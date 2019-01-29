اتفاق‭ ‬لتولي‭ ‬الناتو‭ ‬تحديث‭ ‬الجيش‭ ‬العراقي

رئيس‭ ‬الاستخبارات‭ ‬الامريكية‭: ‬داعش‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬لديه‭ ‬آلاف‭ ‬المقاتلين

واشنطن‭ ‬–‭ ‬مرسي‭ ‬ابو‭ ‬طوق‭ ‬–‭ ‬بغداد‭ ‬–‭ ‬كريم‭ ‬عبد‭ ‬زاير‭ ‬

قال‭ ‬مدير‭ ‬الاستخبارات‭ ‬الوطنية‭ ‬الأميركية‭ ‬دان‭ ‬كوتس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬أن‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬–الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬يمتلك‭ ‬آلاف‭ ‬المقاتلين‭ ‬مما‭ ‬يجعله‭ ‬قادرا‭ ‬على‭ ‬تشكيل‭ ‬تهديد‭ ‬قوي‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وغيرها‭.‬

وقال‭ ‬كوتس‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬جديد‭ ‬للكونغرس‭ ‬حول‭ ‬التهديدات‭ ‬الرئيسية‭ ‬التي‭ ‬تواجهها‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬“لا‭ ‬يزال‭ ‬داعش‭ ‬يمتلك‭ ‬آلاف‭ ‬المقاتلين‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬وسوريا،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬له‭ ‬ثمانية‭ ‬فروع‭ ‬وأكثر‭ ‬من‭ ‬12‭ ‬شبكة‭ ‬والآف‭ ‬المناصرين‭ ‬المنتشرين‭ ‬حول‭ ‬العالم‭ ‬رغم‭ ‬خسائره‭ ‬الجسيمة‭ ‬في‭ ‬القيادات‭ ‬والأراضي”‭. ‬

كما‭ ‬استبعد‭ ‬دان‭ ‬كوتس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬أن‭ ‬تتخلى‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬عن‭ ‬جميع‭ ‬أسلحتها‭ ‬النووية‭ ‬حتى‭ ‬لو‭ ‬أثمرت‭ ‬جهود‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬للتفاوض‭ ‬مع‭ ‬بيونغ‭ ‬يانغ‭ ‬عن‭ ‬نتائج‭.‬

وقال‭ ‬حول‭ ‬التهديدات‭ ‬الرئيسية‭ ‬التي‭ ‬تواجهها‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬“نستمر‭ ‬في‭ ‬تقييمنا‭ ‬بأنه‭ ‬من‭ ‬غير‭ ‬المرجح‭ ‬أن‭ ‬تتخلى‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬عن‭ ‬جميع‭ ‬أسلحتها‭ ‬النووية‭ ‬وقدراتها‭ ‬على‭ ‬إنتاج‭ ‬تلك‭ ‬الأسلحة،‭ ‬رغم‭ ‬سعيها‭ ‬للتفاوض‭ ‬على‭ ‬خطوات‭ ‬لنزع‭ ‬الأسلحة‭ ‬النووية‭ ‬جزئياً‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬تنازلات‭ ‬أميركية‭ ‬ودولية‭ ‬رئيسية”‭. ‬وفي‭ ‬بغداد‭ ‬تم‭ ‬توقيع‭ ‬اتفاق‭ ‬ليتولى‭ ‬حلف‭ ‬الناتو‭ ‬تدريب‭ ‬الجيش‭ ‬العراقي‭ ‬وتغييراساليب‭ ‬العقيدة‭ ‬القتالية‭ ‬للجيش‭ ‬،‭ ‬حيث‭ ‬ابرمت‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬العراقية‭ ‬مذكرة‭ ‬تعاون‭ ‬لتطوير‭ ‬الجيش‭ ‬مع‭ ‬حلف‭ ‬الناتو‭.‬

وذكرت‭ ‬الوزارة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬الثلاثاء:‭ ‬انه”‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬تنمية‭ ‬اساليب‭ ‬التدريس‭ ‬وكسب‭ ‬الخبرات‭ ‬وتطوير‭ ‬البنى‭ ‬التحتية‭ ‬في‭ ‬المؤسسات‭ ‬التعليمية‭ ‬والتدريبية‭ ‬وانعكاسها‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬قدرات‭ ‬الجيش‭ ‬العراقي،‭ ‬استضافت‭ ‬جامعة‭ ‬الدفاع‭ ‬الوطني،‭ ‬اليوم‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬توقيع‭ ‬محضر‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬الجانب‭ ‬العراقي‭ ‬الذي‭ ‬مثله‭ ‬رئيس‭ ‬اركان‭ ‬الجيش،‭ ‬عثمان‭ ‬الغانمي‭ ‬وعن‭ ‬بعثة‭ ‬الناتو‭ ‬مثله‭ ‬الجنرال‭ ‬ستيوارت‭ ‬بيج”‭.‬

وأضاف‭ ‬البيان:‭ ‬ان”‭ ‬الجانبين‭ ‬رحبا‭ ‬بهذه‭ ‬البداية‭ ‬التي‭ ‬تؤسس‭ ‬لمراحل‭ ‬جديدة‭ ‬متقدمة‭ ‬من‭ ‬العمل‭ ‬المشترك‭ ‬التي‭ ‬سوف‭ ‬تعمم‭ ‬لاحقاً‭ ‬على‭ ‬مدارس‭ ‬الصنوف‭ ‬وتشكيلات‭ ‬الجيش‭ ‬العراقي‭ ‬خاصة‭ ‬وان‭ ‬الحلف‭ ‬يمتلك‭ ‬خبرات‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬(29)‭ ‬دولة‭ ‬لتطوير‭ ‬المؤسسات‭ ‬التعليمية‭ ‬والتدريبية‭ ‬والنهوض‭ ‬بواقعها”