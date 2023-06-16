اتفاق‭ ‬بين‭ ‬تل‭ ‬أبيب‭ ‬وموسكو‭ ‬على‭ ‬فتح‭ ‬قسم‭ ‬قنصلي‭ ‬بالقدس‭ ‬

القدس‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬اعلنت‭ ‬إسرائيل‭ ‬وروسيا‭ ‬الجمعة‭ ‬إبرام‭ ‬اتفاق‭ ‬ينهي‭ ‬نزاعًا‭ ‬عقاريًا‭ ‬في‭ ‬القدس‭ ‬الغربية‭ ‬تفتح‭ ‬موسكو‭ ‬بموجبه‭ ‬قسمًا‭ ‬قنصليًا‭ ‬في‭ ‬المدينة‭ ‬المقدسة،‭ ‬إحدى‭ ‬القضايا‭ ‬الرئيسية‭ ‬في‭ ‬النزاع‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬الفلسطيني‭.‬

وقالت‭ ‬السفارة‭ ‬الروسية‭ ‬في‭ ‬تل‭ ‬أبيب‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إن‭ ‬‮«‬اتفاقية‭ ‬التسوية‮»‬‭ ‬هذه‭ ‬جاءت‭ ‬نتيجة‭ ‬سنوات‭ ‬عديدة‭ ‬من‭ ‬المفاوضات،‭ ‬وتتعلق‭ ‬بـ»توضيح‭ ‬حدود‭ ‬ومساحة‭ ‬قطعة‭ ‬أرض‭ ‬روسية‭ ‬في‭ ‬القدس‭ ‬الغربية‮»‬‭.‬

وبحسب‭ ‬البيان‭ ‬‮«‬سيتم‭ ‬استخدام‭ ‬الأرض‭ ‬المذكورة‭ (…) ‬لبناء‭ ‬مجمع‭ ‬من‭ ‬المباني‭ ‬والمنشآت‭ ‬المستخدمة‭ ‬لتلبية‭ ‬احتياجات‭ ‬المكتب‭ ‬الفرعي‭ ‬للقسم‭ ‬القنصلي‭ ‬في‭ ‬السفارة‭ ‬الروسية‭ ‬في‭ ‬إسرائيل‮»‬‭. ‬وأكدت‭ ‬السفارة‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬‮«‬تخدم‭ ‬بشكل‭ ‬كامل‭ ‬مصالح‭ ‬تعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬الودية‭ ‬المتعددة‭ ‬الأوجه‭ ‬بين‭ ‬روسيا‭ ‬وإسرائيل‭ ‬وتتماشى‭ ‬مع‭ ‬مسار‭ ‬بلدنا‭ ‬غير‭ ‬المتغير‭ ‬نحو‭ ‬تسوية‭ ‬عادلة‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانبها،‭ ‬أكدت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬الخطوط‭ ‬الرئيسية‭ ‬للاتفاق‭ ‬في‭ ‬بيان،‭ ‬ووصفته‭ ‬بأنه‭ ‬‮«‬نجاح‭ ‬سياسي‮»‬‭.‬

وقالت‭ ‬الخارجية‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إن‭ ‬هذا‭ ‬الاتفاق‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬جهودها‭ ‬‮«‬في‭ ‬زيادة‭ ‬عدد‭ ‬البعثات‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬في‭ ‬القدس‭ ‬عاصمة‭ ‬إسرائيل‮»‬‭.‬