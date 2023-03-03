اجتماع‭ ‬بايدن‭ ‬و‭ ‬شولتس‭:‬ رسالة‭ ‬موحدة‭ ‬إلى‭ ‬موسكو‭ ‬وبكين‭ ‬

واشنطن‭- ‬مرسي‭ ‬أبو‭ ‬طوق‭ ‬‭ ‬استقبل‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬في‭ ‬المكتب‭ ‬البيضاوي‭ ‬الجمعة‭ ‬المستشار‭ ‬الألماني‭ ‬أولاف‭ ‬شولتس‭ ‬في‭ ‬لقاء‭ ‬يتيح‭ ‬إعلان‭ ‬وحدة‭ ‬البلدين‭ ‬في‭ ‬رسالة‭ ‬موجهة‭ ‬إلى‭ ‬الصين‭ ‬وموسكو‭ ‬التي‭ ‬حذّرت‭ ‬من‭ ‬تسليم‭ ‬كييف‭ ‬مزيدا‭ ‬من‭ ‬الأسلحة‭. ‬وهذه‭ ‬ثاني‭ ‬زيارة‭ ‬للمستشار‭ ‬إلى‭ ‬واشنطن‭ ‬بعد‭ ‬زيارة‭ ‬أولى‭ ‬في‭ ‬شباط‭/‬فبراير‭ ‬2022،‭ ‬والهدف‭ ‬منها‭ ‬‮«‬إعادة‭ ‬تأكيد‭ ‬روابط‭ ‬الصداقة‭ ‬الوثيقة‮»‬‭ ‬بين‭ ‬البلدين،‭ ‬بحسب‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭. ‬وتثير‭ ‬هذه‭ ‬الزيارة‭ ‬حفيظة‭ ‬الكرملين‭ ‬الذي‭ ‬حذّر،‭ ‬قبل‭ ‬الاجتماع،‭ ‬من‭ ‬أنّ‭ ‬إرسال‭ ‬شحنات‭ ‬أسلحة‭ ‬غربية‭ ‬جديدة‭ ‬لأوكرانيا‭ ‬لن‭ ‬يؤدي‭ ‬إلا‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬إطالة‮»‬‭ ‬أمد‭ ‬النزاع،‭ ‬وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الكرملين‭ ‬دميتري‭ ‬بيسكوف‭ ‬الجمعة‭ ‬‮«‬نلاحظ‭ ‬أن‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬تواصل‭ ‬سياستها‭ ‬الهادفة‭ ‬إلى‭ ‬زيادة‭ ‬شحنات‭ ‬الأسلحة‭ ‬إلى‭ ‬أوكرانيا‮»‬‭.‬‮ ‬‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭ ‬كشف‭ ‬مسبقا‭ ‬أن‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬ستعلن‭ ‬الجمعة‭ ‬عن‭ ‬مساعدة‭ ‬عسكرية‭ ‬جديدة‭ ‬لأوكرانيا،‭ ‬تتكون‭ ‬أساسا‭ ‬من‭ ‬ذخائر‭. ‬ولا‭ ‬يتضمن‭ ‬برنامج‭ ‬الزيارة‭ ‬مؤتمرا‭ ‬صحافيا‭ ‬مشتركا‭ ‬ما‭ ‬أثار‭ ‬تساؤلات‭ ‬في‭ ‬الصحافة‭ ‬الألمانية‭ ‬خصوصا‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الضبابية‭ ‬حول‭ ‬تسليم‭ ‬دبابات‭ ‬ألمانية‭ ‬الصنع‭ ‬لأوكرانيا،‭ ‬ولو‭ ‬أن‭ ‬بايدن‭ ‬لا‭ ‬يعقد‭ ‬مؤتمرات‭ ‬صحافية‭ ‬بصورة‭ ‬تلقائية‭ ‬عند‭ ‬استقبال‭ ‬قادة‭ ‬أجانب‭. ‬وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬المستشار‭ ‬شتيفن‭ ‬هيبشترايت‭ ‬إن‭ ‬هذه‭ ‬المسألة‭ ‬كانت‭ ‬موضع‭ ‬‮«‬مبالغة‭ ‬وإسراف‭ ‬في‭ ‬التفسير‮»‬‭ ‬مؤكدا‭ ‬أنها‭ ‬‮«‬زيارة‭ ‬عمل‭ ‬قصيرة‮»‬‭ ‬تركز‭ ‬أساسا‭ ‬على‭ ‬ملف‭ ‬أوكرانيا‭.‬‮ ‬‭ ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬العلاقات‭ ‬‮«‬جيدة‭ ‬جدًا‮»‬‭ ‬بين‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وألمانيا‭ ‬التي‭ ‬تعتمد‭ ‬على‭ ‬حلف‭ ‬شمال‭ ‬الأطلسي‭ ‬والحماية‭ ‬العسكرية‭ ‬الأميركية‭.‬‮ ‬

