اتفاق‭ ‬سياسي‭ ‬في‭ ‬السليمانية‭ ‬يحسم‭ ‬المناصب‭ ‬الرئاسية‭ ‬بإقليم‭ ‬كردستان‭  ‬

نشر‭ ‬قوات‭ ‬الاتحاد‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬قاعدة‭ ‬عسكرية‭ ‬بكركوك

اربيل‭ – ‬كركوك‭ – ‬الزمان‭ ‬

بعد‭ ‬مفاوضات‭ ‬شاقة‭ ‬لشهور‭ ‬تخللتها‭ ‬وساطات‭ ‬وضمانات‭ ‬،‭ ‬أعلن‭ ‬الحزبان‭ ‬الديمقراطي‭ ‬والاتحاد‭ ‬الوطني‭ ‬الكرديان‭ ‬التوصل‭ ‬الى‭ ‬صيغة‭ ‬لاختيار‭ ‬الرئاسات‭ ‬الثلاث‭ ‬في‭ ‬اقليم‭ ‬كردستان‭ ‬وحل‭ ‬قضية‭ ‬كركوك‭ ‬والاتفاق‭ ‬على‭ ‬ترشيح‭ ‬شخصية‭ ‬لوزارة‭ ‬العدل‭ ‬الاتحادية‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬رئيس‭ ‬الحزب‭ ‬الديمقراطي‭ ‬مسعود‭ ‬البارزاني‭ ‬الذي‭ ‬من‭ ‬المنتظر‭ ‬ان‭ ‬يبت‭ ‬بالاختيار‭ ‬قبل‭ ‬انتهاء‭ ‬عطلة‭ ‬الفصل‭ ‬التشريعي‭ ‬الحالي‭ ‬للبرلمان‭ ‬العراقي‭ ‬واعلن‭ ‬المتحدث‭ ‬الرسمي‭ ‬بأسم‭ ‬الاتحاد‭ ‬الوطني‭ ‬الكردستاني،‭ ‬سعدي‭ ‬بيرة‭ ‬الجمعة،‭ ‬توصل‭ ‬حزبه‭ ‬مع‭ ‬الديمقراطي‭ ‬الكردستاني،‭ ‬لاختيار‭ ‬محافظ‭ ‬جديد‭ ‬لكركوك‭ ‬بالتوافق‭ ‬مع‭ ‬جميع‭ ‬المكونات‭ ‬الاخرى‭ ‬في‭ ‬المحافظة‭. ‬وجاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬عقده‭ ‬بيرة‭ ‬مع‭ ‬المتحدث‭ ‬الرسمي‭ ‬باسم‭ ‬الحزب‭ ‬الديمقراطي‭ ‬الكردستاني،‭ ‬محمود‭ ‬محمد‭ ‬عقب‭ ‬انتهاء‭ ‬اجتماع‭ ‬الحزبين‭ ‬الذي‭ ‬عُقد‭ ‬بالسليمانية‭.‬

وقال‭ ‬بيره‭ ‬في‭ ‬المؤتمر‭ ‬بخصوص‭ ‬اجتماع‭ ‬مجلس‭ ‬محافظة‭ ‬كركوك‭ ‬المرتقب‭ ‬انه‭ ‬«سيتم‭ ‬عقد‭ ‬جلسة‭ ‬لمجلس‭ ‬محافظة‭ ‬كركوك‭ ‬في‭ ‬الموعد‭ ‬المقرر‭ ‬يوم‭ ‬18‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬شباط‭ ‬الجاري»‭.‬

واوضح‭ ‬ان‭ ‬«مسألة‭ ‬تسمية‭ ‬محافظ‭ ‬جديد‭ ‬لكركوك‭ ‬ستكون‭ ‬بالتوافق،‭ ‬وبرضى‭ ‬جميع‭ ‬المكونات‭ ‬بالمحافظة»‭.‬

وبشأن‭ ‬مكان‭ ‬عقد‭ ‬الاجتماع،‭ ‬قال‭ ‬المتحدث‭ ‬بأسم‭ ‬الاتحاد‭ ‬الوطني،‭ ‬ان‭ ‬«تحديد‭ ‬مكان‭ ‬عقد‭ ‬الاجتماع،‭ ‬متروك‭ ‬لاعضاء‭ ‬المجلس‭ ‬والموضوع‭ ‬الاهم‭ ‬بالنسبة‭ ‬لنا،‭ ‬هو‭ ‬التوصل‭ ‬الى‭ ‬اتفاق‭ ‬مشترك‭ ‬مع‭ ‬الديمقراطي‭ ‬لاختيار‭ ‬المحافظ‭ ‬مقارنة‭ ‬بمكان‭ ‬عقد‭ ‬الاجتماع»‭. ‬وكانت‭ ‬قد‭ ‬دخلت‭ ‬قوة‭ ‬ٌ‭ ‬من‭ ‬مكافحة‭ ‬الارهاب‭ ‬التابعة‭ ‬للاتحاد‭ ‬الوطني‭ ‬الكرستاني‭ ‬يقودُها‭ ‬لاهور‭ ‬شيخ‭ ‬جنكي‭ ‬الى‭ ‬محافظةِ‭ ‬كركوك‭ ‬،ونشرت‭ ‬وسائلُ‭ ‬اعلامٍ‭ ‬كردية‭ ‬صوراً‭ ‬للقواتِِ‭ ‬القادمةِ‭ ‬من‭ ‬السليمانية‭ ‬اثناءَ‭ ‬دخولها‭ ‬الى‭ ‬كركوك‭ ‬في‭ ‬الساعاتِ‭ ‬الاولى‭ ‬من‭ ‬صباح‭ ‬الخميس‭ ‬،وقالت‭ ‬إن‭ ‬قوات‭ ‬مكافحة‭ ‬الارهاب‭ ‬التابعةَ‭ ‬للاتحاد‭ ‬الوطني‭ ‬ستتمركزُ‭ ‬في‭ ‬قاعدة‭ ‬k1‭ ‬وانها‭ ‬ستنتشرُ‭ ‬فيما‭ ‬بعد‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬المتنازع‭ ‬عليها‭ ‬الى‭ ‬جانب‭ ‬ِالقوات‭ ‬الاتحادية‭.‬