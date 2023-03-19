اتفاق تركي مصري على تبادل السفراء وحصر الأزمة الليبية بالطاولة السياسية

القاهرة‭ ‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬

أكد‭ ‬مصدر‭ ‬دبلوماسي‭ ‬رفيع‭ ‬المستوى‭ ‬للزمان‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬الاتفاق‭ ‬بين‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬المصري‭ ‬ونظيره‭ ‬التركي‭ ‬مولود‭ ‬اوغلو‭ ‬على‭ ‬عودة‭ ‬العلاقات‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬في‭ ‬أسرع‭ ‬وقت‭ ‬ممكن،‭ ‬لأن‭ ‬ذلك‭ ‬سوف‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تسريع‭ ‬وتيرة‭ ‬تطبيع‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭.‬

‭ ‬وأضاف‭ ‬المصدر‭ ‬أن‭ ‬مصر‭ ‬أعربت‭ ‬عن‭ ‬ارتياحها‭ ‬بالنسبة‭ ‬للخطوات‭ ‬التي‭ ‬اتخذتها‭ ‬تركيا‭ ‬تجاه‭ ‬المنصات‭ ‬الإعلامية‭ ‬التابعة‭ ‬لجماعة‭ ‬الإخوان‭ ‬العاملة‭ ‬بتركيا،‭ ‬أما‭ ‬بالنسبة‭ ‬للملف‭ ‬الليبي‭ ‬فلقد‭ ‬طلبت‭ ‬مصر‭ ‬من‭ ‬الجانب‭ ‬التركي‭ ‬إيجاد‭ ‬حل‭ ‬دبلوماسي‭ ‬للخلافات‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬بعيداً‭ ‬عن‭ ‬الحلول‭ ‬العسكرية،‭ ‬وإعادة‭ ‬جميع‭ ‬الأطراف‭ ‬الى‭ ‬الطاولة‭ ‬السياسية،‭ ‬وأنّ‭ ‬مصر‭ ‬لا‭ ‬تمانع‭ ‬في‭ ‬وجود‭ ‬علاقات‭ ‬اقتصادية‭ ‬وتعاون‭ ‬أمني‭ ‬بين‭ ‬ليبيا‭ ‬وتركيا‭. ‬كما‭ ‬تمّ‭ ‬الاتفاق‭ ‬بين‭ ‬الجانبين‭ ‬على‭ ‬استمرار‭ ‬التشاور‭ ‬بينهما‭ ‬في‭ ‬قضية‭ ‬غاز‭ ‬المتوسط‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬مصالح‭ ‬البلدين،‭ ‬ولم‭ ‬يستبعد‭ ‬المصدر‭ ‬زيارة‭ ‬قريبة‭ ‬للرئيس‭ ‬التركي‭ ‬رجب‭ ‬طيب‭ ‬اردوغان‭ ‬إلى‭ ‬مصر‭ .‬

‭ ‬من‭ ‬جانبه‭ ‬أكد‭ ‬مساعد‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬جمال‭ ‬بيومي‭ ‬أن‭ ‬عودة‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬مصر‭ ‬وتركيا‭ ‬مرتبط‭ ‬بالإرادة‭ ‬التركية‭ ‬وكل‭ ‬ما‭ ‬فعلته‭ ‬هو‭ ‬تخفيض‭ ‬التمثيل‭ ‬الدبلوماسي،‭ ‬كما‭ ‬أنّ‭ ‬بيان‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬يصف‭ ‬تركيا‭ ‬بالدولة‭ ‬الشقيقة،‭ ‬وأوضح‭ ‬أن‭ ‬التحرك‭ ‬التركي‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬القادمة‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يركز‭ ‬في‭ ‬المقام‭ ‬الأول‭ ‬على‭ ‬الملف‭ ‬الليبي‭ ‬نظراً‭ ‬لأهميته‭ ‬للأمن‭ ‬القومي‭ ‬المصري‭. ‬أما‭ ‬ملف‭ ‬المتوسط‭ ‬فمصر‭ ‬ليست‭ ‬طرفا‭ ‬فيه‭ ‬ولكنه‭ ‬مشكلة‭ ‬بين‭ ‬تركيا‭ ‬وحلف‭ ‬الناتو‭ . ‬فيما‭ ‬أكد‭ ‬محمد‭ ‬حجازي‭ ‬نائب‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬المصري‭ ‬الأسبق‭ ‬أن‭ ‬العلاقات‭ ‬المصرية‭ ‬التركية‭ ‬تشهد‭ ‬تطورات‭ ‬إيجابية،‭ ‬وعن‭ ‬المطالب‭ ‬المصرية‭ ‬من‭ ‬تركيا‭ ‬لعودة‭ ‬العلاقات‭ ‬قال‭ ‬حجازي‭ ‬أن‭ ‬القاهرة‭ ‬تود‭ ‬بناء‭ ‬العلاقات‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬القادمة‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬القانون‭ ‬الدولي‭ ‬وعدم‭ ‬التدخل‭ ‬في‭ ‬الشؤون‭ ‬الداخلية‭ ‬وإذا‭ ‬تحقق‭ ‬ذلك‭ ‬فسوف‭ ‬تكون‭ ‬الظروف‭ ‬مهيأة‭ ‬لعودة‭ ‬العلاقات‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مصر‭ ‬أبقت‭ ‬على‭ ‬قنوات‭ ‬التبادل‭ ‬التجاري‭ ‬مفتوحة‭ ‬حتى‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬توتر‭ ‬العلاقات‭ ‬حتى‭ ‬وصل‭ ‬التبادل‭ ‬إلى‭ ‬6‭ ‬مليارات‭ ‬دولار‭ .‬

‭ ‬من‭ ‬ناحية‭ ‬أخرى‭ ‬كشف‭ ‬السفير‭ ‬نادر‭ ‬سعد‭ ‬المتحدث‭ ‬بإسم‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬المصري‭ ‬أن‭ ‬عقد‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬اجتماعا‭ ‬مع‭ ‬مستثمرين‭ ‬ورجال‭ ‬أعمال‭ ‬أتراك‭ ‬دليل‭ ‬على‭ ‬تطور‭ ‬العلاقات‭ ‬المصرية‭ ‬التركية‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬شكلها‭ ‬الاقتصادي‭ ‬مضيفا‭ ‬أن‭ ‬حجم‭ ‬الميزان‭ ‬التجاري‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬7‭ ‬مليارات‭ ‬دولار‭ ‬بينها‭ ‬2‭.‬5‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬صادرات‭ ‬مصرية‭ ‬لتركيا‭.‬