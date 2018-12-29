اتفاق روسي تركي على التنسيق بشأن سوريا عقب قرار انسحاب واشنطن 

موسكو- (أ ف ب

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن موسكو وأنقرة اتفقتا السبت على تنسيق العمليات البريّة في سوريا بعد إعلان واشنطن الأسبوع الماضي قرارها سحب قواتها.

وقال لافروف عقب محادثات أجراها مع نظيره التركي مولود تشاوش أوغلو في موسكو “ركزنا بشكل خاص على الظروف الجديدة التي تبدو مرتبطة بالانسحاب العسكري الأميركي المعلن”.

وأضاف “تم التوصل إلى تفاهم بشأن الطريقة التي سيواصل من خلالها الممثلون العسكريون لروسيا وتركيا تنسيق خطواتهم على الأرض في ظل ظروف جديدة وفي إطار رؤية تتمثل باجتثاث التهديدات الإرهابية في سوريا”.

وأكد تشاوش أوغلو بدوره أن البلدين سينسقان العمليات في سوريا مضيفا أنه ناقش مع نظيره الروسي خطط مساعدة اللاجئين السوريين على العودة إلى بلدهم.

وقال في تصريحات تمت ترجمتها إلى الروسيّة “سنواصل العمل بشكل نشط والتنسيق مع زملائنا من روسيا وإيران لتسريع التوصل إلى تسوية سياسية في سوريا”.

وإلى جانب لافروف وتشاوش أوغلو، حضر محادثات موسكو وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو والتركي خلوصي آكار وغيرهم من المسؤولين.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشكل مفاجئ الأسبوع الماضي قراره سحب جميع قوات بلاده البالغ عددها 2000 عنصر من سوريا، معلنا بذلك أن واشنطن حققت هدفها المتمثل بـ”هزيمة” تنظيم الدولة الإسلامية.

وأعلنت روسيا الجمعة أنها ستستضيف قمة ثلاثية تضم تركيا وإيران بشأن النزاع السوري مطلع العام المقبل.