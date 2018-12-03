اتفاق‭ ‬بين‭ ‬الحكومة‭ ‬وادارة‭ ‬البصرة‭ ‬لتسوية‭ ‬المشاكل‭ ‬وسط‭ ‬استمرار‭ ‬غضب‭ ‬الاهالي

ترشيح‭ ‬نيجرفان‭ ‬بارزاني‭ ‬لرئاسة‭ ‬الاقليم‭ ‬ومسرور‭ ‬بارزاني‭ ‬رئيساً‭ ‬للحكومة‭ ‬الكردية

البصرة‭ – ‬اربيل‭ – ‬الزمان

كشف‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬العراقي،‭ ‬وزير‭ ‬المالية،‭ ‬فؤاد‭ ‬حسين‭ ‬عن‭ ‬الاتفاق‭ ‬مع‭ ‬حكومة‭ ‬البصرة‭ ‬على‭ ‬آليات‭ ‬لمعالجة‭ ‬مشاكل‭ ‬المحافظة،‭ ‬مؤكدا‭ ‬ان‭ ‬أي‭ ‬شلل‭ ‬يحدث‭ ‬في‭ ‬البصرة‭ ‬يؤدي‭ ‬الى‭ ‬شلل‭ ‬النظام‭ ‬الاقتصادي‭ ‬في‭ ‬العراق‭. ‬فيما‭ ‬اقتحم‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المتظاهرين،‭ ‬مساء‭ ‬الاثنين‭ ‬،‭ ‬مقر‭ ‬اقامة‭ ‬الوزير‭ ‬فؤاد‭ ‬حسين‭ ‬اثناء‭ ‬عقده‭ ‬مؤتمرا‭ ‬صحفيا‭. ‬واقتحم‭ ‬المتظاهرون‭ ‬المحتجون‭ ‬على‭ ‬سوء‭ ‬الخدمات‭ ‬في‭ ‬البصرة‭ ‬البوابه‭ ‬الخارجيه‭ ‬لفندق‭ ‬البصرة‭ ‬الدولي‭ ‬اثناء‭ ‬تواجد‭ ‬وزير‭ ‬الماليه‭ ‬ولقاء‭ ‬بالصحفيين‭.‬

وكان‭ ‬حسين‭ ‬قد‭ ‬وصل‭ ‬صباح‭ ‬اليوم‭ ‬الى‭ ‬البصرة‭ ‬وعقد‭ ‬لقاء‭ ‬مع‭ ‬المحافظ‭ ‬والمسؤولين‭ ‬في‭ ‬المحافظة‭ ‬لمناقشة‭ ‬المشاريع‭ ‬الخدمية‭ ‬والعمرانية‭ ‬التي‭ ‬تحتاجها‭ ‬المحافظة‭. ‬فيما‭ ‬اعلن‭ ‬المتظاهرون‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬عن‭ ‬عودتهم‭ ‬للتظاهر‭ ‬والاحتجاج‭ ‬بسبب‭ ‬سوء‭ ‬الخدمات‭ ‬رافعين‭ ‬سقف‭ ‬مطالبهم‭ ‬الى‭ ‬اعلان‭ ‬البصرة‭ ‬اقليما‭.‬

‭ ‬وفي‭ ‬اربيل‭ ‬،‭ ‬اعلن‭ ‬الحزب‭ ‬الديمقراطي‭ ‬الكردستاني،‭ ‬أمس،‭ ‬ترشيح‭ ‬نيجيرفان‭ ‬بارزاني‭ ‬رئيساً‭ ‬لإقليم‭ ‬كردستان‭ ‬ومسرور‭ ‬بارزاني‭ ‬رئيساً‭ ‬لحكومة‭ ‬الإقليم‭.‬

