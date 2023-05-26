اتفاق‭ ‬على‭ ‬مساهمة‭ ‬السعودية‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬أكبر‭ ‬حقل‭ ‬غاز‭ ‬عراقي

طهران تشكر بغداد على التعاون في تسديد تحويلات الحجاج
بغداد -عبد الحسين غزال
أعلن وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، امس، الاتفاق على مساهمة عملاق الشركات السعودية بتطوير حقل عكاز الغاز اكبر الحقول العراقية..
فيما تداول ناشطون عراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» و «تويتر» مقطع فيديو لمقابلة يظهر فيها رئيس الحكومة العراقية، محمد شياع السوداني مستذكرا حديثا سابقا مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان.
100 مليار دولار.. حديث رئيس وزراء العراق السوداني عن محمد بن سلمان يتصدر شركة «آرامكو» السعودية ستبدأ استثمار وتطوير حقل «عكاز» الغازي في العراق.
وفي مقطع الفيديو المتداول قال رئيس الوزراء العراقي: «الأمير محمد بن سلمان، قال لي أنا ووزرائي مستشارين عندك، ومستعد للاستثمار في العراق من المليار إلى الـ100 مليار دولار».
وقال نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني في كلمة له خلال مشاركته في المجلس التنسيقي العراقي – السعودي، ، إنه «قد تم الاتفاق مع السعودية على قيام شركة ارامكو بالاستثمار وتطوير حقل عكاز الغازي في محافظة الأنبار». وأضاف الوزير العراقي، إن «الهدف من استثمار بمساهمة شركة سعودية متخصصة هو تطوير حقل عكاز الغازي وصولا إلى طاقة انتاجية تناهز (400 مقمق) يوميا». فيما اكدت وزيرة المالية العراقي، طيف سامي، أمس ، حرص بلادها على توفير الدعم المطلوب لزيادة حجم الاستثمارات السعودية، والاستفادة مما توفره الحكومة من فرص استثمارية متميزة.
«»، وأفادت الوزيرة العراقية، بتوصل بلادها مع المسؤولين السعوديين إلى رؤى مشتركة لدعم القطاعات الحيوية في العراق، خاصة الزراعة والصناعة والصحة.
وجاءت تصريحاتها في اعقاب الاجتماع التنسيقي العراقي السعودي في دورته الخامسة، مضيفة أن «الاتفاق على تفعيل عمل اللجان بين الجانبين دعما لمشاريع البنى التحتية في العراق كالمستشفيات والمدارس والمراكز الصحية».
وأوضحت وزيرة المال العراقية أن العراق ركز ضمن أولويات لقاءاته بالمسؤولين السعوديين على دعم تطوير القطاع المصرفي ومشاريع الطاقة وتحسين بيئة الأعمال بين الطرفين.
فيما دعا وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الجمعة، نظيره العراقي فؤاد حسين، إلى تعزيز التعاون المصرفي بين البلدين.
وبحسب وكالة الانياء الفارسية «إرنا» ، فأن تصريحات عبد اللهيان جاءت خلال اتصال هاتفي مع فؤاد حسين، حيث ناقشا آخر تطورات العلاقات بين البلدين، والتأكيد على تنفيذ الاتفاقية الأمنية الموقعة بين الجانبين.
ومن بين الموضوعات الأخرى التي بحثها وزيرا خارجية البلدين، ضرورة تعزيز خطوط نقل الغاز الإيراني إلى العراق والتعاون الإقليمي، في وقت أعرب وزير الخارجية الإيراني عن امتنانه للتحويل المالي والمصرفي المتعلق بسفر الحجاج من اعتمادات إيران بواسطة العراق.
وفي السياق نفسه، أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، الثلاثاء الماضي، أن إيران خفضت إمدادات الغاز للعراق بنحو 20 مليون متر مكعب خلال اليومين الماضيين.
وكان بيان باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، ، الأربعاء الماضي، اكد توصل بلاده لاتفاق مع السعودية بشأن التعاون في مجال تطوير واقع الزراعة وصناعة التمور والملف البيئي، ومواجهة التغير المناخي.
وأوضح البيان، أن وزير الزراعة العراقي عباس العلياوي، التقى بوكيل وزارة الزراعة السعودي في مدينة جدة لبحث التعاون
وذكر أن هناك طموحا كبيرا بين البلدين في مجال تبادل الخبرات والعمل على تطوير الواقع الزراعي، خاصة واقع النخيل وصناعة التمور وكذلك التعاون في مجال الثروة السمكية، مشيرا إلى أن هنالك تعاونا مشتركا حسب الرؤية الخاصة بالخطة الحكومية العراقية لمواجهة التغيرات المناخية.
وأوضح أنه من المقرر توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين في المجال البيئي وتفعيل مذكرات التفاهم السابقة في هذا الشأن.