اتفاق‭ ‬في‭ ‬السودان‭ ‬على‭ ‬فترة‭ ‬انتقالية‭ ‬مدتها‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات‭ ‬

الخرطوم‭ – ‬الزمان‭ ‬

أعلن‭ ‬المجلس‭ ‬العسكري‭ ‬الحاكم‭ ‬في‭ ‬السودان‭ ‬ليل‭ ‬الثلاثاء–الأربعاء‭ ‬أنّه‭ ‬تمّ‭ ‬الاتّفاق‭ ‬مع‭ ‬قوى‭ ‬إعلان‭ ‬الحرية‭ ‬والتغيير‭ ‬على‭ ‬فترة‭ ‬انتقالية‭ ‬مدّتها‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يُتمّم‭ ‬الاتفاق‭ ‬خلال‭ ‬24‭ ‬ساعة‭. ‬وقال‭ ‬الفريق‭ ‬ياسر‭ ‬عطا،‭ ‬أحد‭ ‬أعضاء‭ ‬المجلس،‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬«تمّ‭ ‬الاتّفاق‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬الفترة‭ ‬الانتقالية‭ ‬(لتسليم‭ ‬السلطة)‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات،‭ ‬تخصّص‭ ‬ال6‭ ‬أشهر‭ ‬الأولى‭ ‬منها‭ ‬لأولوية‭ ‬التوقيع‭ ‬على‭ ‬اتّفاقيات‭ ‬السلام‭ ‬ووقف‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬أرجاء‭ ‬البلاد»‭.‬

وأضاف‭ ‬«نعاهد‭ ‬شعبنا‭ ‬بأن‭ ‬يكتمل‭ ‬الاتّفاق‭ ‬كاملاً‭ ‬سليماً‭ ‬يحقّق‭ ‬طموحات‭ ‬شعبنا‭ ‬خلال‭ ‬أقلّ‭ ‬من‭ ‬24‭ ‬ساعة»،‭ ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬إلى‭ ‬تشكيل‭ ‬مجلسي‭ ‬السيادة‭ ‬والوزراء‭.‬

وبالنسبة‭ ‬للبرلمان،‭ ‬أوضح‭ ‬عطا‭ ‬الله‭ ‬أنّ‭ ‬الطرفين‭ ‬اتّفقا‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يتألّف‭ ‬«المجلس‭ ‬التشريعي‭ ‬من‭ ‬300‭ ‬عضو،‭ ‬67%‭ ‬منهم‭ ‬لقوى‭ ‬اعلان‭ ‬الحرية‭ ‬والتغيير‭ ‬و33%‭ ‬للقوى‭ ‬السياسية‭ ‬الأخرى»‭.‬

ومن‭ ‬جهته‭ ‬قال‭ ‬مدني‭ ‬عباس‭ ‬مدني‭ ‬القيادي‭ ‬بتحالف‭ ‬المحتجين‭ ‬خلال‭ ‬المؤتمر‭ ‬نفسه‭ ‬إنّ‭ ‬«مجلس‭ ‬السيادة‭ ‬يتمّ‭ ‬تشكيله‭ ‬بالتوافق‭ ‬بين‭ ‬المجلس‭ ‬العسكري‭ ‬وقوى‭ ‬الحرية‭ ‬والتغيير»‭.‬

وكان‭ ‬الطرفان‭ ‬اتّفقا‭ ‬الاثنين‭ ‬على‭ ‬هياكل‭ ‬السلطة‭ ‬المكوّنة‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬السيادة‭ ‬ومجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬والمجلس‭ ‬التشريعي‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تحدّد‭ ‬نسب‭ ‬المشاركة‭ ‬بين‭ ‬العسكريين‭ ‬والمدنيين‭ ‬في‭ ‬اجتماع‭ ‬الثلاثاء‭. ‬وعلى‭ ‬الرّغم‭ ‬من‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬اتّفاق‭ ‬الاثنين،‭ ‬شهدت‭ ‬العاصمة‭ ‬السودانية‭ ‬أحداثاً‭ ‬دامية‭ ‬مساء‭ ‬اليوم‭ ‬نفسه‭ ‬قتل‭ ‬خلالها‭ ‬ضابط‭ ‬برتبة‭ ‬رائد‭ ‬وخمسة‭ ‬متظاهرين‭ ‬في‭ ‬إطلاق‭ ‬نار‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مسلحين‭ ‬مجهولين‭ ‬في‭ ‬ساحة‭ ‬الاعتصام‭ ‬وسط‭ ‬الخرطوم‭.‬