وذلك‭ ‬عقب‭ ‬انتهاء‭ ‬اجتماع‭ ‬قيادة‭ ‬الحزب‭ ‬الديمقراطي‭ ‬عقد‭ ‬برئاسة‭ ‬مسعود‭ ‬بارزاني‭ ‬وحضور‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الحزب‭ ‬نيجيرفان‭ ‬بارزاني‭ ‬وعضو‭ ‬المكتب‭ ‬السياسي‭ ‬للحزب‭ ‬الديمقراطي،‭ ‬مسرور‭ ‬بارزاني‭ ‬الذي‭ ‬يتولى‭ ‬ممنصب‭ ‬مستشار‭ ‬الامن‭ ‬القومي‭ .‬وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الحزب‭ ‬الديمقراطي‭ ‬الكردستاني،‭ ‬محمود‭ ‬محمد‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭:‬‭ ‬‮«‬تم‭ ‬ترشيح‭ ‬نيجيرفان‭ ‬بارزاني‭ ‬لمنصب‭ ‬رئيس‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان،‭ ‬ومسرور‭ ‬بارزاني‭ ‬لمنصب‭ ‬رئيس‭ ‬وزراء‭ ‬الإقليم‭ ‬بقرار‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬القيادة‮»‬‭. ‬وأوضح‭ ‬أن‭ ‬‮«‬أهداف‭ ‬عمل‭ ‬الحكومة‭ ‬خلال‭ ‬الأعوام‭ ‬الأربعة‭ ‬المقبلة‭ ‬تتمثل‭ ‬بتحقيق‭ ‬الاستقرار‭ ‬والحكم‭ ‬الشامل‭ ‬والعمل‭ ‬المشترك‭ ‬،وبهذا‭ ‬الغرض‭ ‬نحن‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬مناخ‭ ‬ملائم‮»‬‭. ‬ومضى‭ ‬بالقول‭:‬‭ ‬‮«‬قررنا‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬العمل‭ ‬مع‭ ‬الأطراف‭ ‬الأخرى‭ ‬لتحقيق‭ ‬الاستقرار‭ ‬وتحسين‭ ‬الأوضاع‭ ‬المعيشية‭ ‬للمواطنين،‭ ‬ولنكون‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬هذه‭ ‬المرحلة‭ ‬التي‭ ‬شهدت‭ ‬وتشهد‭ ‬أحداثاً‭ ‬مهمة‭ ‬وكبيرة،‭ ‬نحن‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬بعض‭ ‬التعديلات‭ ‬الداخلية‮»‬‭. ‬وتابع‭:‬‭ ‬‮«‬سنبدأ‭ ‬بالمفاوضات‭ ‬مع‭ ‬الأطراف‭ ‬الأخرى‭ ‬خلال‭ ‬الأيام‭ ‬القليلة‭ ‬المقبلة،‭ ‬وقد‭ ‬شكلنا‭ ‬لجنة‭ ‬بهذا‭ ‬الغرض‮»‬‭. ‬

بشأن‭ ‬شكل‭ ‬الحكومة‭ ‬الجديدة‭ ‬وعدد‭ ‬نواب‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة،‭ ‬قال‭ ‬محمد‭:‬‭ ‬‮«‬لم‭ ‬يتم‭ ‬بحث‭ ‬هذا‭ ‬الأمر‭ ‬بعد‮»‬،‭ ‬مبيناً‭ ‬أن‭ ‬‮«‬اللجنة‭ ‬المشكلة‭ ‬للتباحث‭ ‬مع‭ ‬الأطراف‭ ‬الأخرى‭ ‬مؤلفة‭ ‬من‭ ‬آزاد‭ ‬برواري‭ ‬وهوشيار‭ ‬زيباري‭ ‬وجعفر‭ ‬إيمينكي‭ ‬وهيمن‭ ‬هورامي‭ ‬وفرست‭ ‬صوفي،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬المتحدث‭ ‬إليكم‭ ‬الآن‭ ‬ويمكن‭ ‬توسيع‭ ‬اللجنة‭ ‬إذا‭ ‬لزم‭ ‬الأمر‭ ‬ذلك‮»‬‭. ‬