اجتماعات‭ ‬كردية‭ ‬لحسم‭ ‬اعلان‭ ‬المناصب‭ ‬الرئاسية‭ ‬في‭ ‬الاقليم

اربيل - الزمان
بحث رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني مع وفد من قيادة الاتحاد الوطني الكردستاني، برئاسة كوسرت رسول، أمس، جهود تشكيل الحكومة في اقليم كردستان العراق ، واتفقوا جميعا على ضرورة مواصلة جهود تعزيز مؤسسات إقليم كردستان وروح الأخوّة. وقال الموقع الرسمي لبارزاني أن «اللقاء تناول بالبحث العملية السياسية في إقليم كردستان والعوائق التي تعترضها وأكد العمل الجاد ومواصلة اتفاق الطرفين من أجل ترسيخ المؤسساتية وتعزيز مؤسسات إقليم كردستان بالأخذ بنظر الاعتبار مصالح شعب كردستان وروح الأخوّة وشعور جميع الأطراف بالمسؤولية بما يرقى لتطلعات ومطالب مواطني إقليم كردستان». وتألف وفد الاتحاد الوطني الكردستاني الذي ترأسه نائب الأمين العام للاتحاد الوطني، كوسرت رسول، من عضوي المكتب السياسي للاتحاد، أرسلان بايز وعماد أحمد، لإطلاع بارزاني على الموقف النهائي للحزب بشأن تشكيل الحكومة. فيما مسعود البارزاني مع رئيس ِائتلاف ِالوطنية إياد علاوي جهود النهوض بواقع العراق في خضم التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة وتناول اللقاء بين الجانبين ايضا سبل معالجة المشاكل القائمة بين بغداد وأربيل من خلال تفاهمات حقيقية تخدم مصلحة عموم ابناء الشعب العراقي و عقد المكتب السياسي للاتحاد الوطني اجتماعاً ومن المتوقع أن يُصدر بياناً لما تمخض عنه، كما من المقرر أن يجتمع المكتبان السياسيان للحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني اليوم الإثنين. وعقد برلمان كردستان، في 18 شباط 2019 جلسته وسط مقاطعة الاتحاد الوطني الكردستاني، فيما انسحب أعضاء الاتحاد الإسلامي الكردستاني والجماعة الإسلامية من الجلسة في وقت لاحق.
وشهدت الجلسة انتخاب فالا فريد عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، رئيسة مؤقتة لبرلمان كردستان لحين مشاركة الاتحاد الوطني الكردستاني في جلسات البرلمان وتحديد مرشحه للمنصب، كما تم انتخاب هيمن هورامي في منصب النائب الأول لرئيس البرلمان ومنى قهوجي من المكون التركماني لمنصب النائب الثاني.
وفي شهر كانون الأول الماضي، رشح الحزب الديمقراطي الكردستاني، نائب رئيس الحزب، نيجيرفان بارزاني رئيساً لإقليم كردستان، ومسرور بارزاني لمنصب رئيس وزراء إقليم كردستان، بعد الاتفاق على إعادة العمل بمؤسسة رئاسة الإقليم عقب تجميدها.