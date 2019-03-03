اجتماعات‭ ‬كردية‭ ‬لحسم‭ ‬اعلان‭ ‬المناصب‭ ‬الرئاسية‭ ‬في‭ ‬الاقليم

اربيل‭ ‬‭- ‬الزمان

بحث‭ ‬رئيس‭ ‬الحزب‭ ‬الديمقراطي‭ ‬الكردستاني‭ ‬مسعود‭ ‬بارزاني‭ ‬مع‭ ‬وفد‭ ‬من‭ ‬قيادة‭ ‬الاتحاد‭ ‬الوطني‭ ‬الكردستاني،‭ ‬برئاسة‭ ‬كوسرت‭ ‬رسول،‭ ‬أمس،‭ ‬جهود‭ ‬تشكيل‭ ‬الحكومة‭ ‬في‭ ‬اقليم‭ ‬كردستان‭ ‬العراق‭ ‬،‭ ‬واتفقوا‭ ‬جميعا‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬مواصلة‭ ‬جهود‭ ‬تعزيز‭ ‬مؤسسات‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬وروح‭ ‬الأخوّة‭. ‬وقال‭ ‬الموقع‭ ‬الرسمي‭ ‬لبارزاني‭ ‬أن‭ ‬«اللقاء‭ ‬تناول‭ ‬بالبحث‭ ‬العملية‭ ‬السياسية‭ ‬في‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬والعوائق‭ ‬التي‭ ‬تعترضها‭ ‬وأكد‭ ‬العمل‭ ‬الجاد‭ ‬ومواصلة‭ ‬اتفاق‭ ‬الطرفين‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬ترسيخ‭ ‬المؤسساتية‭ ‬وتعزيز‭ ‬مؤسسات‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬بالأخذ‭ ‬بنظر‭ ‬الاعتبار‭ ‬مصالح‭ ‬شعب‭ ‬كردستان‭ ‬وروح‭ ‬الأخوّة‭ ‬وشعور‭ ‬جميع‭ ‬الأطراف‭ ‬بالمسؤولية‭ ‬بما‭ ‬يرقى‭ ‬لتطلعات‭ ‬ومطالب‭ ‬مواطني‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان»‭. ‬وتألف‭ ‬وفد‭ ‬الاتحاد‭ ‬الوطني‭ ‬الكردستاني‭ ‬الذي‭ ‬ترأسه‭ ‬نائب‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للاتحاد‭ ‬الوطني،‭ ‬كوسرت‭ ‬رسول،‭ ‬من‭ ‬عضوي‭ ‬المكتب‭ ‬السياسي‭ ‬للاتحاد،‭ ‬أرسلان‭ ‬بايز‭ ‬وعماد‭ ‬أحمد،‭ ‬لإطلاع‭ ‬بارزاني‭ ‬على‭ ‬الموقف‭ ‬النهائي‭ ‬للحزب‭ ‬بشأن‭ ‬تشكيل‭ ‬الحكومة‭. ‬فيما‭ ‬مسعود‭ ‬البارزاني‭ ‬مع‭ ‬رئيس‭ ‬ِائتلاف‭ ‬ِالوطنية‭ ‬إياد‭ ‬علاوي‭ ‬جهود‭ ‬النهوض‭ ‬بواقع‭ ‬العراق‭ ‬في‭ ‬خضم‭ ‬التطورات‭ ‬المتسارعة‭ ‬التي‭ ‬تشهدها‭ ‬المنطقة‭ ‬وتناول‭ ‬اللقاء‭ ‬بين‭ ‬الجانبين‭ ‬ايضا‭ ‬سبل‭ ‬معالجة‭ ‬المشاكل‭ ‬القائمة‭ ‬بين‭ ‬بغداد‭ ‬وأربيل‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تفاهمات‭ ‬حقيقية‭ ‬تخدم‭ ‬مصلحة‭ ‬عموم‭ ‬ابناء‭ ‬الشعب‭ ‬العراقي‭ ‬و‭ ‬عقد‭ ‬المكتب‭ ‬السياسي‭ ‬للاتحاد‭ ‬الوطني‭ ‬اجتماعاً‭ ‬ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يُصدر‭ ‬بياناً‭ ‬لما‭ ‬تمخض‭ ‬عنه،‭ ‬كما‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬يجتمع‭ ‬المكتبان‭ ‬السياسيان‭ ‬للحزب‭ ‬الديمقراطي‭ ‬والاتحاد‭ ‬الوطني‭ ‬اليوم‭ ‬الإثنين‭. ‬وعقد‭ ‬برلمان‭ ‬كردستان،‭ ‬في‭ ‬18‭ ‬شباط‭ ‬2019‭ ‬جلسته‭ ‬وسط‭ ‬مقاطعة‭ ‬الاتحاد‭ ‬الوطني‭ ‬الكردستاني،‭ ‬فيما‭ ‬انسحب‭ ‬أعضاء‭ ‬الاتحاد‭ ‬الإسلامي‭ ‬الكردستاني‭ ‬والجماعة‭ ‬الإسلامية‭ ‬من‭ ‬الجلسة‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬لاحق‭. ‬

وشهدت‭ ‬الجلسة‭ ‬انتخاب‭ ‬فالا‭ ‬فريد‭ ‬عن‭ ‬الحزب‭ ‬الديمقراطي‭ ‬الكردستاني،‭ ‬رئيسة‭ ‬مؤقتة‭ ‬لبرلمان‭ ‬كردستان‭ ‬لحين‭ ‬مشاركة‭ ‬الاتحاد‭ ‬الوطني‭ ‬الكردستاني‭ ‬في‭ ‬جلسات‭ ‬البرلمان‭ ‬وتحديد‭ ‬مرشحه‭ ‬للمنصب،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬انتخاب‭ ‬هيمن‭ ‬هورامي‭ ‬في‭ ‬منصب‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬البرلمان‭ ‬ومنى‭ ‬قهوجي‭ ‬من‭ ‬المكون‭ ‬التركماني‭ ‬لمنصب‭ ‬النائب‭ ‬الثاني‭.‬

وفي‭ ‬شهر‭ ‬كانون‭ ‬الأول‭ ‬الماضي،‭ ‬رشح‭ ‬الحزب‭ ‬الديمقراطي‭ ‬الكردستاني،‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الحزب،‭ ‬نيجيرفان‭ ‬بارزاني‭ ‬رئيساً‭ ‬لإقليم‭ ‬كردستان،‭ ‬ومسرور‭ ‬بارزاني‭ ‬لمنصب‭ ‬رئيس‭ ‬وزراء‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان،‭ ‬بعد‭ ‬الاتفاق‭ ‬على‭ ‬إعادة‭ ‬العمل‭ ‬بمؤسسة‭ ‬رئاسة‭ ‬الإقليم‭ ‬عقب‭ ‬تجميدها‭.‬