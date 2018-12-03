اتفاق‭ ‬بين‭ ‬الحكومة‭ ‬وادارة‭ ‬البصرة‭ ‬لتسوية‭ ‬المشاكل‭ ‬وسط‭ ‬استمرار‭ ‬غضب‭ ‬الاهالي

ترشيح نيجرفان بارزاني لرئاسة الاقليم ومسرور بارزاني رئيساً للحكومة الكردية
البصرة – اربيل – الزمان
كشف نائب رئيس مجلس الوزراء العراقي، وزير المالية، فؤاد حسين عن الاتفاق مع حكومة البصرة على آليات لمعالجة مشاكل المحافظة، مؤكدا ان أي شلل يحدث في البصرة يؤدي الى شلل النظام الاقتصادي في العراق. فيما اقتحم عدد من المتظاهرين، مساء الاثنين ، مقر اقامة الوزير فؤاد حسين اثناء عقده مؤتمرا صحفيا. واقتحم المتظاهرون المحتجون على سوء الخدمات في البصرة البوابه الخارجيه لفندق البصرة الدولي اثناء تواجد وزير الماليه ولقاء بالصحفيين.
وكان حسين قد وصل صباح اليوم الى البصرة وعقد لقاء مع المحافظ والمسؤولين في المحافظة لمناقشة المشاريع الخدمية والعمرانية التي تحتاجها المحافظة. فيما اعلن المتظاهرون في وقت سابق عن عودتهم للتظاهر والاحتجاج بسبب سوء الخدمات رافعين سقف مطالبهم الى اعلان البصرة اقليما.
وفي اربيل ، اعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني، أمس، ترشيح نيجيرفان بارزاني رئيساً لإقليم كردستان ومسرور بارزاني رئيساً لحكومة الإقليم.
وذلك عقب انتهاء اجتماع قيادة الحزب الديمقراطي عقد برئاسة مسعود بارزاني وحضور نائب رئيس الحزب نيجيرفان بارزاني وعضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي، مسرور بارزاني الذي يتولى ممنصب مستشار الامن القومي .وقال المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني، محمود محمد في مؤتمر صحفي: «تم ترشيح نيجيرفان بارزاني لمنصب رئيس إقليم كردستان، ومسرور بارزاني لمنصب رئيس وزراء الإقليم بقرار من مجلس القيادة». وأوضح أن «أهداف عمل الحكومة خلال الأعوام الأربعة المقبلة تتمثل بتحقيق الاستقرار والحكم الشامل والعمل المشترك ،وبهذا الغرض نحن بحاجة إلى مناخ ملائم». ومضى بالقول: «قررنا خلال الاجتماع العمل مع الأطراف الأخرى لتحقيق الاستقرار وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، ولنكون على مستوى هذه المرحلة التي شهدت وتشهد أحداثاً مهمة وكبيرة، نحن بحاجة إلى بعض التعديلات الداخلية». وتابع: «سنبدأ بالمفاوضات مع الأطراف الأخرى خلال الأيام القليلة المقبلة، وقد شكلنا لجنة بهذا الغرض».
بشأن شكل الحكومة الجديدة وعدد نواب رئيس الحكومة، قال محمد: «لم يتم بحث هذا الأمر بعد»، مبيناً أن «اللجنة المشكلة للتباحث مع الأطراف الأخرى مؤلفة من آزاد برواري وهوشيار زيباري وجعفر إيمينكي وهيمن هورامي وفرست صوفي، إضافة إلى المتحدث إليكم الآن ويمكن توسيع اللجنة إذا لزم الأمر ذلك».