بدوره،‭ ‬أكد‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬القومي‭ ‬في‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭ ‬جون‭ ‬كيربي‭ ‬الخميس‭ ‬أن‭ ‬البلدان‭ ‬يعملان‭ ‬‮«‬سويا‮»‬‭ ‬بشأن‭ ‬أوكرانيا‭.‬

منذ‭ ‬وصوله‭ ‬إلى‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض،‭ ‬ضغط‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬علنا‭ ‬على‭ ‬برلين‭ ‬لحضها‭ ‬على‭ ‬التخلي‭ ‬عن‭ ‬مشروع‭ ‬خط‭ ‬أنابيب‭ ‬الغاز‭ ‬‮«‬نورد‭ ‬ستريم‭ ‬2‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬سيربطها‭ ‬بموسكو‭.‬

كما‭ ‬كانت‭ ‬مسألة‭ ‬تسليم‭ ‬دبابات‭ ‬إلى‭ ‬أوكرانيا‭ ‬مصدر‭ ‬توتر‭.‬

ووافقت‭ ‬ألمانيا‭ ‬أخيرا‭ ‬في‭ ‬26‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭/‬يناير‭ ‬على‭ ‬إرسال‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬دباباتها‭ ‬من‭ ‬طراز‭ ‬ليوبارد‭ ‬إلى‭ ‬أوكرانيا،‭ ‬ما‭ ‬أعطى‭ ‬بعدا‭ ‬جديدا‭ ‬للدعم‭ ‬العسكري‭ ‬الذي‭ ‬يتلقاه‭ ‬هذا‭ ‬البلد‭ ‬بوجه‭ ‬الغزو‭ ‬الروسي‭.‬

كما‭ ‬وعدت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬بإرسال‭ ‬مدرعات،‭ ‬ما‭ ‬أثار‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬الأخيرة‭ ‬تفسيرات‭ ‬مختلفة‭.‬

وصرح‭ ‬مستشار‭ ‬الأمن‭ ‬القومي‭ ‬في‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭ ‬جايك‭ ‬ساليفان‭ ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬إقرار‭ ‬نادر‭ ‬بالتوتر‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬أن‭ ‬ألمانيا‭ ‬شددت‭ ‬على‭ ‬أنها‭ ‬لن‭ ‬ترسل‭ ‬دبابات‭ ‬ليوبارد‭ ‬‮«‬إلا‭ ‬إذا‭ ‬وافق‭ ‬الرئيس‭ ‬ايضا‭ ‬على‭ ‬إرسال‭ ‬دبابات‭ ‬أبرامز‮»‬‭.‬

أوضح‭ ‬ساليفان‭ ‬لشبكة‭ ‬‮«‬إيه‭ ‬بي‭ ‬سي‮»‬‭ ‬أن‭ ‬بايدن‭ ‬‮«‬قرر‭ ‬بالأساس‭ ‬عدم‭ ‬إرسال‭ (‬مدرعات‭) ‬لأن‭ ‬عسكريّيه‭ ‬قالوا‭ ‬له‭ ‬إنها‭ ‬لن‭ ‬تكون‭ ‬مفيدة‭ ‬في‭ ‬ساحة‭ ‬المعركة‮»‬‭.‬

