اتفاق‭ ‬تاريخي‭ ‬بين‭ ‬الصين‭ ‬وروسيا‭ ‬بشأن‭ ‬مشروع‭ ‬غاز‭ ‬سيبيريا‭ ‬

رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الياباني‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا

كييف‭- ‬ا‭ ‬ف‭ ‬ب‭ -‬موسكو‭ -‬الزمان‭ ‬

‭ ‬أكد‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬الثلاثاء‭ ‬أنه‭ ‬أجرى‭ ‬محادثات‭ ‬‮«‬مهمة‭ ‬جدا‭ ‬وصريحة‮»‬‭ ‬مع‭ ‬نظيره‭ ‬الصيني‭ ‬شي‭ ‬جينبينغ‭ ‬الذي‭ ‬عبر‭ ‬عن‭ ‬رغبته‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬التنسيق‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭.‬

واعلن‭ ‬بوتين‭ ‬الثلاثاء‭ ‬بعد‭ ‬محادثات‭ ‬ثانية‭ ‬مع‭ ‬نظيره‭ ‬الصيني‭ ‬شي‭ ‬جينبينغ،‭ ‬أن‭ ‬بكين‭ ‬وموسكو‭ ‬توصلتا‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬بشأن‭ ‬مشروع‭ ‬خط‭ ‬أنابيب‭ ‬الغاز‭ ‬الضخم‭ ‬‮«‬قوة‭ ‬سيبيريا‭ ‬2‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬سيربط‭ ‬سيبيريا‭ ‬بشمال‭ ‬غرب‭ ‬الصين‭.‬

وقال‭ ‬بوتين‭ ‬في‭ ‬الكرملين‭ ‬‮«‬كل‭ ‬الاتفاقات‭ ‬أُبرمت‮»‬‭ ‬موضحا‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬مع‭ ‬دخول‭ (‬المشروع‭) ‬حيز‭ ‬الخدمة،‭ ‬سيمر‭ ‬50‭ ‬مليار‭ ‬متر‭ ‬مكعب‭ ‬من‭ ‬الغاز‮»‬‭ ‬عبر‭ ‬خط‭ ‬أنابيب‭ ‬الغاز‭ ‬هذا‭ ‬الذي‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬زيادة‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬عمليات‭ ‬التسليم‭ ‬الروسية‭ ‬إلى‭ ‬الصين‭. ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬الثاني‭ ‬لزيارة‭ ‬الرئيس‭ ‬الصيني‭ ‬الى‭ ‬موسكو،‭ ‬عقد‭ ‬بوتين‭ ‬وشي‭ ‬لقاء‭ ‬جديدا‭ ‬بعد‭ ‬خلوة‭ ‬الاثنين‭ ‬استمرت‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬أربع‭ ‬ساعات‭.‬

وقال‭ ‬بوتين‭ ‬في‭ ‬تعليقات‭ ‬بثها‭ ‬التلفزيون‭ ‬الرسمي‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬حصل‭ ‬تبادل‭ ‬مهم‭ ‬جدا‭ ‬وصريح‭ ‬لوجهات‭ ‬النظر‭ ‬حول‭ ‬آفاق‭ ‬تطوير‭ ‬العلاقات‭ ‬الروسية‭-‬الصينية‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬الشق‭ ‬الاقتصادي‭ ‬من‭ ‬المحادثات‭ ‬أكد‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬لنظيره‭ ‬الصيني‭ ‬ان‭ ‬‮«‬قطاع‭ ‬الأعمال‭ ‬الروسي‭ ‬قادر‭ ‬على‭ ‬تلبية‭ ‬الطلب‭ ‬الصيني‭ ‬المتزايد‭ ‬على‭ ‬الطاقة‮»‬‭.‬

من‭ ‬جهته‭ ‬أعلن‭ ‬الرئيس‭ ‬الصيني‭ ‬انه‭ ‬يريد‭ ‬‮«‬تعزيز‭ ‬التنسيق‭ ‬والتعاون‭ ‬مع‭ ‬روسيا‮»‬‭.‬

