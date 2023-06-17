اتفاق وقف إطلاق نار جديد في السودان برعاية أمريكية سعودية

الرياض (أ ف ب) – توصل طرفا النزاع في السودان إلى وقف لإطلاق النار لمدة 72 ساعة اعتبارا من صباح الأحد، وفق ما أعلنت السعودية والولايات المتحدة في بيان مشترك السبت.

وجاء في البيان أن الرياض وواشنطن تعلنان عن “اتفاق ممثلي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع على وقف إطلاق النار في جميع أنحاء السودان لمدة 72 ساعة اعتبارًا من تاريخ 18 – 21 حزيران/يونيو الساعة 6 صباحاً بتوقيت الخرطوم” (04,00 ت غ).

وسبق أن أُعلنت هدن عدة منذ اندلاع النزاع بين الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو الملقب “حميدتي” في 15 نيسان/أبريل، معظمها برعاية سعودية وأميركية، لكن لم يتمّ الالتزام بها كليا على الأرض.

وسرت آخر هدنة نهاية الأسبوع الماضي لمدة 24 ساعة، والتزم بها الطرفان إلى حدّ بعيد، لكن فور انتهاء مدتها صباح الأحد استفاق سكان الخرطوم على تجدد المعارك.

وأشار البيان إلى أن الطرفين اتفقا على أنهما أثناء فترة وقف إطلاق النار “سوف يمتنعان عن التحركات والهجمات واستخدام الطائرات الحربية أو الطائرات المسيرة أو القصف المدفعي أو تعزيز المواقع أو إعادة إمداد القوات”.

وأضاف أنهما سيسمحان “بحرية الحركة وإيصال المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء السودان”.

ودعت الرياض وواشنطن طرفَي النزاع إلى “النظر في المعاناة الكبيرة التي يعاني منها الشعب السوداني، وضرورة الالتزام التام بوقف إطلاق النار وتوقف حدة العنف”.

وأكد البيان أن في حال عدم التزام الطرفان بوقف إطلاق النار “سيضطر المسهلان إلى النظر في تأجيل محادثات جدة”.

ويُعقد الاثنين المقبل في جنيف مؤتمر دولي لدعم الاستجابة الإنسانية للسودان تترأسه بشكل مشترك السعودية وقطر ومصر وألمانيا والاتحاد الأوروبي وعدد من وكالات الأمم المتحدة.