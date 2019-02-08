اجتماع‭ ‬شيخ‭ ‬الازهر‭ ‬وزعيم‭ ‬حماس‭ ‬والأحمد‭ ‬ينفي‭ ‬عقد‭ ‬لقاء‭ ‬للفصائل‭ ‬في‭ ‬القاهرة

القاهرة‭ – ‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬

التقى‭ ‬مساء‭ ‬أمس‭ ‬وفد‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬برئاسة‭ ‬اسماعيل‭ ‬هنيه‭ ‬مع‭ ‬شيخ‭ ‬الازهر‭ ‬د‭ . ‬احمد‭ ‬الطيب‭ ‬،حيث‭ ‬قدم‭ ‬الوفد‭ ‬لشيخ‭ ‬الازهر‭ ‬شرحاً‭ ‬وافياً‭ ‬للمخططات‭ ‬الاسرائيلية‭ ‬التي‭ ‬تستهدف‭ ‬القدس‭ ‬والمقدسات‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬قيامها‭ ‬بمحاولات‭ ‬توسيع‭ ‬الاستيطان‭ ‬وتصفية‭ ‬قضية‭ ‬اللاجئين‭ . ‬كما‭ ‬عرض‭ ‬الوفد‭ ‬على‭ ‬شيخ‭ ‬الازهر‭ ‬ما‭ ‬يتعرض‭ ‬له‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬من‭ ‬حصار‭ ‬وسبل‭ ‬التخفيف‭ ‬عنه‭ . ‬وطالب‭ ‬الوفد‭ ‬بضرورة‭ ‬تضافر‭ ‬جهود‭ ‬الامة‭ ‬لحماية‭ ‬المقدسات‭ ‬وتعزيز‭ ‬صمود‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬وقدم‭ ‬رئيس‭ ‬الحركة‭ ‬الشكر‭ ‬لمشيخة‭ ‬الازهر‭ ‬على‭ ‬عقدها‭ ‬مؤتمر‭ ‬نصرة‭ ‬القدس‭ ‬وارسال‭ ‬قوافل‭ ‬الاغاثة‭ ‬الانسانية‭ ‬لغزة‭ . ‬من‭ ‬جانبه‭ ‬اعرب‭ ‬احمد‭ ‬الطيب‭ ‬عن‭ ‬اهتمامه‭ ‬بقضية‭ ‬فلسطين،‭ ‬خاصة‭ ‬المقدسات‭ ‬الاسلامية‭ ‬وعلي‭ ‬رأسها‭ ‬المسجد‭ ‬الاقصى‭ ‬وحرصه‭ ‬علي‭ ‬تقديم‭ ‬الدعم‭ ‬لأهل‭ ‬غزة‭ . ‬في‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭ ‬،قال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬حركة‭ ‬الجهاد‭ ‬الاسلامي‭ ‬احمد‭ ‬المدلل‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬للزمان‭ ‬ان‭ ‬الحركة‭ ‬اكدت‭ ‬للمسؤولين‭ ‬في‭ ‬المخابرات‭ ‬المصرية‭ ‬ضرورة‭ ‬فتح‭ ‬معبر‭ ‬بشكل‭ ‬دائم‭ ‬واستمرار‭ ‬الجهود‭ ‬المصرية‭ ‬لتحقيق‭ ‬المصالحة‭. ‬

واضاف‭ ‬انّ‭ ‬الحركة‭ ‬ستشارك‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬المرتقب‭ ‬للفصائل‭ ‬الفلسطينية‭ ‬يوم‭ ‬12‭ ‬فبراير‭ ‬الجاري‭ ‬مؤكداً‭ ‬انّ‭ ‬حوار‭ ‬موسكو‭ ‬لا‭ ‬يغني‭ ‬عن‭ ‬حوار‭ ‬القاهرة،‭ ‬لأنّ‭ ‬مصر‭ ‬هي‭ ‬الراعية‭ ‬للمصالحة‭ ‬الفلسطينية‭. ‬

في‭ ‬المقابل‭ ‬نفي‭ ‬عزام‭ ‬الاحمد‭ ‬رئيس‭ ‬وفد‭ ‬حركة‭ ‬فتح‭ ‬اجتماع‭ ‬الفصائل‭ ‬الفلسطينية‭ ‬بالقاهرة‭ ‬وفقاً‭ ‬لبيان‭ ‬حركتي‭ ‬الجهاد‭ ‬وحماس‭ ‬متهماً‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬بتدمير‭ ‬الوحدة‭ ‬الفلسطينية،‭ ‬وكشف‭ ‬الاحمد‭ ‬عن‭ ‬رفض‭ ‬حركته‭ ‬الاجتماع‭ ‬بوفد‭ ‬حركه‭ ‬حماس‭ ‬بالقاهرة‭ ‬بناء‭ ‬علي‭ ‬طلب‭ ‬المخابرات‭ ‬المصريه‭.‬

من‭ ‬ناحيه‭ ‬اخرى‭ ‬عقدت‭ ‬قيادة‭ ‬تجمع‭ ‬الشخصيات‭ ‬الفلسطينية‭ ‬المستقلة‭ ‬برئاسة‭ ‬الدكتور‭ ‬ياسر‭ ‬الوادية‭ ‬عضو‭ ‬لجنة‭ ‬تفعيل‭ ‬منظمة‭ ‬التحرير‭ ‬ورئيس‭ ‬التجمع‭ ‬اجتماعا‭ ‬مع‭ ‬السفيرالمصري‭ ‬عصام‭ ‬عاشور‭ ‬لدى‭ ‬فلسطين‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬رام‭ ‬الله‭ ‬لتعزيز‭ ‬الدور‭ ‬المصري‭ ‬والضغط‭ ‬نحو‭ ‬تنفيذ‭ ‬تطبيق‭ ‬بنود‭ ‬اتفاق‭ ‬المصالحة‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬توقيعه‭ ‬في‭ ‬القاهرة‭ ‬خلال‭ ‬جولات‭ ‬الحوار‭ ‬الوطني‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2009‭ ‬و‭ ‬2011حتى‭ ‬عام‭ ‬2017‭.‬

وشكر‭ ‬المستشار‭ ‬سمير‭ ‬موسى‭ ‬رئيس‭ ‬وفد‭ ‬الشخصيات‭ ‬المستقلة‭ ‬مصر‭ . ‬