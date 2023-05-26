اتفاق‭ ‬على‭ ‬مساهمة‭ ‬السعودية‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬أكبر‭ ‬حقل‭ ‬غاز‭ ‬عراقي

طهران‭ ‬تشكر‭ ‬بغداد‭ ‬على‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬تسديد‭ ‬تحويلات‭ ‬الحجاج

بغداد‭ -‬عبد‭ ‬الحسين‭ ‬غزال

أعلن‭ ‬وزير‭ ‬النفط‭ ‬العراقي‭ ‬حيان‭ ‬عبد‭ ‬الغني،‭ ‬امس،‭ ‬الاتفاق‭ ‬على‭ ‬مساهمة‭ ‬عملاق‭ ‬الشركات‭ ‬السعودية‭ ‬بتطوير‭ ‬حقل‭ ‬عكاز‭ ‬الغاز‭ ‬اكبر‭ ‬الحقول‭ ‬العراقية‭..‬

فيما‭ ‬تداول‭ ‬ناشطون‭ ‬عراقيون‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬‮«‬فيسبوك‮»‬‭ ‬و‭ ‬‮«‬تويتر‮»‬‭ ‬مقطع‭ ‬فيديو‭ ‬لمقابلة‭ ‬يظهر‭ ‬فيها‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬العراقية،‭ ‬محمد‭ ‬شياع‭ ‬السوداني‭ ‬مستذكرا‭ ‬حديثا‭ ‬سابقا‭ ‬مع‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬السعودي،‭ ‬الأمير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭.‬

100‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭.. ‬حديث‭ ‬رئيس‭ ‬وزراء‭ ‬العراق‭ ‬السوداني‭ ‬عن‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬يتصدر‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬آرامكو‮»‬‭ ‬السعودية‭ ‬ستبدأ‭ ‬استثمار‭ ‬وتطوير‭ ‬حقل‭ ‬‮«‬عكاز‮»‬‭ ‬الغازي‭ ‬في‭ ‬العراق‭.‬

وفي‭ ‬مقطع‭ ‬الفيديو‭ ‬المتداول‭ ‬قال‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬العراقي‭: ‬‮«‬الأمير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان،‭ ‬قال‭ ‬لي‭ ‬أنا‭ ‬ووزرائي‭ ‬مستشارين‭ ‬عندك،‭ ‬ومستعد‭ ‬للاستثمار‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬من‭ ‬المليار‭ ‬إلى‭ ‬الـ100‭ ‬مليار‭ ‬دولار‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬لشؤون‭ ‬الطاقة‭ ‬وزير‭ ‬النفط‭ ‬حيان‭ ‬عبد‭ ‬الغني‭ ‬في‭ ‬كلمة‭ ‬له‭ ‬خلال‭ ‬مشاركته‭ ‬في‭ ‬المجلس‭ ‬التنسيقي‭ ‬العراقي‭ ‬–‭ ‬السعودي،‭ ‬،‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬قد‭ ‬تم‭ ‬الاتفاق‭ ‬مع‭ ‬السعودية‭ ‬على‭ ‬قيام‭ ‬شركة‭ ‬ارامكو‭ ‬بالاستثمار‭ ‬وتطوير‭ ‬حقل‭ ‬عكاز‭ ‬الغازي‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬الأنبار‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬الوزير‭ ‬العراقي،‭ ‬إن‭ ‬‮«‬الهدف‭ ‬من‭ ‬استثمار‭ ‬بمساهمة‭ ‬شركة‭ ‬سعودية‭ ‬متخصصة‭ ‬هو‭ ‬تطوير‭ ‬حقل‭ ‬عكاز‭ ‬الغازي‭ ‬وصولا‭ ‬إلى‭ ‬طاقة‭ ‬انتاجية‭ ‬تناهز‭ (‬400‭ ‬مقمق‭) ‬يوميا‮»‬‭. ‬فيما‭ ‬اكدت‭ ‬وزيرة‭ ‬المالية‭ ‬العراقي،‭ ‬طيف‭ ‬سامي،‭ ‬أمس‭ ‬،‭ ‬حرص‭ ‬بلادها‭ ‬على‭ ‬توفير‭ ‬الدعم‭ ‬المطلوب‭ ‬لزيادة‭ ‬حجم‭ ‬الاستثمارات‭ ‬السعودية،‭ ‬والاستفادة‭ ‬مما‭ ‬توفره‭ ‬الحكومة‭ ‬من‭ ‬فرص‭ ‬استثمارية‭ ‬متميزة‭.‬

‮«»‬،‭ ‬وأفادت‭ ‬الوزيرة‭ ‬العراقية،‭ ‬بتوصل‭ ‬بلادها‭ ‬مع‭ ‬المسؤولين‭ ‬السعوديين‭ ‬إلى‭ ‬رؤى‭ ‬مشتركة‭ ‬لدعم‭ ‬القطاعات‭ ‬الحيوية‭ ‬في‭ ‬العراق،‭ ‬خاصة‭ ‬الزراعة‭ ‬والصناعة‭ ‬والصحة‭.‬

