اجتماعات تعارف لا تكفي

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فاتح عبد السلام

استمعت‭ ‬الى‭ ‬تسجيل‭ ‬لأحد‭ ‬نواب‭ ‬الموصل‭ ‬،‭ ‬كان‭ ‬يتحدث‭ ‬الى‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬بمرارة‭ ‬عن‭ ‬الدمار‭ ‬في‭ ‬نينوى‭ ‬ومركزها‭ ‬الموصل،‭ ‬وطالب‭ ‬بعقد‭ ‬جلسة‭ ‬لمجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬في‭ ‬خيمة‭ ‬في‭ ‬الجزء‭ ‬المباد‭ ‬من‭ ‬المدينة‭ ‬استشعاراً‭ ‬لحجم‭ ‬المأساة‭ . ‬النائب‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬أعرف‭ ‬اسمه‭ ‬،‭ ‬قال‭ ‬الزبدة‭ ‬التي‭ ‬توحي‭ ‬بكل‭ ‬الوضع‭ ‬الكارثي‭ ‬في‭ ‬المدينة‭ ‬التي‭ ‬يفترض‭ ‬انها‭ ‬الثانية‭ ‬بعد‭ ‬العاصمة‭ ‬بالثقل‭ ‬السكاني‭ .‬

أخشى‭ ‬أن‭ ‬يقوم‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬بعقد‭ ‬جلسة‭ ‬للحكومة‭ ‬كما‭ ‬طلب‭ ‬النائب‭ ‬بالرغم‭ ‬من‭ ‬يقيني‭ ‬باستحالة‭ ‬هذا‭ ‬الأمر‭ ‬،‭ ‬ذلك‭ ‬انّ‭ ‬ما‭ ‬نخشاه‭ ‬هو‭ ‬الضلوع‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬استعراضية‭ ‬تدوم‭ ‬ساعتين‭ ‬لتنام‭ ‬الطابوقة‭ ‬على‭ ‬مأساة‭ ‬الموصل‭ ‬سنتين‭ ‬فوق‭ ‬سنتين‭.‬

الوزراء‭ ‬المعنيون‭ ‬باختصاصات‭ ‬التعمير‭ ‬،‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يضطلعوا‭ ‬بمسؤوليات‭ ‬استثنائية‭ ‬بالتنسيق‭ ‬تارةً‭ ‬مع‭ ‬مجلس‭ ‬محافظة‭ ‬نينوى‭ ‬وتارةً‭ ‬انطلاقاً‭ ‬من‭ ‬صلاحيات‭ ‬الحكومة‭ ‬الاتحادية‭ ‬المركزية‭ ‬في‭ ‬رعاية‭ ‬شؤون‭ ‬العراقيين‭ ‬أينما‭ ‬كانوا‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬استئذان‭ ‬من‭ ‬أحد‭ .‬

النائب‭ ‬المعني‭ ‬تحدث‭ ‬بما‭ ‬يستطيع‭ ‬قوله‭ ‬،‭ ‬لكنه‭ ‬لم‭ ‬يتحدث‭ ‬عن‭ ‬مظاهر‭ ‬الفساد‭ ‬في‭ ‬المفاصل‭ ‬القيادية‭ ‬في‭ ‬الموصل‭ ‬،‭ ‬وهي‭ ‬كثيرة‭ ‬،ولا‭ ‬تخفى‭ ‬على‭ ‬المواطنين‭ ‬فكيف‭ ‬بالنواب‭ ‬والمسؤولين‭. ‬وهنا‭ ‬تحتاج‭ ‬الموصل‭ ‬لقرارات‭ ‬مركزية‭ ‬من‭ ‬بغداد‭ ‬في‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬الشؤون‭.‬

الموصل‭ ‬كانت‭ ‬محافظة‭ ‬،‭ ‬والان‭ ‬هي‭ ‬جزء‭ ‬محطم‭ ‬من‭ ‬العراق‭ ‬لا‭ ‬احد‭ ‬يعرف‭ ‬مدى‭ ‬مستقبل‭ ‬هذا‭ ‬الجزء‭ ‬اذا‭ ‬استمر‭ ‬في‭ ‬حاله‭ ‬البائس‭ . ‬والعراق‭ ‬لا‭ ‬يستقيم‭ ‬وضعه‭ ‬حين‭ ‬تكون‭ ‬أجزاء‭ ‬اساسية‭ ‬فيه‭ ‬مدمرة‭ ‬ومختلة‭ ‬البنيان‭ .‬

لا‭ ‬تكفي‭ ‬اجتماعات‭ ‬موسمية‭ ‬وربما‭ ‬بروتوكولية،‭ ‬ذلك‭ ‬انّ‭ ‬اعادة‭ ‬بناء‭ ‬الجزء‭ ‬المدمر‭ ‬من‭ ‬العراق‭ ‬بحاجة‭ ‬الى‭ ‬العمل‭ ‬اليومي‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬يغيب‭ ‬عن‭ ‬اجتماعات‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬وبقية‭ ‬المسؤولين‭ ‬حتى‭ ‬يتعافى‭ ‬الجزء‭ ‬المصاب‭.‬