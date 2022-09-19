اجتماع‭  ‬أمني مغربي‭ ‬أمريكي‭ ‬لدعم‭  ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬

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الرباط‭ – ‬عبدالحق‭ ‬بن‭ ‬رحمون

جرت‭ ‬الاثنين‭ ‬بالعاصمة‭ ‬المغربية‭ ‬الرباط،‭ ‬مباحثات‭ ‬بين‭ ‬مسؤولين‭ ‬أمنيين‭ ‬،‭ ‬مغربي‭ ‬وأمريكي،‭ ‬رفيعي‭ ‬المستوى‭ ‬تمحورت‭ ‬حول‭ ‬تقييم‭ ‬الوضع‭ ‬الأمني‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الإقليمي‭ ‬والجهوي،‭ ‬ودراسة‭ ‬التهديدات‭ ‬والتحديات‭ ‬الناشئة‭ ‬عن‭ ‬هذا‭ ‬الوضع‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬مناطق‭ ‬العالم‭. ‬وفي‭ ‬هذا‭ ‬الاطار،‭ ‬عرف‭ ‬الاجتماع‭ ‬الرسمي‭ ‬الذي‭ ‬جمع‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬للأمن‭ ‬الوطني‭ ‬ولمراقبة‭ ‬التراب‭ ‬الوطني‭ ‬السيد‭ ‬عبد‭ ‬اللطيف‭ ‬حموشي،‭ ‬والسيدة‭ ‬أفريل‭ ‬هاينز‭ ‬مديرة‭ ‬أجهزة‭ ‬الاستخبارات‭ ‬الوطنية‭ ‬بالولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية،‭ ‬بحسب‭ ‬مصادر‭ (‬الزمان‭) ‬استعراض‭ ‬المخاطر‭ ‬التي‭ ‬تطرحها‭ ‬الارتباطات‭ ‬القائمة‭ ‬بين‭ ‬التنظيمات‭ ‬الإرهابية‭ ‬وشبكات‭ ‬الجريمة‭ ‬المنظمة‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬الجريمة‭ ‬المعلوماتية‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬صور‭ ‬الإجرام‭ ‬العابر‭ ‬للحدود‭ ‬الوطنية‭. ‬وفي‭ ‬هذا‭ ‬الصدد،‭ ‬تطرق‭ ‬عبد‭ ‬اللطيف‭ ‬حموشي‭ ‬وأفريل‭ ‬هاينز‭ ‬آليات‭ ‬دعم‭ ‬وتطوير‭ ‬التعاون‭ ‬الثنائي‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬أجهزة‭ ‬الأمن‭ ‬والاستخبارات‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬المغربية‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية،‭ ‬ليكون‭ ‬في‭ ‬مستوى‭ ‬التعاون‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬القائم‭ ‬بين‭ ‬البلدين،‭ ‬وأيضا‭ ‬في‭ ‬مستوى‭ ‬وحجم‭ ‬التحديات‭ ‬التي‭ ‬يفرضها‭ ‬السعي‭ ‬المشترك‭ ‬لإرساء‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار‭ ‬على‭ ‬المستويين‭ ‬الإقليمي‭ ‬والدولي‭. ‬وتجدر‭ ‬الاشارة‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬اللقاء‭ ‬بين‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬للأمن‭ ‬الوطني‭ ‬ولمراقبة‭ ‬التراب‭ ‬الوطني‭ ‬ومديرة‭ ‬أجهزة‭ ‬الاستخبارات‭ ‬الوطنية‭ ‬الأمريكية،‭ ‬يُجسد‭ ‬المستوى‭ ‬المتقدم‭ ‬للشراكة‭ ‬الثنائية‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الأمن‭ ‬والاستخبارات،‭ ‬اعتبارا‭ ‬للمنصب‭ ‬الرفيع‭ ‬الذي‭ ‬تشغله‭ ‬أفريل‭ ‬هاينز‭ ‬كمنسقة‭ ‬ومسؤولة‭ ‬عن‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الوكالات‭ ‬والأجهزة‭ ‬الاستخباراتية‭ ‬الأمريكية،‭ ‬وبالنظر‭ ‬كذلك‭ ‬إلى‭ ‬انتظامية‭ ‬واستمرارية‭ ‬اللقاءات‭ ‬بين‭ ‬الجانبين‭ ‬والتقائية‭ ‬وجهات‭ ‬النظر‭ ‬بشأن‭ ‬القضايا‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬ذات‭ ‬الاهتمام‭ ‬المشترك