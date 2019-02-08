اجتماع‭ ‬شيخ‭ ‬الازهر‭ ‬وزعيم‭ ‬حماس‭ ‬والأحمد‭ ‬ينفي‭ ‬عقد‭ ‬لقاء‭ ‬للفصائل‭ ‬في‭ ‬القاهرة

القاهرة – مصطفى عمارة
التقى مساء أمس وفد حركة حماس برئاسة اسماعيل هنيه مع شيخ الازهر د . احمد الطيب ،حيث قدم الوفد لشيخ الازهر شرحاً وافياً للمخططات الاسرائيلية التي تستهدف القدس والمقدسات فضلاً عن قيامها بمحاولات توسيع الاستيطان وتصفية قضية اللاجئين . كما عرض الوفد على شيخ الازهر ما يتعرض له قطاع غزة من حصار وسبل التخفيف عنه . وطالب الوفد بضرورة تضافر جهود الامة لحماية المقدسات وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني وقدم رئيس الحركة الشكر لمشيخة الازهر على عقدها مؤتمر نصرة القدس وارسال قوافل الاغاثة الانسانية لغزة . من جانبه اعرب احمد الطيب عن اهتمامه بقضية فلسطين، خاصة المقدسات الاسلامية وعلي رأسها المسجد الاقصى وحرصه علي تقديم الدعم لأهل غزة . في السياق ذاته ،قال المتحدث باسم حركة الجهاد الاسلامي احمد المدلل في تصريحات خاصة للزمان ان الحركة اكدت للمسؤولين في المخابرات المصرية ضرورة فتح معبر بشكل دائم واستمرار الجهود المصرية لتحقيق المصالحة.
واضاف انّ الحركة ستشارك في اللقاء المرتقب للفصائل الفلسطينية يوم 12 فبراير الجاري مؤكداً انّ حوار موسكو لا يغني عن حوار القاهرة، لأنّ مصر هي الراعية للمصالحة الفلسطينية.
في المقابل نفي عزام الاحمد رئيس وفد حركة فتح اجتماع الفصائل الفلسطينية بالقاهرة وفقاً لبيان حركتي الجهاد وحماس متهماً حركة حماس بتدمير الوحدة الفلسطينية، وكشف الاحمد عن رفض حركته الاجتماع بوفد حركه حماس بالقاهرة بناء علي طلب المخابرات المصريه.
من ناحيه اخرى عقدت قيادة تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة برئاسة الدكتور ياسر الوادية عضو لجنة تفعيل منظمة التحرير ورئيس التجمع اجتماعا مع السفيرالمصري عصام عاشور لدى فلسطين في مدينة رام الله لتعزيز الدور المصري والضغط نحو تنفيذ تطبيق بنود اتفاق المصالحة الذي تم توقيعه في القاهرة خلال جولات الحوار الوطني منذ عام 2009 و 2011حتى عام 2017.
وشكر المستشار سمير موسى رئيس وفد الشخصيات المستقلة مصر .