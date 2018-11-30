اجتماعات تعارف لا تكفي

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فاتح عبد السلام
استمعت الى تسجيل لأحد نواب الموصل ، كان يتحدث الى رئيس الحكومة بمرارة عن الدمار في نينوى ومركزها الموصل، وطالب بعقد جلسة لمجلس الوزراء في خيمة في الجزء المباد من المدينة استشعاراً لحجم المأساة . النائب الذي لا أعرف اسمه ، قال الزبدة التي توحي بكل الوضع الكارثي في المدينة التي يفترض انها الثانية بعد العاصمة بالثقل السكاني .
أخشى أن يقوم رئيس الحكومة بعقد جلسة للحكومة كما طلب النائب بالرغم من يقيني باستحالة هذا الأمر ، ذلك انّ ما نخشاه هو الضلوع في أعمال استعراضية تدوم ساعتين لتنام الطابوقة على مأساة الموصل سنتين فوق سنتين.
الوزراء المعنيون باختصاصات التعمير ، يجب أن يضطلعوا بمسؤوليات استثنائية بالتنسيق تارةً مع مجلس محافظة نينوى وتارةً انطلاقاً من صلاحيات الحكومة الاتحادية المركزية في رعاية شؤون العراقيين أينما كانوا من دون استئذان من أحد .
النائب المعني تحدث بما يستطيع قوله ، لكنه لم يتحدث عن مظاهر الفساد في المفاصل القيادية في الموصل ، وهي كثيرة ،ولا تخفى على المواطنين فكيف بالنواب والمسؤولين. وهنا تحتاج الموصل لقرارات مركزية من بغداد في كثير من الشؤون.
الموصل كانت محافظة ، والان هي جزء محطم من العراق لا احد يعرف مدى مستقبل هذا الجزء اذا استمر في حاله البائس . والعراق لا يستقيم وضعه حين تكون أجزاء اساسية فيه مدمرة ومختلة البنيان .
لا تكفي اجتماعات موسمية وربما بروتوكولية، ذلك انّ اعادة بناء الجزء المدمر من العراق بحاجة الى العمل اليومي الذي لا يغيب عن اجتماعات مجلس الوزراء وبقية المسؤولين حتى يتعافى الجزء المصاب.