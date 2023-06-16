اتفاق‭ ‬بين‭ ‬تل‭ ‬أبيب‭ ‬وموسكو‭ ‬على‭ ‬فتح‭ ‬قسم‭ ‬قنصلي‭ ‬بالقدس‭ ‬

القدس-(أ ف ب) – اعلنت إسرائيل وروسيا الجمعة إبرام اتفاق ينهي نزاعًا عقاريًا في القدس الغربية تفتح موسكو بموجبه قسمًا قنصليًا في المدينة المقدسة، إحدى القضايا الرئيسية في النزاع الإسرائيلي الفلسطيني.
وقالت السفارة الروسية في تل أبيب في بيان إن «اتفاقية التسوية» هذه جاءت نتيجة سنوات عديدة من المفاوضات، وتتعلق بـ»توضيح حدود ومساحة قطعة أرض روسية في القدس الغربية».
وبحسب البيان «سيتم استخدام الأرض المذكورة (…) لبناء مجمع من المباني والمنشآت المستخدمة لتلبية احتياجات المكتب الفرعي للقسم القنصلي في السفارة الروسية في إسرائيل». وأكدت السفارة أن هذه الخطوة «تخدم بشكل كامل مصالح تعزيز العلاقات الودية المتعددة الأوجه بين روسيا وإسرائيل وتتماشى مع مسار بلدنا غير المتغير نحو تسوية عادلة في الشرق الأوسط».
من جانبها، أكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية الخطوط الرئيسية للاتفاق في بيان، ووصفته بأنه «نجاح سياسي».
وقالت الخارجية الإسرائيلية في بيان إن هذا الاتفاق يتماشى مع جهودها «في زيادة عدد البعثات الدبلوماسية في القدس عاصمة إسرائيل».