لكن‭ ‬إزاء‭ ‬إصرار‭ ‬ألمانيا،‭ ‬بدل‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬موقفه‭ ‬وتصرف‭ ‬‮«‬من‭ ‬أجل‭ ‬وحدة‭ ‬صف‭ ‬الحلف‭ (‬الأطلسي‭) ‬ولضمان‭ ‬حصول‭ ‬أوكرانيا‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬تريد‮»‬‭.‬

غير‭ ‬أن‭ ‬الحكومة‭ ‬الألمانية‭ ‬أعطت‭ ‬تفسيرا‭ ‬مختلفا‭ ‬مؤكدة‭ ‬أن‭ ‬المحادثات‭ ‬سعت‭ ‬إلى‭ ‬وضع‭ ‬‮«‬مقاربة‭ ‬مشتركة‮»‬‭ ‬من‭ ‬غير‭ ‬أن‭ ‬تضغط‭ ‬برلين‭ ‬على‭ ‬واشنطن‭.‬

وأكد‭ ‬جون‭ ‬كيربي‭ ‬الخميس‭ ‬أن‭ ‬على‭ ‬جدول‭ ‬أعمال‭ ‬النقاشات‭ ‬أيضا‭ ‬‮«‬التحديات‭ ‬التي‭ ‬تطرحها‭ ‬الصين‮»‬،‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬تتهم‭ ‬واشنطن‭ ‬بكين‭ ‬بدراسة‭ ‬تسليم‭ ‬موسكو‭ ‬أسلحة‭.‬

ولاحظ‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭ ‬بارتياح‭ ‬تحذير‭ ‬المستشار‭ ‬الألماني‭ ‬بكين‭ ‬علانية‭ ‬من‭ ‬تقديم‭ ‬دعم‭ ‬عسكري‭ ‬لروسيا‭.‬‮ ‬

وقالت‭ ‬مسؤولة‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭ ‬الخميس‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬للصحافيين‭ ‬‮«‬وجهات‭ ‬نظرنا‭ ‬متطابقة‭ ‬مع‭ ‬ألمانيا‮»‬‭.‬

أما‭ ‬بشأن‭ ‬الانتقادات‭ ‬الأوروبية‭ ‬للمساعدات‭ ‬الضخمة‭ ‬التي‭ ‬تعتزم‭ ‬الإدارة‭ ‬الأميركية‭ ‬تخصيصها‭ ‬للصناعات‭ ‬الخضراء‭ ‬بموجب‭ ‬‮«‬قانون‭ ‬الحد‭ ‬من‭ ‬التضخم‮»‬،‭ ‬فقالت‭ ‬المسؤولة‭ ‬إنها‭ ‬تتوقع‭ ‬طرح‭ ‬الموضوع،‭ ‬مذكّرة‭ ‬في‭ ‬الآن‭ ‬نفسه‭ ‬بوجهة‭ ‬نظر‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬الذي‭ ‬ليس‭ ‬لديه‭ ‬أدنى‭ ‬نية‭ ‬لتغيير‭ ‬سياسته‭.‬

وأوضحت‭ ‬المسؤولة‭ ‬التي‭ ‬طلبت‭ ‬عدم‭ ‬ذكر‭ ‬اسمها‭ ‬أن‭ ‬‮«‬قانون‭ ‬الحد‭ ‬من‭ ‬التضخم‭ ‬له‭ ‬فوائد‭ ‬خارج‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬خفض‭ ‬تكاليف‭ ‬الطاقة‭ ‬الخضراء‮»‬‭.‬

وتابعت‭ ‬‮«‬نأمل‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬تحذو‭ ‬الدول‭ ‬الأخرى‭ ‬حذو‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‮»‬‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تبني‭ ‬مشاريع‭ ‬مماثلة‭.‬