في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬أكد‭ ‬شي‭ ‬أن‭ ‬بكين‭ ‬ستواصل‭ ‬إعطاء‭ ‬الأولوية‭ ‬للعلاقات‭ ‬‮«‬الاستراتيجية‮»‬‭ ‬مع‭ ‬روسيا،‭ ‬واصفا‭ ‬البلدين‭ ‬بانهما‭ ‬‮«‬قوتان‭ ‬كبريان‮»‬،‭ ‬ليعبر‭ ‬بذلك‭ ‬عن‭ ‬توافقه‭ ‬مع‭ ‬نظيره‭ ‬الروسي‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬الغرب‭ ‬وفي‭ ‬خضم‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬اوكرانيا‭.‬

وقال‭ ‬شي‭ ‬خلال‭ ‬لقاء‭ ‬مع‭ ‬رئيس‭ ‬‮ ‬الوزراء‭ ‬الروسي‭ ‬ميخائيل‭ ‬ميشوستين،‭ ‬إن‭ ‬بكين‭ ‬‮«‬ستواصل‭ ‬إعطاء‭ ‬الأولوية‭ ‬للشراكة‭ ‬لاستراتيجية‭ ‬الشاملة‭ ‬بين‭ ‬الصين‭ ‬وروسيا‮»‬‭ ‬بحسب‭ ‬تصريحات‭ ‬أوردتها‭ ‬وكالات‭ ‬الانباء‭ ‬الروسية‭. ‬وأعلن‭ ‬شي‭ ‬انه‭ ‬دعا‭ ‬نظيره‭ ‬الروسي‭ ‬لزيارة‭ ‬الصين‭ ‬هذه‭ ‬السنة،‭ ‬في‭ ‬مؤشر‭ ‬إلى‭ ‬متانة‭ ‬الروابط‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬اللذين‭ ‬يواجهان‭ ‬توترا‭ ‬مع‭ ‬الغرب‭. ‬وذلك‭ ‬رغم‭ ‬مذكرة‭ ‬التوقيف‭ ‬التي‭ ‬أصدرتها‭ ‬المحكمة‭ ‬الجنائية‭ ‬الدولية‭ ‬بحق‭ ‬بوتين‭.‬

للمفارقة،‭ ‬فانه‭ ‬فيما‭ ‬كان‭ ‬شي‭ ‬يعبر‭ ‬عن‭ ‬دعمه‭ ‬لموسكو،‭ ‬وصل‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الياباني‭ ‬فوميو‭ ‬كيشيدا‭ ‬الثلاثاء‭ ‬الى‭ ‬اوكرانيا‭ ‬في‭ ‬زيارة‭ ‬مفاجئة‭.‬

رحبت‭ ‬كييف‭ ‬بالزيارة‭ ‬باعتبارها‭ ‬‮«‬تاريخية‮»‬‭ ‬وتدل‭ ‬على‭ ‬‮«‬تضامن‭ ‬وتعاون‭ ‬قوي‮»‬‭ ‬بين‭ ‬كييف‭ ‬وطوكيو‭ ‬كما‭ ‬كتبت‭ ‬النائبة‭ ‬الأولى‭ ‬لوزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الأوكراني‭ ‬أمينة‭ ‬جبار‭.‬

وزار‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الياباني‭ ‬مدينة‭ ‬بوتشا‭ ‬حيث‭ ‬اتهمت‭ ‬القوات‭ ‬الروسية‭ ‬بقتل‭ ‬مدنيين‭ ‬خلال‭ ‬أسابيع‭ ‬من‭ ‬انتشارها‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المنطقة‭ ‬الواقعة‭ ‬في‭ ‬ضواحي‭ ‬كييف،‭ ‬السنة‭ ‬الماضية‭.‬

وكيشيدا‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬العضو‭ ‬الوحيد‭ ‬من‭ ‬مجموعة‭ ‬السبع‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يتوجه‭ ‬الى‭ ‬كييف‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬النزاع‭ ‬في‭ ‬شباط‭/‬فبراير‭ ‬2022،‭ ‬سيلتقي‭ ‬هناك‭ ‬الرئيس‭ ‬الأوكراني‭ ‬فولوديمير‭ ‬زيلينسكي‭.‬

