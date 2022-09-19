اجتماع‭  ‬أمني مغربي‭ ‬أمريكي‭ ‬لدعم‭  ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬

الرباط – عبدالحق بن رحمون
جرت الاثنين بالعاصمة المغربية الرباط، مباحثات بين مسؤولين أمنيين ، مغربي وأمريكي، رفيعي المستوى تمحورت حول تقييم الوضع الأمني على المستوى الإقليمي والجهوي، ودراسة التهديدات والتحديات الناشئة عن هذا الوضع في بعض مناطق العالم. وفي هذا الاطار، عرف الاجتماع الرسمي الذي جمع المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني السيد عبد اللطيف حموشي، والسيدة أفريل هاينز مديرة أجهزة الاستخبارات الوطنية بالولايات المتحدة الأمريكية، بحسب مصادر (الزمان) استعراض المخاطر التي تطرحها الارتباطات القائمة بين التنظيمات الإرهابية وشبكات الجريمة المنظمة بما فيها الجريمة المعلوماتية وغيرها من صور الإجرام العابر للحدود الوطنية. وفي هذا الصدد، تطرق عبد اللطيف حموشي وأفريل هاينز آليات دعم وتطوير التعاون الثنائي المشترك بين أجهزة الأمن والاستخبارات في المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، ليكون في مستوى التعاون الاستراتيجي القائم بين البلدين، وأيضا في مستوى وحجم التحديات التي يفرضها السعي المشترك لإرساء الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي. وتجدر الاشارة أن هذا اللقاء بين المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني ومديرة أجهزة الاستخبارات الوطنية الأمريكية، يُجسد المستوى المتقدم للشراكة الثنائية بين البلدين في مجال الأمن والاستخبارات، اعتبارا للمنصب الرفيع الذي تشغله أفريل هاينز كمنسقة ومسؤولة عن العديد من الوكالات والأجهزة الاستخباراتية الأمريكية، وبالنظر كذلك إلى انتظامية واستمرارية اللقاءات بين الجانبين والتقائية وجهات النظر بشأن القضايا الاستراتيجية ذات الاهتمام المشترك