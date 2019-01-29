اتفاق‭ ‬لتولي‭ ‬الناتو‭ ‬تحديث‭ ‬الجيش‭ ‬العراقي

رئيس الاستخبارات الامريكية: داعش لا يزال لديه آلاف المقاتلين
واشنطن – مرسي ابو طوق – بغداد – كريم عبد زاير
قال مدير الاستخبارات الوطنية الأميركية دان كوتس الثلاثاء أن تنظيم داعش –الدولة الإسلامية لا يزال يمتلك آلاف المقاتلين مما يجعله قادرا على تشكيل تهديد قوي في منطقة الشرق الأوسط وغيرها.
وقال كوتس في تقرير جديد للكونغرس حول التهديدات الرئيسية التي تواجهها الولايات المتحدة “لا يزال داعش يمتلك آلاف المقاتلين في العراق وسوريا، كما أن له ثمانية فروع وأكثر من 12 شبكة والآف المناصرين المنتشرين حول العالم رغم خسائره الجسيمة في القيادات والأراضي”.
كما استبعد دان كوتس الثلاثاء أن تتخلى كوريا الشمالية عن جميع أسلحتها النووية حتى لو أثمرت جهود الرئيس الأميركي دونالد ترامب للتفاوض مع بيونغ يانغ عن نتائج.
وقال حول التهديدات الرئيسية التي تواجهها الولايات المتحدة “نستمر في تقييمنا بأنه من غير المرجح أن تتخلى كوريا الشمالية عن جميع أسلحتها النووية وقدراتها على إنتاج تلك الأسلحة، رغم سعيها للتفاوض على خطوات لنزع الأسلحة النووية جزئياً للحصول على تنازلات أميركية ودولية رئيسية”. وفي بغداد تم توقيع اتفاق ليتولى حلف الناتو تدريب الجيش العراقي وتغييراساليب العقيدة القتالية للجيش ، حيث ابرمت وزارة الدفاع العراقية مذكرة تعاون لتطوير الجيش مع حلف الناتو.
وذكرت الوزارة في بيان الثلاثاء: انه” من اجل تنمية اساليب التدريس وكسب الخبرات وتطوير البنى التحتية في المؤسسات التعليمية والتدريبية وانعكاسها على تطوير قدرات الجيش العراقي، استضافت جامعة الدفاع الوطني، اليوم الثلاثاء، توقيع محضر التعاون بين الجانب العراقي الذي مثله رئيس اركان الجيش، عثمان الغانمي وعن بعثة الناتو مثله الجنرال ستيوارت بيج”.
وأضاف البيان: ان” الجانبين رحبا بهذه البداية التي تؤسس لمراحل جديدة متقدمة من العمل المشترك التي سوف تعمم لاحقاً على مدارس الصنوف وتشكيلات الجيش العراقي خاصة وان الحلف يمتلك خبرات كبيرة من قبل (29) دولة لتطوير المؤسسات التعليمية والتدريبية والنهوض بواقعها”