وجاءت‭ ‬تصريحاتها‭ ‬في‭ ‬اعقاب‭ ‬الاجتماع‭ ‬التنسيقي‭ ‬العراقي‭ ‬السعودي‭ ‬‮ ‬في‭ ‬دورته‭ ‬الخامسة،‭ ‬مضيفة‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الاتفاق‭ ‬على‭ ‬تفعيل‭ ‬عمل‭ ‬اللجان‭ ‬بين‭ ‬الجانبين‭ ‬دعما‭ ‬لمشاريع‭ ‬البنى‭ ‬التحتية‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬كالمستشفيات‭ ‬والمدارس‭ ‬والمراكز‭ ‬الصحية‮»‬‭.‬

وأوضحت‭ ‬وزيرة‭ ‬المال‭ ‬العراقية‭ ‬أن‭ ‬العراق‭ ‬ركز‭ ‬ضمن‭ ‬أولويات‭ ‬لقاءاته‭ ‬بالمسؤولين‭ ‬السعوديين‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬تطوير‭ ‬القطاع‭ ‬المصرفي‭ ‬ومشاريع‭ ‬الطاقة‭ ‬وتحسين‭ ‬بيئة‭ ‬الأعمال‭ ‬بين‭ ‬الطرفين‭.‬

فيما‭ ‬دعا‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الإيراني،‭ ‬حسين‭ ‬أمير‭ ‬عبد‭ ‬اللهيان،‭ ‬اليوم‭ ‬الجمعة،‭ ‬نظيره‭ ‬العراقي‭ ‬فؤاد‭ ‬حسين،‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬المصرفي‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭.‬

وبحسب‭ ‬وكالة‭ ‬الانياء‭ ‬الفارسية‭ ‬‮«‬إرنا‮»‬‭ ‬،‭ ‬فأن‭ ‬تصريحات‭ ‬عبد‭ ‬اللهيان‭ ‬جاءت‭ ‬خلال‭ ‬اتصال‭ ‬هاتفي‭ ‬مع‭ ‬فؤاد‭ ‬حسين،‭ ‬حيث‭ ‬ناقشا‭ ‬آخر‭ ‬تطورات‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬البلدين،‭ ‬والتأكيد‭ ‬على‭ ‬تنفيذ‭ ‬الاتفاقية‭ ‬الأمنية‭ ‬الموقعة‭ ‬بين‭ ‬الجانبين‭.‬

ومن‭ ‬بين‭ ‬الموضوعات‭ ‬الأخرى‭ ‬التي‭ ‬بحثها‭ ‬وزيرا‭ ‬خارجية‭ ‬البلدين،‭ ‬ضرورة‭ ‬تعزيز‭ ‬خطوط‭ ‬نقل‭ ‬الغاز‭ ‬الإيراني‭ ‬إلى‭ ‬العراق‭ ‬والتعاون‭ ‬الإقليمي،‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬أعرب‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الإيراني‭ ‬عن‭ ‬امتنانه‭ ‬للتحويل‭ ‬المالي‭ ‬والمصرفي‭ ‬المتعلق‭ ‬بسفر‭ ‬الحجاج‭ ‬من‭ ‬اعتمادات‭ ‬إيران‭ ‬بواسطة‭ ‬العراق‭.‬

وفي‭ ‬السياق‭ ‬نفسه،‭ ‬أعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الكهرباء‭ ‬العراقية،‭ ‬الثلاثاء‭ ‬الماضي،‭ ‬أن‭ ‬إيران‭ ‬خفضت‭ ‬إمدادات‭ ‬الغاز‭ ‬للعراق‭ ‬بنحو‭ ‬20‭ ‬مليون‭ ‬متر‭ ‬مكعب‭ ‬خلال‭ ‬اليومين‭ ‬الماضيين‭.‬

وكان‭ ‬بيان‭ ‬باسم‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬لمجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬العراقي،‭ ‬،‭ ‬الأربعاء‭ ‬الماضي،‭ ‬اكد‭ ‬توصل‭ ‬بلاده‭ ‬لاتفاق‭ ‬مع‭ ‬السعودية‭ ‬بشأن‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تطوير‭ ‬واقع‭ ‬الزراعة‭ ‬وصناعة‭ ‬التمور‭ ‬والملف‭ ‬البيئي،‭ ‬ومواجهة‭ ‬التغير‭ ‬المناخي‭.‬

وأوضح‭ ‬البيان،‭ ‬أن‭ ‬وزير‭ ‬الزراعة‭ ‬العراقي‭ ‬عباس‭ ‬العلياوي،‭ ‬التقى‭ ‬بوكيل‭ ‬وزارة‭ ‬الزراعة‭ ‬السعودي‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬جدة‭ ‬لبحث‭ ‬التعاون‭ ‬

وذكر‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬طموحا‭ ‬كبيرا‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬الواقع‭ ‬الزراعي،‭ ‬خاصة‭ ‬واقع‭ ‬النخيل‭ ‬وصناعة‭ ‬التمور‭ ‬وكذلك‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الثروة‭ ‬السمكية،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هنالك‭ ‬تعاونا‭ ‬مشتركا‭ ‬حسب‭ ‬الرؤية‭ ‬الخاصة‭ ‬بالخطة‭ ‬الحكومية‭ ‬العراقية‭ ‬لمواجهة‭ ‬التغيرات‭ ‬المناخية‭.‬

وأوضح‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬توقيع‭ ‬مذكرة‭ ‬تفاهم‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬البيئي‭ ‬وتفعيل‭ ‬مذكرات‭ ‬التفاهم‭ ‬السابقة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشأن‭.‬