انضمت‭ ‬طوكيو‭ ‬إلى‭ ‬العقوبات‭ ‬الغربية‭ ‬المفروضة‭ ‬على‭ ‬روسيا‭ ‬وأعلنت‭ ‬في‭ ‬شباط‭/‬فبراير‭ ‬عن‭ ‬مساعدة‭ ‬جديدة‭ ‬بقيمة‭ ‬5‭.‬5‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ (‬5.1‭ ‬مليار‭ ‬يورو‭)‬‭ ‬لأوكرانيا‭. ‬غير‭ ‬أن‭ ‬اليابان‭ ‬لم‭ ‬تقدم‭ ‬لكييف‭ ‬مساعدة‭ ‬عسكرية‭ ‬إذ‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬محظور‭ ‬بموجب‭ ‬دستور‭ ‬البلاد‭ ‬السلمي‭.‬

وكان‭ ‬بوتين‭ ‬وشي‭ ‬عقدا‭ ‬خلوة‭ ‬الإثنين‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬لقاء‭ ‬غير‭ ‬رسمي‭ ‬بينهما‭ ‬في‭ ‬الكرملين‭.‬

خلال‭ ‬هذا‭ ‬اللقاء‭ ‬الأول‭ ‬ابدى‭ ‬بوتين‭ ‬استعداده‭ ‬لبحث‭ ‬مبادرة‭ ‬بكين‭ ‬الهادفة‭ ‬لوقف‭ ‬النزاع‭ ‬في‭ ‬اوكرانيا‭.‬

وقال‭ ‬بوتين‭ ‬متوجها‭ ‬إلى‭ ‬شي‭ ‬بوصفه‭ ‬‮«‬صديقي‭ ‬العزيز‮»‬‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬اللقاء‭ ‬‮«‬أعرف‭ ‬أن‭ … ‬لديكم‭ ‬موقفا‭ ‬عادلا‭ ‬ومتوازنا‭ ‬في‭ ‬المسائل‭ ‬الدولية‭ ‬الأكثر‭ ‬إلحاحا‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬إنه‭ ‬يدرس‭ ‬المبادرة‭ ‬التي‭ ‬طرحتها‭ ‬بكين‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬السلام‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬روسيا‭ ‬والصين‭ ‬لديهما‭ ‬‮«‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الأهداف‮»‬‭ ‬المشتركة‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬أكد‭ ‬شي‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬أن‭ ‬بلاده‭ ‬‮«‬ستواصل‭ ‬لعب‭ ‬دور‭ ‬بناء‮»‬‭ ‬بحثا‭ ‬عن‭ ‬تسوية‭ ‬سياسية‭ ‬للنزاع‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬نقلت‭ ‬وكالة‭ ‬‮«‬الصين‭ ‬الجديدة‮»‬‭ ‬للأنباء‭.‬

وتطرح‭ ‬الصين‭ ‬نفسها‭ ‬في‭ ‬موقع‭ ‬الوسيط‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭ ‬وأصدرت‭ ‬في‭ ‬شباط‭/‬فبراير‭ ‬وثيقة‭ ‬من‭ ‬12‭ ‬نقطة‭ ‬تدعو‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬وقف‭ ‬الأعمال‭ ‬العدائية‮»‬‭ ‬واحترام‭ ‬وحدة‭ ‬وسلامة‭ ‬أراضي‭ ‬جميع‭ ‬الدول‭ ‬وتحض‭ ‬موسكو‭ ‬وكييف‭ ‬على‭ ‬الدخول‭ ‬في‭ ‬مفاوضات‭ ‬سلام‭.‬

غير‭ ‬أن‭ ‬الدول‭ ‬الغربية‭ ‬تعتبر‭ ‬أن‭ ‬دعم‭ ‬بكين‭ ‬لموسكو‭ ‬لا‭ ‬يسمح‭ ‬لها‭ ‬بأن‭ ‬تكون‭ ‬وسيطا‭ ‬ذا‭ ‬مصداقية‭. ‬واتهمت‭ ‬واشنطن‭ ‬مؤخرا‭ ‬السلطات‭ ‬الصينية‭ ‬بأنها‭ ‬تدرس‭ ‬تسليم‭ ‬أسلحة‭ ‬إلى‭ ‬روسيا،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬نفته‭ ‬الصين‭ ‬بحزم‭.‬

