشارة‭ ‬الألمانية‭ ‬أنغيلا‭ ‬ميركل‭ ‬الاثنين‭ ‬هذا‭ ‬الموقف،‭ ‬قائلةً‭ ‬إن‭ ‬اتفاق‭ ‬بريكست‭ ‬جرى‭ ‬التفاوض‭ ‬عليه‭ ‬بعناء‭ ‬ومعاودة‭ ‬المفاوضات‭ ‬«ليست‭ ‬على‭ ‬جدول‭ ‬الأعمال»‭.‬

وتابعت‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬مع‭ ‬نظيرها‭ ‬الياباني‭ ‬شينزو‭ ‬آبي‭ ‬«نريد‭ ‬أن‭ ‬نفعل‭ ‬ما‭ ‬أمكن‭ ‬لتفادي‭ ‬خروج‭ ‬بدون‭ ‬اتفاق،‭ ‬لأن‭ ‬ذلك‭ ‬سيزيد‭ ‬من‭ ‬الغموض»‭.‬

وأضافت‭ ‬أن‭ ‬مسألة‭ ‬«شبكة‭ ‬الأمان»‭ ‬يمكن‭ ‬مناقشتها‭ ‬باتفاق‭ ‬سياسي‭ ‬يرافق‭ ‬اتفاق‭ ‬بريكست،‭ ‬موضحةً‭ ‬أن‭ ‬«علينا‭ ‬أن‭ ‬نظهر‭ ‬ابتكاراً،‭ ‬وأن‭ ‬نصغي‭ ‬بعضنا‭ ‬الى‭ ‬بعض»‭.‬

ورأت‭ ‬أن‭ ‬الوقت‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬متاحاً‭ ‬«للتوصل‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬حول‭ ‬المسائل‭ ‬التي‭ ‬تعوقنا‭ ‬إذا‭ ‬ما‭ ‬أظهر‭ ‬الجميع‭ ‬حسن‭ ‬نية»‭.‬

ودعت‭ ‬ماي‭ ‬من‭ ‬جهتها‭ ‬أعضاء‭ ‬في‭ ‬حزبها‭ ‬المحافظ‭ ‬إلى‭ ‬إيجاد‭ ‬حلول‭ ‬بديلة‭ ‬من‭ ‬«شبكة‭ ‬الامان»،‭ ‬سواء‭ ‬كانوا‭ ‬من‭ ‬مؤيدي‭ ‬بريكست‭ ‬أو‭ ‬مناهضيه‭.‬

ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬يلتقي‭ ‬نواب‭ ‬الحزب‭ ‬في‭ ‬وقتٍ‭ ‬لاحق‭ ‬الاثنين،‭ ‬وكذلك‭ ‬الثلاثاء‭ ‬والأربعاء‭.‬

وكتبت‭ ‬ماي‭ ‬في‭ ‬صحيفة‭ ‬«صنداي‭ ‬تلغراف»‭ ‬أنها‭ ‬تنوي‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬بروكسل‭ ‬حيث‭ ‬ستقاتل‭ ‬لتغيير‭ ‬الاتفاق‭ ‬«من‭ ‬أجل‭ ‬بريطانيا‭ ‬وإيرلندا‭ ‬الشمالية»‭.‬

واضافت‭ ‬في‭ ‬مقالها‭ ‬«أؤمن‭ ‬بأننا‭ ‬إذا‭ ‬توحّدنا‭ ‬وتحدّثنا‭ ‬بصوت‭ ‬واحد‭ ‬سنجد‭ ‬السبيل‭ ‬للمضي‭ ‬قدماً»‭.‬