اتفاق‭ ‬سياسي‭ ‬في‭ ‬السليمانية‭ ‬يحسم‭ ‬المناصب‭ ‬الرئاسية‭ ‬بإقليم‭ ‬كردستان‭  ‬

نشر قوات الاتحاد الوطني في قاعدة عسكرية بكركوك
اربيل – كركوك – الزمان
بعد مفاوضات شاقة لشهور تخللتها وساطات وضمانات ، أعلن الحزبان الديمقراطي والاتحاد الوطني الكرديان التوصل الى صيغة لاختيار الرئاسات الثلاث في اقليم كردستان وحل قضية كركوك والاتفاق على ترشيح شخصية لوزارة العدل الاتحادية من قبل رئيس الحزب الديمقراطي مسعود البارزاني الذي من المنتظر ان يبت بالاختيار قبل انتهاء عطلة الفصل التشريعي الحالي للبرلمان العراقي واعلن المتحدث الرسمي بأسم الاتحاد الوطني الكردستاني، سعدي بيرة الجمعة، توصل حزبه مع الديمقراطي الكردستاني، لاختيار محافظ جديد لكركوك بالتوافق مع جميع المكونات الاخرى في المحافظة. وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده بيرة مع المتحدث الرسمي باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني، محمود محمد عقب انتهاء اجتماع الحزبين الذي عُقد بالسليمانية.
وقال بيره في المؤتمر بخصوص اجتماع مجلس محافظة كركوك المرتقب انه «سيتم عقد جلسة لمجلس محافظة كركوك في الموعد المقرر يوم 18 من شهر شباط الجاري».
واوضح ان «مسألة تسمية محافظ جديد لكركوك ستكون بالتوافق، وبرضى جميع المكونات بالمحافظة».
وبشأن مكان عقد الاجتماع، قال المتحدث بأسم الاتحاد الوطني، ان «تحديد مكان عقد الاجتماع، متروك لاعضاء المجلس والموضوع الاهم بالنسبة لنا، هو التوصل الى اتفاق مشترك مع الديمقراطي لاختيار المحافظ مقارنة بمكان عقد الاجتماع». وكانت قد دخلت قوة ٌ من مكافحة الارهاب التابعة للاتحاد الوطني الكرستاني يقودُها لاهور شيخ جنكي الى محافظةِ كركوك ،ونشرت وسائلُ اعلامٍ كردية صوراً للقواتِِ القادمةِ من السليمانية اثناءَ دخولها الى كركوك في الساعاتِ الاولى من صباح الخميس ،وقالت إن قوات مكافحة الارهاب التابعةَ للاتحاد الوطني ستتمركزُ في قاعدة k1 وانها ستنتشرُ فيما بعد في المناطق المتنازع عليها الى جانب ِالقوات الاتحادية.