ويرى‭ ‬البعض‭ ‬في‭ ‬الغرب‭ ‬أن‭ ‬الصين‭ ‬قد‭ ‬تتخذ‭ ‬الهجوم‭ ‬الروسي‭ ‬على‭ ‬أوكرانيا‭ ‬نموذجا‭ ‬لشن‭ ‬هجوم‭ ‬على‭ ‬تايوان‭.‬

وشكك‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الأميركي‭ ‬أنتوني‭ ‬بلينكن‭ ‬الإثنين‭ ‬بمقترحات‭ ‬بكين‭ ‬‮«‬للسلام‮»‬‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭ ‬وقال‭ ‬‮«‬على‭ ‬العالم‭ ‬ألا‭ ‬ينخدع‭ ‬بأي‭ ‬قرار‭ ‬تكتيكي‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬روسيا،‭ ‬بدعم‭ ‬من‭ ‬الصين‭ ‬أو‭ ‬أي‭ ‬دولة‭ ‬أخرى،‭ ‬بتجميد‭ ‬الحرب‭ ‬بشروطها‮»‬‭.‬

ولفت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬شي‭ ‬توجه‭ ‬إلى‭ ‬روسيا‭ ‬بعد‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام‭ ‬فقط‭ ‬على‭ ‬صدور‭ ‬مذكرة‭ ‬التوقيف‭ ‬بحق‭ ‬بوتين،‭ ‬معتبرا‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬يثبت‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يود‭ ‬‮«‬تحميل‭ ‬الرئيس‭ (‬الروسي‭) ‬مسؤولية‭ ‬الفظاعات‭ ‬التي‭ ‬ارتكبها‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‮»‬‭.‬

ودعت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الصينية‭ ‬الإثنين‭ ‬المحكمة‭ ‬الجنائية‭ ‬الدولية‭ ‬إلى‭ ‬تفادي‭ ‬‮«‬التسييس‮»‬‭ ‬واحترام‭ ‬حصانة‭ ‬رؤساء‭ ‬الدول‭.‬

من‭ ‬جانبها‭ ‬دعت‭ ‬كييف‭ ‬الحذرة‭ ‬من‭ ‬النوايا‭ ‬الصينية‭ ‬الاثنين‭ ‬شي‭ ‬‮«‬الى‭ ‬استخدام‭ ‬نفوذه‭ ‬على‭ ‬موسكو‭ ‬لكي‭ ‬توقف‭ ‬حربها‭ ‬العدوانية‮»‬‭.‬

في‭ ‬هذا‭ ‬السياق‭ ‬قال‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لحلف‭ ‬شمال‭ ‬الأطلسي‭ ‬ينس‭ ‬ستولتنبرغ‭ ‬الثلاثاء‭ ‬في‭ ‬بروكسل‭ ‬إن‭ ‬‮«‬الأمر‭ ‬يعود‭ ‬لأوكرانيا‭ ‬لتقرر‭ ‬ما‭ ‬هي‭ ‬الشروط‭ ‬المقبولة‭ ‬لأي‭ ‬حل‭ ‬سلمي‭ … ‬على‭ ‬الصين‭ ‬أن‭ ‬تفهم‭ ‬وجهة‭ ‬نظر‭ ‬أوكرانيا‭ ‬وأن‭ ‬تتعامل‭ ‬مباشرة‭ ‬مع‭ ‬الرئيس‭ ‬زيلينسكي‮»‬‭. ‬وشدد‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬‮«‬أي‭ ‬حل‭ ‬سلمي‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يقوم‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬احترام‭ ‬وحدة‭ ‬أراضي‭ ‬وسيادة‭ ‬أوكرانيا‮»‬‭.‬

‭- ‬شحنات‭ ‬الغاز‭ -‬

ورأى‭ ‬الخبير‭ ‬الفرنسي‭ ‬في‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬الصينية‭ ‬أنطوان‭ ‬بونداز،‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬أسئلة‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس،‭ ‬أن‭ ‬بكين‭ ‬تريد‭ ‬في‭ ‬الملف‭ ‬الأوكراني‭ ‬ترويج‭ ‬‮«‬صورة‭ ‬لها‭ ‬كعامل‭ ‬استقرار‭ … ‬وخصوصا‭ ‬لدى‭ ‬الدول‭ ‬غير‭ ‬الغربية‮»‬‭ ‬مع‭ ‬السعي‭ ‬لـ»الطعن‭ ‬في‭ ‬شرعية‭ ‬الأنظمة‭ ‬الديموقراطية‮»‬‭.‬

وتعمل‭ ‬بكين‭ ‬وموسكو‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة‭ ‬على‭ ‬طرح‭ ‬نفسيهما‭ ‬في‭ ‬موقع‭ ‬الوزن‭ ‬الجيوسياسي‭ ‬المقابل‭ ‬لنفوذ‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وحلفائها‭.‬

كما‭ ‬ستحتل‭ ‬المسائل‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والمالية‭ ‬حيزا‭ ‬كبيرا‭ ‬من‭ ‬المفاوضات‭ ‬الثلاثاء‭ ‬بين‭ ‬شي‭ ‬وبوتين‭.‬

وفي‭ ‬دليل‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬التكامل‭ ‬الاقتصادي‭ ‬المتزايد‭ ‬بين‭ ‬البلدين،‭ ‬أعلنت‭ ‬شركة‭ ‬غازبروم‭ ‬الروسية‭ ‬العملاقة‭ ‬الثلاثاء‭ ‬عن‭ ‬تسليم‭ ‬شحنات‭ ‬يومية‭ ‬قياسية‭ ‬الى‭ ‬بكين‭ ‬الاثنين‭ ‬عبر‭ ‬خط‭ ‬أنابيب‭ ‬سيبيريا‭ ‬الذي‭ ‬يمر‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأقصى‭ ‬الروسي‭ ‬باتجاه‭ ‬شمال‭ ‬شرق‭ ‬الصين‭.‬

وقالت‭ ‬غازبروم‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إنها‭ ‬سلمت‭ ‬الاثنين‭ ‬‮«‬الكميات‭ ‬المطلوبة‭ ‬وحققت‭ ‬رقما‭ ‬قياسيا‭ ‬جديدا‭ ‬لامدادات‭ ‬الغاز‭ ‬اليومية‭ ‬نحو‭ ‬الصين‮»‬‭. ‬وردا‭ ‬على‭ ‬أسئلة‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬حول‭ ‬الرقم‭ ‬الدقيق‭ ‬لهذه‭ ‬الكميات،‭ ‬أعلنت‭ ‬الشركة‭ ‬أنها‭ ‬‮«‬لا‭ ‬تقدم‭ ‬معلومات‭ ‬إضافية‮»‬‭.‬

ميدانيا،‭ ‬أعلن‭ ‬حاكم‭ ‬منطقة‭ ‬روسية‭ ‬أن‭ ‬اوكرانيا‭ ‬شنت‭ ‬الثلاثاء‭ ‬هجوما‭ ‬بطائرة‭ ‬مسيرة‭ ‬على‭ ‬محطة‭ ‬لضخ‭ ‬النفط‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬روسية‭ ‬حدودية‭ ‬بدون‭ ‬أن‭ ‬يسفر‭ ‬ذلك‭ ‬عن‭ ‬سقوط‭ ‬ضحايا‭.‬

بحسب‭ ‬الكرملين‭ ‬فان‭ ‬بوتين‭ ‬وشي‭ ‬سيوقعان‭ ‬على‭ ‬عدة‭ ‬وثائق‭ ‬الثلاثاء‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬اعلان‭ ‬مشترك‭ ‬يتعلق‭ ‬بتعميق‭ ‬علاقتهما‭ ‬الاقتصادية‭ ‬بحلول‭ ‬2030‭.‬